Lady Di y la historia secreta detrás del vestido con el que vengó la última humillación de Carlos

Corría el año 1994. Por ese entonces, Lady Di y el príncipe Carlos llevaban dos años separados, aunque todavía nadie hablaba de un posible divorcio real. Sin embargo, la tregua que habían alcanzado gracias a la mediación de la Reina se quebró por completo después de la publicación del polémico y revelador libro Diana, su verdadera historia. La biografía, a cargo del periodista Andrew Morton, revelaba los pormenores del calvario que la princesa aseguraba vivir puertas adentro. Años después se confirmó lo que la Corona sospechó desde el primer momento: Diana había sido la principal fuente de información detrás del libro que dejaba en jaque la imagen del futuro rey de Inglaterra. La dura respuesta del príncipe de Gales y la historia secreta detrás del vestido con el que la madre de William y Harry vengó la "última humillación" de su por entonces marido.

Todo sucedió el lunes 27 de junio de 1994. Esa tarde, mientras Diana se preparaba para asistir a un cocktail, su equipo de prensa la puso al tanto de una entrevista que saldría al aire en cuestión de minutos. Se trataba de su marido quien, golpeado por las revelaciones íntimas del libro de Morton, estaba dispuesto a comenzar un operativo de prensa para reconstruir su imagen y, en caso de ser posible, dañar la popularidad de la madre de sus dos hijos. "Diana no sabía qué era lo que iba a decir Carlos, pero intuía que sería explosivo. Así que se sentó en el living de su departamento (del Palacio de Kensington) y encendió la televisión", precisó su por entonces mayordomo, Paul Burrell.

La princesa sintonizó la transmisión y escuchó con atención las palabras de su marido, quien le confesaba al mundo que le había sido infiel durante muchos años con Camilla Parker Bowles. El affaire era un secreto a voces que se había terminado de confirmar en el libro de Morton. Acorralado por la opinión pública, todavía conmocionada por los intentos de suicidio revelados en el libro, el heredero al trono británico decidió dar su versión de la historia. "¿Intentó serle fiel a su mujer?", le preguntó el periodista Jonathan Dimbleby. "Sí", respondió Carlos sin dudarlo, aunque luego aclaró: "Hasta que (el matrimonio) se derrumbó por completo".

"¡No puedo creer que Carlos sea capaz de hacerme esto". Esa fue, según Burrell, la primera reacción de la princesa. "El príncipe de Gales había decidido contarle al mundo el adulterio con Camilla. Esa noche, Diana tenía que atender a una fiesta organizada en la Serpentine Gallery por su amigo Lord Palumbo", recordó el mayordomo quien, tras la muerte de la princesa, se convirtió en el enemigo de William y Harry por revelar historias íntimas de Diana y, según los príncipes, robar objetos personales de la difunta princesa.

Estaba en shock. "Me miró y me dijo: 'No puedo ir, no puedo enfrentar al mundo entero sabiendo que Carlos acaba de contar esto. Además, no tengo nada que ponerme", detalló el ex mayordomo real. En ese momento, Burrell le recordó que todavía estaba en su placar el diseño que le había comprado tres años atrás a Christina Stambolian, que hasta ahora no había usado porque era demasiado revelador, de acuerdo al protocolo dictado por la Corona. "Me acuerdo que le dije: 'Probátelo'. Ella no quería. Después, la ayudé con el cierre y la miré. Estaba increíble".

Esa noche, Lady Di bajó de su auto y sorprendió a todos los fotógrafos presentes por su nuevo look. El vestido fue bautizado como "el de la venganza" y es uno de sus atuendos más recordados. Así, pese a que más de 14 millones de personas vieron en vivo la entrevista de Dimbleby a Carlos, al día siguiente las portadas de todos los diarios repararon en el "despampanante vestido" de Diana. Muy chiquito y casi inadvertido, un pequeño recuadro advertía que el heredero al trono había dado una entrevista. "Fue una victoria rotunda para Diana", sostienen desde su entorno.

