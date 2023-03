La verdadera misión que Gran Hermano le dió a Alfa para desestabilizar a Romina

Al estilo “no firmes con Telefe”, llegó “cuidate de Camila”. El último martes los participantes de Gran Hermano vivieron un extraño momento producido por la fugaz entrada de Alfa a la casa. El ex integrante recurrió a completar una misión, pero aparentemente aprovechó para desequilibrar a Romina.

En el momento en el que el ex participante ingresó a la casa, lo hizo mediante el misterio. Primero dejó una valija en el patio y luego se metió él. Si bien hubo una sola persona que se alegró al verlo, y fue Camila, el resto de los hermanitos entraron en una fuerte crisis. Por su parte, Julieta comenzó a llorar desde el momento en el que el hombre pisó el hogar, ya que consideraba injusta su participación.

Claro, lo que los participantes del reality no sabían en ese entonces, es que Alfa sólo se iba a quedar unos minutos. Sin embargo, la joven actriz no paraba de repetir: “Es injusto esto, por eso no nos dicen cuando termina el programa”. Nacho, quien tiene un carácter más temperamental, la intentó calmar junto a Romina, quienes le decían que esperara al comunicado de Santiago del Moro.

Debido a la alteración de Julieta, el conductor se vio obligado a meterse en la casa mediante la pantalla que tienen en el sillón, y revelarle la verdad de la situación. En ese momento, Del Moro les contó que Alfa sólo estaba de tránsito para cumplir una misión, la cual estaba escrita en un papel dentro de su valija. Además fue allí cuando adelantó que el ex participante se iba a ir en ese momento de la casa.

"Se le ha encomendado una misión a Alfa. Y esa misión está dentro de la valija. No se apresuren, porque no todo es lo que parece. Adáptense y disfruten que todavía falta. Menos de lo que piensan”, explicó Del Moro.

Cuando se estaba por retirar, Alfa comenzó a abrazar a sus ex compañeros, pero hizo algo que sorprendió a todos. No se sabe si era parte de su misión, o simplemente aprovechó para desequilibrar a Romina. En el momento en el que abraza a la participante, le dice al oído: “Ciudate de Camila”. Aún no se sabe si esto era una instrucción de la producción o no, pero desde ya fue una frase que desestabilizó por completo a la ex diputada.

“A mí Gran Hermano me dio muchísimo. Me permitió vivir una experiencia única. Me generó mucho cariño ver a los chicos de nuevo. Jugué con Romina como antes, porque no quiero que nadie se enoje. Volví a tomar un café con Camila, como antes", concluyó Alfa al salir de la casa.