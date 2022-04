La vuelta de Los Simuladores: cómo se gestó el reencuentro y por qué harán solo una película

Una de las novedades más esperadas del espectáculo de este año es la vuelta de Los simuladores por la plataforma Paramount+. La serie considerada de culto y amada por una tropa de fans espera con ansias este regreso que esta vez será en formato película. Así es que Federico D' Elia brindó detalles de cómo se gestó el guión y de los nuevos desafíos que tendrá su personaje Santos en la vuelta a la pantalla grande de la creación del premiado director Damián Szifrón con estreno en 2024.

D' Elia aseguró en declaraciones radiales que en realidad la idea de hacer un film con Los Simuladores siempre estuvo presente: “Teníamos el pacto de hacerla entre los cinco. No hubo un momento particular en el que se gestó, sino que desde que empezamos a hacer Los Simuladores, nosotros siempre dijimos que queríamos hacer una película. Y no era mentira, cuando cada vez que nos hacían un reportaje y nos preguntaban: ‘¿Vuelven o no vuelven?’. Nosotros decíamos: ‘Mirá, el deseo está, el tema es que nos pongamos todos de acuerdo en fechas´”.

Y siguió: “La vida pasó. Pasaron 20 años y cambió mucho cada uno de nosotros. Un día nos miramos a los ojos y dijimos: ‘¿Nos ponemos las pilas? Cerramos la agenda de tal fecha a tal fecha y la hacemos’. El tema de la plata nunca fue un problema, cuando generalmente lo es, pero siempre había mucha gente que nos estaba ofreciendo hacer algo”.

Asimismo, señaló que la idea es que empiecen con la grabación a mediados de 2023. “Lleva tiempo, Damián (Szifrón, el productor) tiene que trabajar muchísimo. La idea del guión es que el tiempo pasó, son desafíos que tendrá a la hora de escribir, ver cómo adapta estos personajes al hoy y a su edad, porque son tipos que crecieron 20 años. Quedamos en estos días reunirnos todos para charlar, hay algunas ideas sueltas que Damián está teniendo para ver qué nos va pareciendo y poder seguir avanzando. Pero no hay nada en concreto ahora”.