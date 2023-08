Laje enloqueció al mostrar un robo en vivo: "Si tenés un arma, hay que disparar"

La inseguridad es el problema más importante de los argentinos y las argentinas según la gran mayoría de las encuestas de opinión, más allá de los problemas económicos que asolan a quienes menos tienen. Aferrados a este análisis, existen comunicadores que buscan empalmar con el sentimiento de la población y llegan a cruzar límites éticos de la profesión periodística. Esto se pudo ver durante la primera mañana del miércoles, cuando en América TV presentaron un delito a mano armada en La Matanza, y Carlos Salerno y Antonio Laje opinaron que habría que dispararle a los delincuentes.

El delito fue una entradera en una esquina de Villa Luzuriaga, en el cual dos delincuentes le cruzan el auto a una señora que estaba en la puerta de su hogar mientras su hija bajaba algunas bolsas del supermercado. Los gritos de la mujer, cuando la bajaron del auto a punta de pistola, fueron la forma que tuvo de graficar la bronca absoluta que le despertó que la despojaran de sus pertenencias.

"La verdad es que no tengo mucho para agregar a lo que viste. El auto no apareció hasta el momento. La Policía llegó a la media hora. Y la verdad es que... la irritación que me dio anoche cuando me pasaron este video. Esta señora mayor que no solamente se la oye sufrir en el momento, sino que después dice: 'Me llevaron todo'. La hija sale a consolarla. Bajaron dos bolsas en la esquina de su casa", detalló Salerno.

"'Tranquila, mamá', le dice la hija. O sea. Yo te digo la verdad, yo llego a estar en esa casa y estoy armado, ya está. Es defendernos, porque no se puede vivir más así. De verdad lo digo, estamos a 11 días de las elecciones y no hay policías en la calle", protestó el presentador, quien fue el primero en abordar la posibilidad de matar a los delincuentes, pero sin decirlo explícitamente. Quien sí se animó a ser más claro y contundente fue el conductor. Laje hasta le preguntó a su colega cuál era la frase que no llegó a decir para completarla él. "¿Qué fue lo que no dijiste de si tenías un arma qué? Ah, ¿no podías decir que le ibas a disparar?", quiso saber.

"Yo veo estás cosas y si, estoy en mi casa y con un arma, no tengas dudas de que hay que disparar", advirtió el también piloto. "Estoy convencido. Ya está, basta. ¿Qué vamos a estar esperando? Porque así como te roban el auto te entran a tu casa. No hay ninguna duda. Nos están llevando a eso. Ya esta historia de que no hay que armarse... En serio", cuestionó Laje.

En sintonía con las propuestas más osadas de la política argentina, como las que dice la precandidata a presidente de JxC, Patricia Bullrich, quien tiene como frase de cabecera "el que quiera andar armado que ande armado", Laje insistió con su postura: "Creo que si estás armado, no te queda otra que disparar. ¿Qué? ¿Vas a dejar que te disparen? Si es tu vida o la de ellos".

El conductor, consciente de lo polémico de sus posiciones, contrapuestas con la legítima defensa según expone el Código Penal argentino, también tuvo palabras para relativizar sus declaraciones. "A mí me encanta porque vos hablás de que si tenés un arma tenés que disparar, y entonces es apología del delito. Hermano, están haciendo apología del delito los delincuentes", dijo.

Y siguió: "¿Qué les pasa? 'No, que pena de muerte no', si la pena de muerte la aplican los delincuentes todos los días. Dejemos de tanta hipocresía y digamos las cosas como son: no se puede tolerar más esto. Yo no sé si tenés que poner pena de muerte o no. La verdad que es un debate que no me interesa. Lo único que sé es que en la calle la pena de muerte está y la tienen los delincuentes".

"'No, no hay que armarse'. ¿Y qué hay que hacer? ¿Hay que dejar que te violen, que te asesinen, que te roben? Si el Estado no te da respuesta, ¿qué hacés vos cómo sociedad? Creo que estamos llegando a un punto complicado", concluyó Laje.

Las posiciones de ambos periodistas se mezclaron con las críticas acerca de que, en plena campaña electoral, los precandidatos no daban respuesta a la problemática de la inseguridad. La responsabilidad como comunicadores, más allá de indignarse como ciudadanos, es la de informar, y también formar. Pedirle a los civiles que se armen, cuando carecen de la preparación para hacerlo, es soltarlos a un enfrentamiento con delincuentes que sí saben cómo usar sus armas de fuego.

Promocionar este tipo de actitudes contraproducentes contra los televidentes es un acto claramente demagógico. En busca de algún punto más de rating que ayude al mal momento que atraviesa la señal, puede entenderse. Pero justificarse no. Hacer apología del delito es algo mucho menor a lo que sucedió allí. Incentivar un enfrentamiento armado que puede derivar en el fallecimiento de personas inocentes no es algo que tendría que hacer un profesional de la comunicación.