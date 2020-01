Casados con hijos: Francella contó cómo será la versión "deconstruida"

Faltan varios meses, pero ya hubo una primera preventa que fue un verdadero éxito: en unas pocas horas volaron los tickets y hasta hubo algunas críticas por el valor de las entradas. La obra teatral de Casados con hijos debutará el 12 de junio, pero los protagonistas ya se preparan para lo que, se anticipa, será un gran éxito en las vacaciones de invierno 2020. “Se merece una despedida a lo grande, no va a ser como un capítulo y manejaremos con prudencia ciertos temas”, sostuvo Guillermo Francella.

El actor evitó dar demasiados detalles, aunque esta semana, durante la presentación de la película El robo del siglo, que lo tiene como protagonista junto a Diego Peretti, contó cómo se prepara el elenco de Casados para regresar a las tablas más de una década después de que se emitiera el último capítulo por Telefé.

“Casados con hijos se merece una despedida a lo grande, así, con su público”, dijo Francella. El exitoso actor aseguró que “el fanatismo está demostrado con la venta anticipada” de las entradas. “Están volando, los tableros completos se vacían en minutos”, agregó con entusiasmo.

Lo cierto es que desde los actores y productores confirmaron el regreso de Casados con hijos una de las dudas era cómo manejarían algunos diálogos, y si habría personajes “deconstruidos”, sobre todo teniendo en cuenta el cambio de época y lo fuera de lugar que quedarían algunos comentarios que hace años podrían haber causado gracia y hoy provocarían ofensas. Ocurre que, por ejemplo, el personaje de Francella, Pepe Argento, tenía respuestas violentas y machistas.

“No va a ser un capítulo de 2005, la historia va a transcurrir en el tiempo actual, una anécdota en un día de las familias Argento y Fuseneco”, adelantó Francella. “2020 los encuentra en la misma situación pero más grandes, más exacerbados en algunos rasgos de conducta, todo lo que ocurre en una familia políticamente incorrecta, y muy crueles en la esgrima verbal, por supuesto”, remarcó.

De todos modos, Francella reconoció que “es cierto que cambiaron algunas cosas en estos últimos años y manejaremos con prudencia ciertos temas”. “Pero sería raro hacer algo distinto. No podés frustrar el Casados con hijos que todos conocen. Pepe tiene que ser Pepe. Moni va a seguir sin cocinarme, los chicos tendrán las mismas características y más subrayadas. Y María Elena va a ser más feminista que en 2005. Esto es casados con hijos, no podríamos hacer otra cosa, no podemos hacer una de Superman sin volar”.

El aspecto de género no fue un tema menor. De hecho, una de las últimas en confirmar su participación en la obra fue Érica Rivas, quien interpreta el ácido e irremplazable personaje de María Elena Fuseneco. Antes de sumarse, la reconocida actriz había asegurado que quería “ver cómo es este nuevo Casados con hijos, que implica también pensarlo en este momento del mundo. No sé qué es lo que se va a decir, qué se va a hacer, de qué nos vamos a reír”, había expresado tiempo atrás, en referencia a ciertos comentarios machistas de los personajes.