Lágrimas de oro: Esmeralda Mitre se quebró al hablar de su padre y la millonaria herencia

La actriz Esmeralda Mitre tuvo un momento de emoción en la previa de su participación en el Cantando 2020 al relatar los problemas de salud que aquejaban a su padre, el empresario y propietario del diario La Nación, Bartolomé Mitre, que falleció en marzo pasado y que desató una guerra por la millonaria herencia.

Anoche en el programa que conduce Ángel de Brito, Esmeralda Mitre se emocionó y se quebró al recordar cómo fueron los momentos previos a la muerte de Bartolomé, su padre, y relató que llegó a desear que muriera para que dejara de sufrir. Visiblemente afectada, la actriz y ahora también cantante expresó que los últimos dos años “han sido difíciles” y que más allá de que en este 2020 falleció su papá, “ha sido un gran año”. “Yo quería que él se fuese, que esté en paz”, disparó e intentó cubrirse las lágrimas.

En ese momento se escuchó a Moria Casán gritar “dale agua, dale agua”, para que Mitre comenzara a recomponerse. Una vez repuesta, se dirigió a los conductores y agregó: “Me emociona que se haya ido y que esté en paz, pero él no se quería ir porque sabía que dejaba todo este desastre”, aseguró en relación al grave conflicto por la herencia familiar, que desató una gran disputa entre sus hermanos y la pareja de su padre, Nequi Galotti.

“(Mi papá) no se pensaba ir, quería enterrarnos a todos nosotros antes de que nos enteremos de todo. Entonces hay que ir por la verdad y que todo se haga con honestidad”, reclamó la hija del histórico empresario y director del diario La Nación, fallecido a fines de marzo de este año.

La cuestión de la herencia de Bartolomé Mitre no es nueva y ya desató varios escándalos a seis meses de la muerte, a partir del hallazgo de cuentas y propiedades no declaradas. Esta semana, el abogado de Esmeralda, Santiago Yofre, dijo que “en el expediente no se han informado un montón de mobiliarios y elementos de los cuales estamos pidiendo información”, entre los que enumeró un campo que se encuentra bajo la administración de Galotti, supuestamente designada como administradora, del cual no se recibió información sobre su producción.

Días atrás, la propia Esmeralda Mitre le apuntó a la esposa de su padre y sostuvo que “es una buena persona” aunque disparó: “No se está portando bien éticamente. Habría recibido dinero del campo y las cosechas y no avisó nada. Siendo yo la que la defendió toda la vida de mis hermanas, decidió quedarse con ellos que la odian porque creyó que le convenía”.

Anoche en su participación en el Bailando, Esmeralda agregó que es una “sucesión complicada y triste” y que no se siente “para nada orgullosa” de cómo se desarrollaron las negociaciones. “Quise ir de la mano de todos ellos pero no fue así, como perdieron todos los fallos judiciales míos ahora están haciendo un manotazo de ahogado, queriendo decir que la herencia es menor de lo que es”, apuntó a sus hermanas, y disparó: “Si no hubiera dinero no estaríamos en este litigio”.