La vida desconocida de Taner Ólmez, el actor de Doctor Milagro que sueña con venir al país

Llegó a la televisión argentina y se convirtió en un tanque del prime time. a historia de Ali Vefa, un joven médico que tiene una condición del espectro autista y síndrome de Savant, es interpretada por el actor turco Taner Ölmez. La historia es una adaptación de la serie que protagoniza Shaun Murphy, The Good Doctor.

La tira de Turquía fue estrenada el 12 de abril y, poco a poco, multiplicó fanáticos en Argentina. Incluso ha tenido picos de más de 20 puntos de rating. Junto MasterChef se ha convertido en el programa más visto de la TV, con cifras que no se ven usualmente.

A un ritmo vertiginoso, un guion que funcionó con las diferentes adaptaciones de la serie en todo el mundo y un lenguaje universal al momento de contar historias, a Doctor Milagro se le suman una serie de buenas actuaciones. Por supuesto, Taner se luce en ese terreno.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Cada sentimiento y pensamiento del doctor Ali son transmitidos de manera magistral por Ölmez, que interpreta a la perfección al joven que tiene una condición del espectro autista y con síndrome de Savant, que se luce en la unidad quirúrgica del Hospital Berhayat, de Estambul.

¿Cómo compuso a su personaje? En una entrevista, el actor develó: “Leí libros, vi películas y videos. También miré charlas TEDx durante meses. Luego trabajé lo actoral y finalmente hice improvisaciones”. Ese estudio exhaustivo le valió el premio a Mejor Actor Masculino de Turquía 2020.

Ese profesionalismo y pasión por el arte también le permitió desarrollar una carrera musical. El protagonista de Doctor Milagro es un gran cantante y tiene su propia banda. Se llama Barabar y sus canciones mantienen el estilo folclórico de Turquía con fusión de jazz y pop. El primer disco fue editado en 2019 y fue un éxito.

Su último lanzamiento fue la canción “Yarinin suyu” y el videoclip es un éxito en YouTube. La popularidad alrededor del mundo lo llevó a cosechar cientos de miles de fans en todo el mundo. Desde Argentina hasta Europa pasando por África, Taner y Barabar multiplicaron las reproducciones en sus temas. En su cuenta de Instagram, el actor superó los dos millones de seguidores.

En lo personal, Taner está de novio hace unos años con su colega Ece Çeşmioğlu, a quien conoció en 2015, durante la grabación de la serie El siglo magnífico: Kösem. En esa ficción, él interpretó el papel del Sultán Osman II y ella el de su hermana, la sultana rebelde Atike, ambos catapultaron su carrera con esa novela.

El año pasado, la pareja de actores de comprometió en una ceremonia íntima en Brujas, Bélgica. “Brujas era una ciudad por la que tenía mucha curiosidad; era la primera vez que iba. Fue como un sueño que la propuesta fuese allí, llegó en un momento que nunca imaginé”, contó la actriz a la prensa de su país. “Estoy comprometido, tengo una relación muy feliz”, escribió él, en su cuenta de Instagram.

Aunque la pandema de coronavirus no lo permite, Ölmez pretende conocer Argentina. “Es un país que siempre me atrajo mucho. Es un honor que les guste mi trabajo en Argentina”, admitió en una entrevista. El actor que interpreta al doctor milagro desde lejos no imagina el furor que causa en la TV. Su doctor hace milagros en la pantalla chica.