La voz que faltaba: Tobal habló sobre la China y Wanda y dijo que "lamenta" lo que vivieron

El conflicto alrededor de lo que sucedió entre Wanda Nara, Mauro Icardi y Eugenia “China” Suárez sigue sumando opiniones de personas que tuvieron algún grado de vinculación con los protagonistas a lo largo de varios años. Una de ellas es la también actriz Eugenia Tobal, quien estaba en pareja con su compañero de elenco Nicolás Cabré cuando este la engaño con Suárez. La separación se dio también en el marco de la pérdida de un embarazo por parte de Tobal, quien en múltiples ocasiones había expresado sus grandes deseos de ser madre.

Con todo este contexto, y en el medio de lanzamiento del reality que conducirá, llamado “Hogar dulce hogar”, Tobal no pudo evitar hablar sobre el escándalo.Si bien primero dijo que no tenía intenciones de hacer referencia al tema, ni de recordar el pasado, poco a poco se fue aflojando y dejó algunas definiciones.

“Yo ahí tampoco me meto, en ese punto tengo que ser muy cuidadosa, no hablo nunca de la vida de los demás. No lo he hecho en su momento cuando me pasó ni lo voy a hacer ahora, pero sí es cierto que estamos en un momento donde hay mucha gente que opina, que se mete y no hay mucho filtro”, sostuvo en relación a que actualmente muchos son los que salen a opinar de temas que incluso ni siquiera le corresponden.

“Hay una sensación de enojo muy grande y cualquier cosa es excusa para volcar la bronca, el odio, para lo que sea”, analizó Tobal en otro de los pasajes de la entrevista que brindó a Teleshow. Hace diez años la actriz se separó de forma abrupta de Cabré, con quien estaba en pareja hacía tiempo y siempre sobrevoló el rumor de que hubo una infidelidad de parte de él con Suárez. Por eso mismo, le preguntaron sobre el Wanda Gate y la necesidad de la gente de ser de "un team" o de otro.

"Todo es así, es una cosa u otra, negro o blanco, este u aquél, es así. Creo que tiene que ver con que no hay una unión, el pueblo está lastimado, la sociedad está herida, partida del alma. Entonces cualquier cosa que pase, se parte a la mitad. Y ahí van los bandos. Tiene que ver con una cosa emocional de la gente, que además necesita tomar partido por algo”, dijo.

Al ser consultada sobre todo lo que sucedió y si tiene alguna sensación por recordar de su separación, Tobal fue contundente. “Yo ni la siento. Me toca tan de actriz de reparto, secundario, que ni la vivo. En mi casa se ve “Baby TV”, miro cuando puedo, pero trato de mirar otras cosas que me hagan salir del día”, manifestó.

No obstante ello, blanqueó que sí estuvo al tanto de todo lo que ocurría entre Icardi, Wanda y Suárez debido a que fue el tema que ocupó gran parte de la agenda mediática durante varias semanas. “Sí supe obviamente, no voy a decirte que no porque estuvo en todos lados, y lamento que tengan que pasar por eso porque en algún momento lo tuve que pasar yo y no es grato. Pero mucho más de eso no te puedo decir”, agregó.

En otro de los pasajes, la periodista le consultó por su decisión de no hablar al respecto y mantener silencio sobre el tema. “Hoy yo tengo un presente hermoso, la verdad que meterme en eso es como faltar el respeto a mi marido y a mi hija. No lo hablé en su momento cuando sí realmente fue una situación horrible para todos los que estábamos viviendo ese momento, y menos ahora que no me toca por ningún lado. Lamento que tengan que vivir eso”, cerró.