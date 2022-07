La verdad sobre la salud de Julio Iglesias: "Está indignado con todo esto"

La salud de Julio Iglesias comenzó a preocupar en las últimas horas a raíz de varios rumores que surgieron entre los periodistas españoles. Los mismos indicaban que el músico no solo estaba mal físicamente, sino que también estaría sumergido en una dura depresión a causa de su deterioro físico. "Está muy mal físicamente, siempre ha sido muy coqueto y no acepta verse así", aseguró una de las fuentes.

El tema sobre el estado de salud del cantante surgió a partir de los típicos memes que lo tienen como protagonista durante el mes de julio. En este contexto, Jorge Rial contó en Arganzuela, ciclo que conduce por la pantalla de C5N, que una persona lo vio en Miami en un estado de total decadencia y que no puede reírse de los chistes que involucran al artista debido a su mal pasar. "Cada vez que los veo (a los memes) ya no me divierto", dijo.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Y agregó: "Porque me quedó con la imagen que se encontró otro famoso cantante que fue a visitar a Julio Iglesias a Miami". Según explicó, este famoso, con sobrenombre de animal, muy amigo de Iglesias y que está armando una producción musical de duetos le dijo "que quiere hacer un dueto con él". "Por eso lo fue a visitar a su mansión de Miami", detalló Rial y destacó que se encontró con una imagen impactante del músico.

Según lo que contó el conductor, el artista del que no quiso revelar su nombre fue con su esposa a la mansión de Iglesias y encontró al músico “en una silla de ruedas”. "Van caminando y a lo lejos se ve la nuca de Julio Iglesias. También se ven mujeres en topless, en la pileta. Cuando se van acercando a Julio Iglesias, ven que no estaba sentado en una silla, sino que está en una silla de ruedas. Está con problemas de movilidad", aseguró Rial.

De acuerdo con Terra, el portal de noticias mexicano, el amigo que habría visitado a Julio en su casa de Miami fue el “Puma” Ángel Rodríguez, quien esta semana se reencontrará con su público en Venezuela, su tierra natal. El artista también estará como jurado en Canta conmigo ahora, el reality show que estrenará pronto en Argentina bajo la conducción de Marcelo Tinelli.

El Puma habría asegurado que Iglesias se traslada de un lugar al otro con movilidad reducida. "Entra este cantante con su mujer y pregunta ’¿Dónde está Julio?’. ’En el jardín’, le responde. Van caminando y a lo lejos se ve la nuca de Julio Iglesias. También se ven mujeres en topless, en la pileta. Cuando se van acercando a Julio Iglesias, ven que no estaba sentado en una silla sino que está en una silla de ruedas. Está con problemas de movilidad", replicó Rial.

Recordemos que la última vez que Julio iglesias fue visto en público había sido visto en 2020 y en aquella oportunidad ya se lo podía ver al artista de 78 años con algunas dificultades para caminar. Además, estuvo dos meses y medio con la piernas alzadas a consecuencia de una rotura de tibia y peroné. "Hablé con Julio, que está indignado con todo esto que ha trascendido, que es absolutamente falso, que es la contracara de lo que es un hombre sabio", indicó Scioli.

En un audio que le envió a Rial, el ministro de Desarrollo Productivo resaltó que tiene la "confianza" para preguntarle al músico como se encuentra y aclaró que "se enojó mucho" al enterarse de los rumores sobre su salud. "Tengo la confianza para preguntarle, y se enojó mucho con lo que trascendió del Puma. Te ruego que se puede poner las cosas en su lugar. Julio está bien y lejos de la situación que se generó sobre su memoria. Está más sabio y memorioso que nunca", explicó.

Y sumó: "Esta en un momento en que es una exquisitez hablar con él, de la vida, de política...". Por otra parte, Julio Iglesias Junior, hijo del músico, habló de estos rumores y afirmó: "Mi padre está de maravilla". Tiempo atrás, Andy Kusnetzoff, conductor de PH, Podemos Hablar (Telefe), había contado que mantuvo una charla íntima con "la mano derecha" de Iglesias sobre los famosos memes de julio y aclaró que el artista se divertía mucho viéndolos. “He hablado con Terry, que es la mano derecha de Julio, y me dijo: 'A él le divierte muchísimo esto y espera a que sea julio en Argentina'", había revelado el conductor.