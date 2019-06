La última pareja del difunto comediante Gabriel Gustavo “Tuqui” Pinto, Yanina Villegas, cargó contra Mario Pergolini, a quien acusó de haberlo abandonado cuando necesitaba trabajo.

Villegas afirmó en diálogo con Border Periodismo, el programa de María Julia Oliván en Radio Nacional: “Me dolió mucho lo que dijo Pergolini sobre Tuqui, a él le hubiese dolido más. Creo que es muy fácil culpar a alguien que no está, fue un comentario innecesario”.

Es muy fácil culpar a alguien que no está, fue un comentario innecesario"

Luego, agregó: "Tuqui presentó proyectos a varias radios y le han cerrado la puerta en la nariz, lo han golpeado muy fuerte". Pergolini se dedicó a recordar anécdotas y momentos compartidos junto al comediante y escribió: "¡Qué pena Tuqui, lo siento mucho! Igual estaba teniendo una vida complicada, vino acá un par de veces, y en estos 7 años ha salido al aire pero no daba para que hiciera algo acá".

Era imposible... es largo de contar. Tuqui no era el mismo en los 90, que los 2000, que ahora... Abrazo. MP — Vorterix (@Vorterix) 27 de mayo de 2019

“MP lo podrías haber sumado a Vorterix desde el principio, tranquilamente en doble o nada. ÁCIDO o delicias de un charlatán hubiera funcionado perfecto", le recriminó un usuario de esa red social y el contestó: "Era imposible...es largo de contar. Tuqui no era el mismo en los 90, que los 2000, que ahora...Abrazo. MP".

“Tuqui tuvo sus vicios pero fue siempre muy responsable. Fue innecesario el comentario de Pergolini”, apuntó Villegas, que además contó que hacía ocho años estaba en pareja con el comediante.

“Mario Pergolini en un reportaje en La Nación y también en su Twitter dijo que Tuqui le enseñó a hacer todo lo que no debía hacer, qué feo recuerdo. Yo necesité contestarle porque a mí me pasó todo lo contrario, me enseñó cómo se debe ser”, comentó Oliván, que hace poco más de tres años convocó al humorista para escribir columnas en su portal de noticias.