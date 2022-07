La vuelta de Topa y Muni: el dúo recibió a BigBang en el teatro y hablaron de su amistad y sus hijos

Más allá del peso específico de Diego Topa (46), el consagrado animador infantil que brilló en Disney y hoy continúa su carrera como productor y artista independiente, el público nunca dejó de preguntar por su dupla. “¿Cuándo vuelven con Muni?”, le decían una y otra vez al artista.

Y aunque fueron muchas las compañeras que actuaron con él en el escenario (entre ellas María Eugenia Molinari, Romina Yan y Sofía Reca), por algún motivo Mariana Seligmann (37), alias Muni, logró posicionarse como la mejor.

Ellos infieren que tiene que ver con la química, con la buena relación que tienen tanto arriba como abajo del escenario. “Somos familia”, explica Topa. Ella apela a una explicación zodiacal: “¿Será que somos los dos libranos?”.

Lo cierto es que el pedido del público se hizo realidad, y desde el sábado 16 de julio Topa y Muni volvieron a ser dupla. En esta ocasión, con “Topa, tu primer concierto”, un show a cargo de la productora independiente del conductor ( T Realizaciones), y bajo dirección de Emiliano Dionisi y las coreografías de Gustavo Carrizo. Las funciones: de martes a domingos, a las 14 y a las 17 horas, en el teatro El Nacional Sancor Seguros.

-¿Cómo fue el regreso?

Topa: La vuelta fue alucinante. Fue hermoso volver a encontrarnos en el escenario. Yo por lo menos lo disfruté un montón.

Muni: Yo la verdad que también… (Se queda callada pensando).

Topa: No fue muy convincente, jajaja…

Muni: El show es hermoso. Ahora al estar como invitada siento que veo el todo, y lo veo armado de una manera muy linda, con canciones muy lindas, con un vestuario muy lindo y con una producción excelente. Yo me sumo a eso a toda esta gran cosa y es una buena prueba para saber si estoy a la altura. Pero fue hermoso, lo noté en ese primer abrazo que nos dimos con Diego. Estaba nerviosa la verdad, pero ya van cuatro funciones y la gente responde de manera increíble.

Topa: No sabés lo que disfruta la gente. No solo los más chiquitos, la familia también. Yo veo a los papás que están en una y me emociono. De repente empiezan a jugar y se entregan. Verlo desde nuestra perspectiva es hermoso, que toda la familia pueda ser parte del show es parte de la magia de este espectáculo.

-¿Cómo se gestó esta vuelta? ¿Cómo se lo comunicaste a Muni?

Muni: Yo estaba de acá, siempre comiendo.

Topa: ¿Querés que te lo actuemos? Estábamos tomando mate en su casa y yo le estaba contando del show. “Escuchame Muni, estoy preparando el concierto para calle Corrientes, no sabés qué lindo que está quedando. Hago un recorrido por todas las canciones, hago de Junior Express, hago un homenaje a Topa y Muni y cantamos unas canciones…”. Y ahí le digo: “Esperá, no querés sumarte y hacemos el bloque de Topa y Muni y le agrego una canción más”. ¿Cuánto tiempo lo pensaste?

Muni: Lo pensé tres segundos. Obvio que sí le dije, estaba chocha, tenía re ganas de hacerlo. Con su salida de Disney se pudo concretar. Yo me moría de ganas hace rato.

Topa: La frase que me tiró fue genial: “¡Hace años que te mando señales!”

Muni: Si, obvio. Porque la química que vos tenés con determinadas personas no la tenés con todo el mundo. Y a mí últimamente me está pasando, que creo es porque estoy más grande, que me gusta mucho trabajar con amigos. En los trabajos necesito pasarla bien, sino, no lo hago. Y él es un amigo, ¿qué mejor?

Topa: Cada uno siguió con su carrera y con sus cosas, pero siempre siempre en una nota o cuando camino por la calle me preguntan lo mismo: ¿cuándo vuelven con Muni?

-¿Por qué crees que preguntan por ella habiendo tenido otras muy buenas partenaires?

Topa: Porque fue la última y fue la que explotó.

Muni: Escuchame. Ah, eso tenías que decir, que fue porque explotó no porque fue la última.

Topa: Pero dejame terminar Muni… Fue la última y con la que hice más temporadas pero la que realmente explotó. Una explosión de humor y de todo.

-¿En qué se basa esa química?

Topa: En el amor y en la admiración que nos tenemos. Ahora estoy más grande y sensible y lloro en las notas, así que sepan disculpar. Pero Muni es hermosa, buena compañera, talentosa y te ayuda siempre. Yo ahora que tengo que estar pendiente de todo porque soy el productor me viene bárbaro su mirada. Además también lo que me pasó siempre, me olvido de la letra y ella está ahí marcándome con una sonrisa por donde va. “Gordo, por acá”. Eso es parte de la magia que tenemos.

Muni: Somos los dos líbranos, ¿será eso también? Cumplimos con dos días de diferencia. Somos creativos los dos y nos gusta mucho divertirnos. Somos dos personas que siempre van a buscar pasarla bien y ponerle onda.

Topa: Fluye siempre. Antes de que aparezca en escena tengo un bloque que estoy solo y cuando la veo paradita atrás de la escena ya me emociono. “Ahí viene”, pienso. Me pone muy contento ese momento.

-¿Cómo nació su amistad?

Muni: Nació trabajando. Yo trabajaba en Feld Entertainment, que es una de las empresas de Disney que tiene para hacer los shows en vivo. Yo era la presentadora y él venía como figura del canal. Así que coincidimos en el mismo escenario y la cosa empezó a fluir. Fluyó, fluyó, fluyó, hasta que un día Topa me dice que estaba buscando una nueva compañera.

Topa: Yo no, Disney estaba buscando. Entonces le pregunté si la podía proponer. No es que yo movía los hilos, pero sí me escuchaban. Pensá que yo venía de estar con un montón de partenaires espectaculares: María Eugenia Molinari, Romina Yan y Sofía Reca. Pero había que darle una vuelta de rosca. Y el humor que yo tenía con ella era natural. Íbamos a comer, al cine o a donde fuera y la pasábamos bien. Eso se transmite después en el escenario.

Muni: Las giras tienen eso, lográs como una hermandad temporaria. Estás en la habitación, a la noche, bien arriba de ánimo, bien abajo. Todo lo que pasa en la vida real.

Topa: Tal cual. Así que bueno, le dije que la iba a proponer y me dijeron que sí. Y la vieron y estallaron. Tenía unos nervios Muni. Se vino toda nerviosa y producida, porque ella es metódica. “Divertite”, le dije. Esto es diversión o no es.

-¿Los nervios te jugaron a favor?

Muni: Lo que pasa es que tengo una sonrisa más fácil y me río mucho de mí misma. Eso descontractura mucho y me hace entradora.

Topa: Sabés lo que tiene Muni, que para mí es genial, es una mujer súper completa, y el humor le sale natural, es graciosa. Cero forzada. Y yo que soy medio atolondrado, torpe y medio antihéroe, creo que hacemos una dupla muy divertida.

-Topa ya habló de las virtudes de Muni, ¿qué puede decir Muni de las virtudes de Topa?

Muni: A mí lo que realmente me asombra de Diego es que está en todo: como productor, como amigo, como compañero con todo su equipo de trabajo. A mí me da la impresión de que es una gran familia trabajando. Y eso lo creó Topa, él es la cabeza de todo esto. Después me sorprende cómo conoce los tiempos de las cosas, sabe lo que va a funcionar y lo que no. El tipo sabe de luces, sabe de puesta en escena, tiene todo en la cabeza. Yo no veo ni la mitad de lo que él ve.

-Diego dijo recién que está más llorón, ¿a vos también te pasa lo mismo?

Muni: Yo siempre fui llorona, pero estoy mucho más sensible. Sobre todo en este momento por la maternidad. Conecto mucho con las mamás y sus hijos. Ver los vínculos me emociona.

Topa: ¿Y por qué con los papás no? ¡Conmigo también conectaste!

Muni: Bueno, mí marido conecta más con los papás. Yo miro todo lo que hacen las mamás para que sus hijos estén bien, cómo le inculcan valores, cómo les dan de comer, cómo lo abrigan. Todas esas cosas me emocionan. Digo: “wow”, cómo ser madre es una dación constante. Me genera una admiración total, total, total.

-¿Cómo te pegó a vos la paternidad, Diego?

Topa: En cómo te atraviesa, como te saca de tu eje y te corre de un montón de lugares donde de repente no entendés nada y de repente entendés todo. Es como una energía que te acompaña. A mí particularmente que ya vengo con la gira viendo todo lo que pasa en el escenario, veo a través de las miradas de los papás, de las mamás y de los abuelos lo que disfrutan de ver lo que yo llamo “el tesoro más grande”. Realmente los hijos son el tesoro más grande que uno tiene en la casa.

Muni: No sé si te pasa, pero es increíble cómo empezás a mirar todo a través de los ojos de tus hijos y a cuidar todo lo que hacés: tus movimientos, mi manera de hablar, mi manera de hacer las cosas. Son esponjas. El otro día me puse una colita de pelo en la boca e inmediatamente me di cuenta que no, que ella podía copiar lo mismo que estaba haciendo. Antes no pensaba en eso. Es una pequeñez, pero así están en todo. Y es el humano que vamos a dejar acá en el planeta. Es una gran responsabilidad.

Topa: Yo lo veo con Mitaí que copia todo. Es un poco más grande que Carmelita, pero ya le va a pasar. Se sabe los textos y los espoilea. Ella actúa de público pero nos va diciendo los textos antes de que nosotros lo digamos. Y amo que haga eso. La amo, me vuelve loco. Ayer tuve un ratito libre y la pude llevar a una calesita. Y aunque no andaba nada, ella estaba en Disney. Después le pusieron “Me muevo para aquí” y empezó a bailar la coreo. Yo no podía creer cómo absorben todo. La disfruto a full.

-¿Cómo cambió su perspectiva del show ahora que son padres? ¿Cambió en algo?

Topa: Re. Te cambia toda la perspectiva.

Muni: Es mucho más completo ahora de alguna manera. Pero había algo que a mí me gustaba y es que estábamos más despojados. Me entregaba a jugar y era como un niño más. Ahora lo veo más desde el lugar de madre. Me sigo entregando a jugar, pero ahora entiendo más a los padres. Lo único que quieren es que la pasen bien ellos.

-¿Cómo están durmiendo?

Muni: ¡Mal! Es medio una lotería. O una montaña rusa mejor dicho. Hay tres días que dormís bien seguido y decís: “ya está, nos encarrilamos”. No, mentira. Nunca te agarres de eso y lo más importante: no cuentes que estás durmiendo. Así que no lo voy a contar.

Topa: Cuesta ordenarse y trabajar también. Con un hijo es difícil y te modifica toda la organización, la rutina sobre todo. Mitaí ayer por ejemplo se durmió a las 23, y en realidad se duerme a las nueve y media todas las noches. Es un montón. Pero son cosas que pasan. Hoy la fui a ver a la mañana y estaba todavía dormida. Yo quería que se despertara para jugar con ella un rato antes de venirme para acá. Y de repente la veo y tira un beso dormida. Andá a saber con lo que estaba soñando.

-¿Notaron lo difícil que es describir la sensación de ser padre o madre?

Topa: Es que no hay manera de describirlo. No sé si les pasa a ustedes o los que están leyendo la nota, que cuando se duermen agarrás el celular y te colgás viendo videítos y fotos de ellos. Es muy loco. Yo cuando estoy acá en el teatro la empiezo a extrañar y ya digo: “bueno, que venga a la función de las cinco”.

Muni: Yo hago todo a la mañana: juego, salto, leo. Pero igual es un ratito, después volvemos.

-Cuéntenme sobre las funciones distendidas. ¿Cómo surgió la idea?

Topa: La función distendida es el 28 de julio a las 14.30. Se prepara absolutamente todo el teatro para personas con dificultades sensoriales, espectro autista, trastornos de aprendizaje y otras necesidades. Se prenden las luces de la sala, se baja el sonido y se acomodan todos los efectos para que sea una función más tranquila. Las puertas del hall permanecen abiertas durante todo el show para que los chicos no sientan la asfixia que puede generar el teatro y pueden entrar y salir cuando quieran. La idea surgió porque nos lo pidieron muchos. Entonces empezamos a investigar sobre la función distendida y nos pareció genial. Además, las entradas cuestan el 50%.