La volvió a machirulear con todo: ¿Qué dice la carta que Icardi le mandó a Wanda?

Cuando todos apostaban a una eventual separación, Wanda Nara rompió el silenció y, a través de su cuenta de Instagram, contó que eligió darle otra oportunidad a Mauro Icardi, luego de que el delantero mantuviera un coqueteo virtual con Eugenia "La China" Suárez. "Me escribió una carta como nunca nadie me había escrito jamás: ‘Te di todo y tenés todo, ojalá puedas ser feliz porque eso me haría feliz a mí’", había detallado la modelo en su posteo.

Y agregó: "Y ahí me di cuenta de algo: que teniendo todo no tengo nada si no estoy con él. Estoy segura que este mal momento que atravesamos nos fortalecerá como pareja y como familia". ¿Qué decía la carta que le escribió el rosarino a la mamá de sus hijas, Francesca e Isabella? Lejos de una carta romántica, el futbolista enumeró su buena conducta durante los últimos ocho años y le dio un ultimátum.

Yanina Latorre aprovechó y leyó la fuerte carta que Icardi le escribió a Wanda, mientras ella le pedía el divorcio. “Una vez más te demostré las cosas como te las digo. Nunca te mentí, nunca te inventé nada, solo tuve un error de pelotudo. No soy una persona de mierda. Soy una persona de bien y me entregué completamente a vos desde el día que empezamos. Lo sabés vos y lo saben todos”, rezaba parte de la misiva.

El atacante del conjunto francés también le resaltó que es un "gran padre" y que siempre dio todo por sus hijas e hijastros. "Soy un gran padre. Doy mi vida por mis hijas. Eso me hace sentir orgulloso. También soy un buen padrastro. Desde el minuto cero dí la vida por los nenes para que sean felices. Soy una persona que no me interesa lo material. Todo lo material te lo entregué a vos. Siendo millonario, me visto en H&M”, leyó la panelista de LAM.

Y continuó: “No puedo seguir aguantando tus malos tantos, tu ninguneo, tu pelotudeo, como hacés. Yo no soy una mierda, no me lo merezco. Arruinaste todo por un chat de mierda, un chat que no significaba nada para mí. Un chat por el cual estás ciega. Una vez más te demostré las cosas como te las digo. Nunca te mentí, solamente tuve un error de pelotudo. Ahí tenés firmados todos nuestros sueños de hace 8 años".

Llegando al final de la carta, Icardi le desea "suerte" a Wanda y le asegura que estará "tranquilo" si ella decide separarse "porque sé que el resto de mi vida no tendrás nada para reprocharme”. “Te estás equivocando y mucho, y no te das cuenta. Soy una persona de bien y me entregué completamente a vos desde el día que empezamos. Lo sabés vos y lo saben todos. Espero que con todo lo material que querías seas feliz, ya lo tenés en tu poder", sostuvo.

Durante su descargo, el delantero le reiteró a la mayor de las hermanas Nara que "arruinó todo" por un simple intercambio de mensajes y cerró: "Arruinaste todo por un chat que no significaba nada para mí. Estas ciega y no podes ver más allá del teléfono. Gracias por todo lo que fuimos, gracias por las dos hijas que me diste, por el apoyo de siempre. Perdón por ser la mierda que fui y perdón por perder todo por un error. Espero que seas feliz".

El día de ayer, se dio a conocer que Icardi llegó a confesarle a la China que quería separarse y que ya no estaba enamorado de Wanda. "Ellos dos empezaron a hablar hace meses y lo primero que él le dice a ella es 'sos la mujer de mis sueños, sos mi ídola. Te veo desde chiquito'. Así arranca", había detallando Ángel de Brito y reveló la polémica frase que usó el atacante: "´La dejé de querer a Wanda. La veo como una hermana o madre'".