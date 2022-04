Ladies on Mars: el DJ argentino que busca un revival de la música disco

Los artistas argentinos cada vez son más reconocidos en el mundo en diferentes rubros, sobre todo en los musicales. Dentro de ese grupo cada vez son más los DJ que empiezan a exportar sus estilos, sus talentos a otros mercados debido a la popularidad que se supieron ganar o la forma en la que realizan su música.

Un caso particular es el de Jonathan Douglas Braverman, más conocido como Ladies on Mars, uno de los exponentes que tiene el Nu Disco en el país que por estos días se prepara para una intensa gira por Europa. Conocedor de los escenarios más convocantes del Mundo, cuestión que lo llevó a trabajar entre otros con Donna Summer, Depeche Mode, Liz Mitchell (cantante de Boney M), entre otros dialogó con BigBang sobre las perspectivas que tiene no sólo para el género sino para su carrera.

-¿La primera pregunta, casi de manual, tu nombre artístico “Ladies on Mars” de dónde surge?

-Bueno, es de publico conocimiento de que soy gay. Y cuando quise buscar un nombre que me identifique, quería algo que al mismo tiempo me represente, que sea sutil y al mismo tiempo te haga pensar. Todos dicen que los hombres venimos de Marte y las mujeres vienen de Venus. Yo como hombre gay, no sentía que estaba en ninguno de esos planetas pero al mismo tiempo lo estaba. Entonces es como que una chica este en Marte pensé … y ahi surgió el nombre: Ladies On Mars.

- La verdad, ni idea! Jaja , diría que es un poco de todo, sacrificio, trabajo, talento , contactos y algo de suerte. Llegue a remirar la mitad del nuevo disco de Donna Summer “I’m A Rainbow - Recovered & Recoloured” porque en la pandemia como no había donde ir a tocar tuve que re-inventarme como la mayoria, entonces comencé a hacer remixes y reworks de clásicos de los 70s y 80s y comencé a promocionarlos en la web ahí fue que empecé a hacerme más conocido aun en UK, USA y Europa, hasta Australia incluisive. A raíz de esto me contacta un productor y cantante Holandés que quería que trabaje con el produciéndole algunos temas, fue esta persona que se llama Capser Janssen quien me dijo que yo debería estar remirar a artistas de la talla de Donna Summer y fue en un mail que me pregunto: “Como te ves haciendo un remix oficial a Donna Summer, que bueno estaría no?” y que el era muy amigo del ejecutivo del sello que se encargaba de hacer unos próximos lanzamientos de Donna Summer, fue ahí que me puso en contacto con Michael Neidus (ejecutivo de Demon Music Group) y bueno el resto es Historia. Ahora acabo de hacer unos remixes oficiales para la agrupación holandesa: “LUV”, Liza Mitchell (Cantante de Boney M), Precious Wilson (cantante de la agrupación de los 70s y 80s “Eruption”). Y otros artistas mas. Con respecto a Depeche Mode, fue hace mucho tiempo eso ya, pero había participado en un concurso que hacia Beatport y Depeche Mode y mi remix gano el 2do puesto de ese remix y fue editado por Emi Music.

-¿Cómo surge el Nu Disco? ¿Cómo lo definís?

- El Nu Disco es un subgénero de la música Dance con fuerte apego al sonido Disco surge al comienzo del siglo XXI, cuando Djs y productores comienzan a tener un interés por los sonidos Disco y Funk de los años setenta e inicio de los 80s como también al ítalo Disco de los años ochentas, dandole un sonido más fresco y definido a la pista de baile. Este genero esta caracterizado por sonidos electrónicos como sintetizadores, cajas de ritmos, guitarras eléctricas funky ser muy melódicos y cantados generalmente. Pero sobre todo porque tiene ese sonido que recuerda a la época de los 70s y 80s. Remixes y reworks de esas épocas. Purple Disco Machine, Da Lukas, Michael Gray, Chromeo, Dr Packer y Ladies On Mars entre otros.

-¿Cómo fue que surgió tu interés por la música?

-Creo que desde muy chico… cuando tenia 4 o 5 años vi por primera vez en el programa conducido por Silvio Soldán “Feliz Domingo Para la Juventud” que se emitía por Canal 9 el video clip de Michael Jackson “Thriller” que me hipnotizo desde el primer segundo, sus coreografías perfectas, el ritmo hipnótico del tema y su increíble voz fueron los que hicieron que me interese por la música, desde entonces soy un fiel seguidor del Rey del Pop y coleccionista. Después en mi adolescencia empecé a escuchar radio NRG y ahí empecé a meterme en el mundo de la electrónica, como adolecerte empecé a hacer mis primeras mezclas con cassettes hasta que a fines de los 90s mi hermana se compro una computadora y ahí de apoco empecé a investigar de forma autodidacta como hacer remixes superponiendo sonidos y pistas, el resto bueno es historia jeje.

-Vas a encarar una gira internacional en breve, ¿cuáles son tus expectativas?

-¡Sí! Estoy super entusiasmado la verdad, mi ultima gira fue antes de la pandemia a fines del 2019 que estuve en Inglaterra y Alemania. Ahora vuelvo a Inglaterra y a Europa. Ya tengo cerradas y confirmadas varias fechas en Manchester y el Sur de Inglaterra y estamos cerrando con mi agente de Inglaterra (Karen) algunas otras en Inglaterra y Europa!. Muy entusiasmado de volver a las giras, amo viajar y tocar. Conocer nuevas ciudades, nuevos amigos, ver como las personas de diferentes países, culturas e idiomas bailan y disfrutan mis temas, es algo que para mi no tiene precio! Eh recibido mensajes de Canadá, Croacia y hasta Bali y Australia! Que me preguntan cuando voy a ir para allá que aman lo que hago. Eso es algo que la verdad me motiva día a día a seguir! El amor que la gente me da es increíble!. Para esta nueva gira tengo pensado tocar muchos temas nuevos, la mayoría los hice en pandemia psique nunca los pude tocar en un club, algunos pude tocarlos acá cuando toco en CLUB69 o en la fiesta de los Festa Bros 2GTHR o en mi programa de Radio Feverball Radio Show, pero la mayoría no los pude tocar ya que el publico Ingles y Europeo es muy diferente al publico de acá. Hay muchos temas y remixes que hago que no puedo tocarlos aca porque el publico Argentino no esta acostumbrado, el publico Argentino es más electrónico le gusta el Tech-House, Techno y Progressive. En cambio el publico Europeo sobre todo el Ingles ama el Disco y el Funk, y puedo tocar muchos de mis remixes de Andy Gibbs por ejemplo o remixes de Whitney Houston o Cher por dar un ejemplo.

-En los últimos años poco a poco diferentes DJ argentinos empezaron a trascender fronteras, ¿por qué crees que se da esto y en especial en tu caso puntual?

-Yo creo que siempre se dio capaz que en otra magnitud, pero yo creo que las redes sociales y la tecnología hizo posible eso. Gracias a las redes e internet hoy podemos hacer que nuestra música sea escuchada y conocida desde nuestras casas sin movernos y hasta sin ayuda de grandes sellos, creo que la tecnología hizo posible esto y mucho más! Como hacer más accesible el tener un home estudio en tu casa para poder producir y hacer música por ejemplo, con la computadora hoy es posible hacer buenas producciones si tienes los conocimientos y el talento. Antes necesitabas mucho dinero para poder armar tu estudio y poder hacer una buena producción. Además sabemos que los Argentinos somos muy creativos a la hora de rebuscárnosla para poder hacer las cosas y eso creo que se nota. En mi caso creo que la perseverancia, yo hace como 17 años que estoy como Ladies On Mars, y en todos esos años nunca baje los brazos, siempre estuve activo produciendo, tocando, promocionando. Porque quiero aclarar que desde la música hasta la gráfica, la gira, los contactos, el diseño de la website y todo lo hago yo solo, es muy cansado a veces pero pero lo disfruto. Soy mi propio manager jeje. Aunque a veces me gustaría tener un manager pero hasta que no aparezca el indicado yo seguiré siendo mi propio manager.

-Durante la pandemia muchos artistas empezaron a hacer diferentes strems, vos directamente creaste un sello. ¿Cómo fue todo ese proceso?

-Si así es, aunque tengo que aclararte que he realizado algún que otro stream a pedido de sellos de afuera como: Hedkandi, Tropical Velvet y Forever 54. Y algún que otro por mi cuenta. En realidad yo tengo alma de productor, siempre comencé haciendo remixes y música, luego vino mi faceta de DJ, por eso cuando toco toco con Ableton y controlador porque es mi herramienta natural. Yo tenia hace rato ganas de tener mi propio sello de Nu-Disco, años atrás había creado mi sello de Tech-house cuando hacia Tech-House y techno (Boom Zwapp) pero cuando empezó la pandemia tenía el tiempo, la experiencia, las ganas y empezaba a tener el nombre necesario para hacerlo y generar algo de ruido, fue el momento ideal para comenzar con mi sello “Feverball Records” mientras que hacia mis reworks para mi website y el sitio Bandcamp, remixes y producciones para otros sellos, tenia el tiempo para poder hacer el sello y seguir con mi programa de Radio Feverball Radio Show. Ahora solo me falta poder cumplir mi sueño de hacer mi propia fiesta de Nu-Disco!