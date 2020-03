Lagherta mandó al frente a los vikingos: barbas falsas, pelucas y el tour 360° por Kattegat

Katheryn Winnick es la actriz que supo ponerle el cuerpo durante seis temporadas a Lagherta en la serie Vikingos. La actriz, de origen canadiense, fue una gran ayuda para los miembros masculinos del elenco, quienes desde el día uno debieron someterse a los requerimientos específicos de sus personajes: barbas y melenas largas, difíciles de mantener.

"Debe ser el único set en el que las mujeres estamos listas antes que los hombres", reconoció la actriz -también directora-. "Es por el tema de las barbas y los peinados. Realmente, se tarda mucho tiempo en producción y las chicas de maquillaje hacen un trabajo impecable", sumó.

En efecto, fue ella quien les dio una mano a sus compañeros de elenco; en especial a Alexander Ludwig, quien interpreta a su hijo, Bjorn. Ludwing se sumó al elenco en la segunda temporada, luego del salto temporal que llevó a su personaje ya a una edad adulta.

"Me acuerdo que en la tercera temporada le dijeron que tenía que tener el pelo largo y le pusieron extensiones. Al principio, se reía y estaba contento. Pero después, con el correr de las semanas, empezó a quejarse porque requería de un nivel de mantenimiento que los hombres no están acostumbrados", reconoció la actriz.

Fue ese el momento en el que, en medio de la sala de maquillaje, Katheryn tuvo una brillante idea: "¿Por qué no usás una peluca?". "Fue asombroso, porque realmente nadie había pensado en eso. Fue una idea súper simple, pero que nos hizo la vida mucho más fácil a todos", elogió Alexander.

Las barbas también requieren de mantenimiento, pero los productores se encontraron con otra dificultad: no todos los actores lograban que les crezca. Ese es el caso de Alex Høgh Andersen, quien interpreta al hijo menor de Ragnar Lothbrok y la reina Auslug: Ivar, el deshuesado. "Algunos hacemos lo que podemos", bromeó el actor en la presentación de la quinta temporada.

"Encontraron una forma de hacer las pelucas para las barbas que realmente es asombroso. Muchos me preguntan, ¿cómo hacen para que se vean tan reales? Lo cierto es que inventaron una nueva peluca, que sale todo el pelo del mentón y no se nota. Son súper prácticas y cómodas, por lo que me cuentan mis compañeros", describió Winnick.

En efecto, el único de los actores que interpreta a uno de los hijos de Ragnar y que no usa apliques para su barba es el escocés Jordan Patrick Smith. "Barba, ¿qué barba?", bromeó Marco Ilsoe, quien le pone el cuerpo al papel de Hvitserk. El actor no usa extensiones en su cara, aunque sí tuvo que lidiar con una peluca: "Tengo el pelo corto y me aplican extensiones. Todos los días tengo que ir al set y me los aplican. Sucede lo mismo con los tatuajes".

Otro de los detalles a los que están atentos los productores son los tatuajes del elenco. "Diseñaron una forma práctica de colocarlos como si fueran un sticker, pero se ven reales y se sienten reales. Podemos grabar debajo de la lluvia por horas y se mantienen intactos. Nos los aplican día a día", reconoció Smith.

La idea original de History Channel era hacer una mini serie de poco más de 20 capítulos. Sin embargo, la aceptación del público hizo que el proyecto se tornara más ambicioso y recién el año que viene se emitirá el esperado capítulo final. "Me acuerdo que empezamos con un humilde set de grabación en Escocia y terminamos con más de 20 sets. Es increíble cómo evolucionó la producción".

Las filmaciones se llevan adelante en la ciudad de Dublin. En efecto, el elenco volvió a reunirse un mes atrás para comenzar a filmar la segunda parte de la sexta y última temporada de Vikingos.