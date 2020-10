LaFlia: poco rating, publicidad a la baja, brote de Covid y las condiciones que le ponen a Marcelo

No son días fáciles para Marcelo Tinelli y su productora, LaFlia. A los contagios que se dieron entre los participantes del Cantando por un sueño en los últimos días -dieron positivo de COVID-19 Charlotte Caniggia, el locutor Martín Salwe y Florencia Torrente- se le sumó la competencia directa con MasterChef Celebrity. Y es que el reality de cocina que incluye a varios famosos del país llegó para quedarse y, hasta ahora, duplica en el rating al certamen de baile.

Desde su debut, el lunes 5 de septiembre, MasterChef Celebrity liderara la tabla del rating. Por ejemplo, ayer volvió a vencer al ciclo conducido por Ángel de Brito y Laurita Fernández promediando 15,2 puntos, mientras que el Cantando 2020 logró 9,4 puntos.

La competencia gastronómica de Telefe mostró a los mejores participantes compitiendo entre ellos en busca de dos medallas, una que se llevó Vicky Xipolitakis (toda una revelación) y otra que consiguió Boy Olmi, uno de los artistas excéntricos que tiene el programa a la hora de cocinar.

Pero por estas horas, Marcelo Hugo se enfrenta a otro problema de gran magnitud: la crisis económica que envuelve a todo el país y, lógicamente, la televisión no es la excepción. A diferencia de lo que pasaba con el Bailando años atrás, los empresarios decidieron no apostar por su programa en este 2020 y son varios los que ya no se pelean por conseguir un lugar en la tanda de publicidad del que supo ser el programa más visto de la televisión.

La razón es más simple de lo que parece. Lógicamente la crisis motiva a dichos empresarios a no desprenderse de su codiciado dinero a cambio de algunos segundos de publicidad con facilidad. Y a la hora de elegir dónde poner la pauta de sus productos, optan por un programa consolidado y que tenga buenos números de audiencia. En este caso, la opción más viable es el nuevo programa de cocina de Telefe.

A esto, además, hay que sumarle que la figura de Marcelo Tinelli -que suele atraer a las mejores marcas con su sola presencia- esta vez no funciona debido a que no está al mando del programa. Sin desmerecer a nadie, no es lo mismo un programa conducido por Tinelli, considerado como uno de los mejores conductores de las últimas tres décadas, a uno por Ángel de Brito o Laurita Fernández, más allá de que lo hagan bien o mal.

Según contó Augusto Tartúfoli, el Cantando 2020 no atrae PNT, por lo que la producción tuvo que salir a vender el segundo de pauta al 50%. A esto se le suma los problemas que se le originaron a Marcelo en medio de las grabaciones por el especial de humor, no sólo por los contagios de Fredy Villarreal o Martín Campilongo, alias Campi; sino porque algunos de los humoristas invitados no están conformes con el pago que reciben.

En ese sentido, el periodista explicó que el especial de humor que encabeza Tinelli y tiene como fecha de estreno el próximo 26 de octubre por la panatalla de canal Trece "viene trabado". "Los humoristas nuevos no causan gracia y los viejos dicen que por esa plata hacen pavadas en Instagram, donde ganan más", detalló. Por ejemplo, uno de los que habría puesto el grito en el cielo por la parte económica sería Pablo Granados.

Hay que ser claros. El Cantando por un sueño, como suele ocurrir con los programas que produce LaFlia, tiene uno de los costes en publicidad más altos de la televisión. El segundo en el ciclo de canto cotiza en 143 mil pesos (1.900 dólares), según la tarifa oficial. Por ejemplo, para pautar un mínimo de 15 segundos de publicidad en el Cantando 2020 hay que desembolsar 2.145.000 de pesos o, algo así como 30 mil dólares.

Cabe recordar que en 2019, el segundo de pauta del Bailando por un sueño por la pantalla de canal Trece cotizó en unos 90 mil pesos el segundo. Claro está, dependía de los acuerdos y este valor no tenía en cuenta los PNT hechos por el propio Tinelli, los cuales costaban hace siete años 96 mil pesos y que actualmente tienen un valor aproximado de $900 mil, siendo ambos los más caros de El Trece.

Según le explicaron a este sitio, el valor del segundo de publicidad en los programas de Tinelli cuestan eso sí, y solo si, el anunciante no se reunió en privado para pactar un valor equis. Eso ocurre para lograr importantes descuentos de hasta un 60 o 70% a base de canjes, entre otras cosas.

Cabe destacar que ShowMatch desde hace una década que tiene el segundo de publicidad más caro de la televisión argentina, no sólo gracias al rating que genera, sino también a la gran repercusión que logra en las redes sociales.

Por ejemplo, en 2012 el segundo valía diez veces menos que hoy: $9.900. Para dimensionar la cuestión es necesario ver cómo cambió este valor durante la presidencia de Mauricio Macri y los 10 meses de mandato de Alberto Fernández: en el año 2015, el segundo de publicidad de ShowMatch costaba unos $25 mil, que ascendió a $30 mil durante 2016. Ya en 2017, este precio subió a 42 mil pesos, alcanzando un tope de 70 mil en 2018.

Ojo, que los 90 mil pesos de 2019 y los actuales 143 mil del Cantando 2020 no vinieron solos. También existe un adicional de un 30% si se pretende elegir la ubicación en la tanda. Si se quiere comparar el reality de LaFlia con otros programas del Trece, hay que saber que el segundo de pauta en Bienvenidos a bordo (ciclo de Guido Kaczka) cuesta 120 mil pesos y el de Periodismo Para Todos (con Jorge Lanata) es de 100 mil pesos.

Mientras que de la vereda de enfrente, en Telefe, MasterChef Celebrity lidera la lista seguidos de Floricienta, Jesús y 30 años juntos con un valor de 110 mil pesos el segundo de publicidad.