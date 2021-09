La vida secreta de Freddie Mercury: el "great pretender" que desenmascaró sobre el final

La historia de Freddie Mercury no sólo conquistó los corazones de los nostálgicos de la música de los 80 sino también de los curiosos. En cada una de sus canciones se puede encontrar pequeños datos de su vida privada, lo que fue un misterio para muchos. Todo su histrionismo supo ser un disfraz, como el de un payaso que logra carcajadas pero que por dentro guarda tristeza. Freddie tenía algo de eso. Una coraza de seguridad y firmeza combinada con un talento único que hace vibrar al planeta con cada una de sus canciones, tanto como lo deseaba al componerlas.

Freddie, pelo corto y bigotes: el look que adoptó a partir de The Game. Freddie, pelo corto y bigotes: el look que adoptó a partir de The Game.

Su historia de vida crea una leyenda. Cada dato parece ser parte de un guión, de una ficción, pero nada en su vida era armado. "Soy todo lo que tengo que ser. No tengo miedo a serlo", y lo dijo antes de terminar de conocerse y salir al mundo. Pero, claro, alguien que afirma semejante expresión tiene la seguridad para materializarlo y así lo hizo. Cumplió con su reinado.

QUIEN ERA

Farrokh Bulsara anunció oficialmente que padecía sida el 23 de septiembre de 1991. Para los ojos del mundo era Freddie Mercury confirmando un rumor que asustaba a sus fanáticos. Al día siguiente, el miedo se convirtió en luto. El ídolo, la Reina murió, pero sólo físicamente. Era una leyenda desde hace tiempo y su público pareció multiplicarse, e incluso ahora se vive una Queenmanía.

Sus particulares rasgos, su figura, su provocación y su extravagancia eran algunos de los condimentos con los que contó para logar lo que se proponía.

Era el consentido de su madre: nació el 5 de septiembre de 1946 en en la isla de Zanzíbar. Fue un cantante, compositor, pianista, y músico británico de origen parsi e indio sin imaginarlo. Freddie estaba seguro que lo lograría y así fue cómo ingresó a Smile. Así se llamaba la banda que perdió a su vocalista principal la noche en la que él se ofrecería para cantar y componer. Lo logró y el nombre de la banda pasó a ser Queen.

En sus primeras presentaciones llamó la atención su gran boca y sus dientes pero él aseguraba que lograba más amplitud de tonos. Y no era una frase hecha. Claramente su voz era poderosa y sus puestas en escena eran únicas. Según contaron los más cercanos, se movía de esa manera debido a la adrenalina que sentía al ser visto por tantas personas.

También se luce su obra como compositor, escribió muchos de los éxitos de Queen, tales como Killer Queen, Bohemian Rhapsody, Somebody to Love, We Are the Champions, Don't Stop Me Now, Crazy Little Thing Called Love, It's a Hard Life o Innuendo.

John Deacon, Freddie, Roger Taylor y Brian May: un Queen setentoso y pelilargo. John Deacon, Freddie, Roger Taylor y Brian May: un Queen setentoso y pelilargo.

Además de la actividad con la banda, en los años ochenta lanzó su carrera como solista, que lo llevó a publicar dos álbumes: Mr. Bad Guy, en 1985 y Barcelona, en 1988, este último en colaboración con la soprano española Montserrat Caballé. El sencillo homónimo, una colaboración entre ambos, fue la canción oficial de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992.

Soy todo lo que tengo que ser. No tengo miedo a serlo"

SU INFANCIA Y FORMACIÓN

Freddie nació en el hospital Shangani Govt, de la isla de Zanzíbar, entonces un protectorado británico y actualmente parte de Tanzania, a una distancia de 25 km de la costa de Tanganica. Sus padres, Bomi y Jer Bulsara, eran parsis de la región de Gujarat, parte de la Presidencia de Bombay en la India Británica. La familia debió trasladarse a África a causa del trabajo de su padre, cajero de la Secretaría de Estado para las Colonias. Mercury y su familia practicaban la religión zoroástrica y estaban orgullosos de su ascendencia persa. Freddie tenía una hermana menor llamada Kashmira Cooke.

A los cinco años sus padres los envió a un colegio misionero de Zanzíbar, regentado por monjas anglicanas, aunque la religión familiar continuaba siendo el zoroastrismo. Pero dos años después Freddie fue enviado con su abuela y su tía Sheroo Khory a estudiar al St. Peter's School, un internado de estilo británico para niños en Pachgani, cerca de Bombay, en la India. Allí comenzó a ser reconocido por Freddie, el sobrenombre que también adoptó su familia.

TALENTO ÚNICO

Su talento musical fue observado por el decano de dicha institución, quien escribió una carta a sus padres, sugiriendo que, con el aumento de la cuota mensual, Freddie podría tomar más clases de música. Con la aprobación de Bomi y Jer, Freddie alcanzó el cuarto nivel de aprendizaje de piano. Durante su permanencia en la universidad, también tuvo sus primeras experiencias musicales, formando junto a cuatro compañeros The Hectics una banda que actuaba en fiestas o eventos escolares y donde Freddie era el pianista, tocando canciones de Cliff Richard y Little Richard.

Según sus amigos, otro de sus talentos era escuchar la radio y reproducir las melodías en el piano. Terminó su educación en St. Mary's School, en Bombay. Tras haber regresado a Zanzíbar en 1964, a la edad de 18 años, tuvo que mudarse con su familia a Inglaterra a causa de la revolución, que dio lugar al nacimiento del estado de Tanzania. Así, Bulsara se estableció en una pequeña casa en Feltham, en Middlesex, cerca del aeropuerto de Heathrow, en Londres. Freddie continuó su educación en la escuela politécnica de Isleworth (desde 1993 College West Thames); además de sus estudios de arte, en sus primeros años ingleses trabajó en un servicio de catering cerca del aeropuerto y en un almacén en la zona comercial en Feltham.

Freddie de lengua. Freddie de lengua.

Una calle de Kensington, un barrio donde residían Bulsara y sus amigos a finales de los años sesenta. En la primavera de 1966 obtuvo las más altas calificaciones en el examen de arte del Politécnico Isleworth, puntuación que le permitió su admisión a la Escuela de Arte Ealing de Londres; donde estudió arte y diseño gráfico, al establecerse en el barrio de Kensington en un apartamento, alquilado por un amigo, cercano al mercado de Kensington. Paralelamente a sus estudios, Freddie creó una línea de ropa y escribió algunos artículos breves para periódicos londinenses. También tuvo un primer intento musical con una banda llamada Ibex, pero sin éxito, tiempo después pasó a ser el vocalista.

Los miembros del grupo quedaron impresionados por su voz y lo contrataron, desempeñándose tres noches a la semana. Por iniciativa de Freddie, optaron por Queen como nuevo nombre de la banda. Luego, cuando era consultado por algún periodista sobre la elección del nombre él explicó: "Era consciente de las connotaciones gay, pero eso es sólo una faceta del nombre". Y no había respuesta para las repreguntas.

Amor y peluquería: Mary Austin le recorta el bigote a Freddie. Amor y peluquería: Mary Austin le recorta el bigote a Freddie.

Freddie en junio de 1970 presentó a Mary Austin, con quien vivió durante siete años mientras iniciaban sus giras y su éxito crecía. En 1972, Mercury, gracias a su formación como diseñador gráfico, creó el logo de Queen, a partir del escudo de armas real del Reino Unido, incluyendo en el logotipo los signos del Zodiaco de los cuatro miembros de la banda.

Al año siguiente lanzaron el primer álbum de la banda, Queen. Antes del lanzamiento del disco, Mercury lanzó el sencillo I Can Hear Music y Goin' Back, respectivamente, versiones de canciones de The Ronettes y Dusty Springfield, con el seudónimo de Larry Lurex.

A principios de los años setenta, Freddie Mercury comenzó a tener su primera toma de conciencia de su orientación sexual. Sobre todo, luego de una entrevista en diciembre de 1974 a la revista New Musical Express, en la que declaró que era "gay como un narciso". En la mayoría de la década, Mercury usaba ropa de la diseñadora Zandra Rhodes, con el cabello largo y las uñas esmaltadas.

A lo largo de la década, Mercury tuvo una relación prolongada con Mary Austin, a quien conoció gracias a Brian May, y vivió con ella muchos años en West Kensington. Se enamoraron y lo que sentía por ella provocó que se inspirara para componer una canción/himno del amor, "Love Of My Life" .

"Todos mis amantes me preguntan por qué no puedo reemplazar a Mary Austin, pero eso es sencillamente imposible. La única amiga que tengo es Mary y no quiero a nadie más. Para mí, ella es como una esposa. Para mí era como un matrimonio. Confiamos el uno en el otro, eso me basta", decía sobre ella y hasta fue el padrino del hijo mayor de Mary.

LOS AÑOS 80

A principios de la década de los 80, Freddie presentó su nuevo aspecto en la portada de The Game ya que se cortó su larga melena dejándose el pelo corto y dejó crecer su bigote, lo que le daría un aspecto único. Como parte de la nueva imagen de la banda, el bajista John Deacon y el baterista Roger Taylor también se cortaron el pelo, el único que se negó fue el guitarrista, Brian May.

Freddie de juerga. Freddie de juerga.

Son conocidas distintas versiones sobre fiestas multitudinarias en su casa, en la que no faltaba ningún tipo de persona, ni personaje colorido. El ídolo que ver personas con estilos diferentes, pedía mozos enanos, mujeres de todos los tonos de piel y hombre con ganas de pasarla bien. La noche, las drogas y el alcohol cada vez eran más frecuentes. Pero no todo estaba bien. Tanto Mercury como sus compañeros de Queen atravesaban un bache profesional desde el álbum Hot Space de 1982.

En esa época tuvieron enfrentamientos entre ellos, desconfiaban los unos de los otros. La caída de Freddie en los excesos lo hizo tomar decisiones que luego lamentó. En ese momento, Freddie pidió un descanso, se lanzó a intentar una carrera como solista pero nada salió como esperaba. En 1985, Mercury inició otra relación de larga duración con un peluquero llamado Jim Hutton, quien lo contuvo y colaboró a ordenar su vida.

Más centrado y entendiendo que necesitaba reunir "a su familia", tal como llamaba a la banda, llamó a su representante y les pidió perdón. El 13 de julio de 1985, aparecieran sobre el estadio de Wembley. Durante algo más de veinte minutos dieron la que se considera por muchos críticos el mejor concierto en directo de la historia del rock. El padre de Freddie, que seguía el concierto por televisión, le dijo a su mujer. "Nuestro pequeño Fred lo ha conseguido", según el relato de la madre de Mercury en un documental de 2006. Tras este concierto, según declaraciones de los miembros de Queen, retomarían su carrera más unidos que nunca.

Al año siguiente, en 1986, Freddie Mercury haría su gira más exitosa con Queen, Magic Tour. Volvería a brillar, con grandes conciertos por toda Europa, incluida España.

LA ENFERMEDAD Y SU MUERTE

Según su pareja, Jim Hutton, a Mercury le diagnosticaron sida después de la Pascua de 1987. Mercury mantuvo oculta su enfermedad. Pese a las negaciones, la prensa alimentó rumores debido a la apariencia de Mercury y a que Queen no realizaba giras, ni conciertos.

Finalmente, el 23 de noviembre de 1991, Mercury llamó al mánager de Queen, Jim Beach, para discutir un asunto público. Al día siguiente, se realizó el siguiente anuncio en nombre del cantante.

Freddie On The Beach. Freddie On The Beach.

"Siguiendo la enorme conjetura de la prensa de las últimas dos semanas, es mi deseo confirmar que padezco sida. Sentí que era correcto mantener esta información en privado hasta el día de la fecha para proteger la privacidad de los que me rodean. Sin embargo, ha llegado la hora de que mis amigos y seguidores conozcan la verdad y espero que todos se unan a mí y a mis médicos para combatir esta terrible enfermedad. Mi privacidad ha sido siempre muy importante para mí y soy famoso porque prácticamente no doy entrevistas. Esta política continuará", esa fue la traducción de su mensaje.

El 24 de noviembre de 1991, Mercury murió a la edad de 45 años.

Al siguiente día de haber redactado este informe, el 24 de noviembre de 1991, Mercury murió a la edad de 45 años. La causa oficial de su muerte fue bronconeumonía complicada por el sida. Pese a que no era una persona religiosa, su funeral fue dirigido por un sacerdote zoroástrico. Elton John, David Bowie y los miembros de Queen estuvieron presentes. Mercury fue incinerado y sus cenizas reposan en algún lugar aún desconocido. Se rumorea que fueron esparcidas por Mary Austin a lo largo del Lago Lemán de Suiza, donde Mercury vivió sus últimos años y donde se halla su monumento conmemorativo, concretamente en la ciudad de Montreux. También se dice que reposan a los pies del enorme roble que corona el jardín de su residencia Garden Lodge, en Kensington, y que quedó repartida también entre varios teatros londinenses. Ninguna de estas afirmaciones pudo confirmarse hasta ahora.

LA HERENCIA

En su testamento, Mercury legó la mayoría de sus bienes, incluida su casa y los derechos de autor sobre sus canciones, a Mary Austin, y el resto a sus parientes y a su hermana Kashmira. Además dejó quinientas mil libras para su cocinero Joe Fanelli y la misma suma para su asistente Peter Freestone y Jim Hutton, y cien mil para su chofer Terry Giddings. Mary Austin continúa viviendo con su familia en la casa de Mercury, llamada Garden Lodge, en Kensington. Hutton se mudó a Irlanda en 1995, donde murió el 1 de enero de 2010 por no poder superar un cáncer en el pulmón.