Lady Gaga contó que quedó embarazada, luego de ser violada a los 19 años: "Me sentí llena de dolor"

En una entrevista con Oprah Winfrey para la serie documental The Me You Can't See, Lady Gaga dio a conocer el calvario que sufrió durante su adolescencia: fue violada a los 19 y como consecuencia del ataque sexual que padeció en manos de un productor musical, quedó embarazada. "Simplemente me congelé y... ni siquiera lo recuerdo", dijo la cantante y actriz, sobre el abuso sexual que sufrió en 2014.

Stefani Joanne Angelina Germanotta, tal es el verdadero nombre de Gaga, detalló que aquella horrible experiencia le provocó un "brote psicótico". "Estaba trabajando en el negocio y un productor me dijo: 'Quítate la ropa'. Y dije que no. Me fui y me dijeron que iban a quemar toda mi música. Y no se detuvieron. No dejaron de pedírmelo y yo simplemente me congelé y... ni siquiera lo recuerdo", dijo durante la entrevista con Oprah por Apple TV+.

Como consecuencia de aquel hecho, la protagonista de "A Star is Born" sostuvo que sufrió un "brote psicótico total" y que durante un par de años "no fui la misma chica". "Primero, me sentí llena de dolor, después me adormecí. Estuve enferma durante semanas y semanas y semanas y semanas después, y me di cuenta de que era el mismo dolor que sentí cuando la persona que me violó me dejó, embarazada, en un rincón", resaltó.

Gaga, que creó en 2012 la Fundación Born this way para personas que luchan con temas de salud mental, se negó a dar el nombre de su atacante. "Entiendo este movimiento #MeToo, entiendo que algunas personas se sientan realmente cómodas con esto, y yo no. No quiero volver a enfrentarme a esa persona nunca más. Incluso si tengo seis meses brillantes, todo lo que se necesita es que se dispare una vez para sentirme mal", dijo.

Por esta razón, remarcó que su deseo es no volver a cruzarse con su atacante debido a que el proceso de sanación fue lento. “Estaba en la casa de mis padres porque estaba vomitando y enferma. Habían abusado de mí. Estuve encerrada en un estudio durante meses. La forma en que me siento cuando siento dolor es como me sentí después de ser violada sexualmente", relató.

Y siguió: "Me hicieron tantas resonancias magnéticas y escáneres en los que no encontraron nada, pero tu cuerpo recuerda”. Según contó, en el último tiempo comenzó a manifestar una tendencia a hacerse daño a sí misma. “¿Sabes por qué no es bueno cortarse? ¿Sabes por qué no es bueno tirarse contra la pared? ¿Sabes por qué no es bueno autolesionarse? Porque te hace sentir peor", explicó.

En ese sentido, resaltó que la industria musical sigue siendo abusiva y peligrosa, sobre todo para las mujeres: "Al hacerte daño crees que te vas a sentir mejor porque le estás mostrando a alguien: ‘Mira, me duele’. Eso no ayuda”. En los últimos años, la artista contó, a través de sus redes sociales e incluso de un documental, que sufre de fibromialgia, una enfermedad que produce dolores crónicos y que suele desencadenarse luego de un episodio traumático.

Por último, señaló que su entorno más íntimo y sus seguidores, la ayudan a salir "adelante", a seguir haciendo su trabajo, su pasión y las cosas que le "encantan". "Incluso en los días en los que siento que no puedo salir de la cama", cerró.