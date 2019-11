Lali busca conquistar el mercado latino: participará de la nueva serie en Netflix del creador de la Casa de Papel

Lali Espósito debutará en una producción de Netflix el año que viene. Es que la actriz y cantante tendrá un rol protagónico en “Sky Rojo”, la nueva serie del creador de “La Casa de Papel”, que el gigante del streaming anunció hoy. Será el paso siguiente en su estrategia para salir del mercado argentino e instalarse como una celebridad de Latinoamérica.

El año que viene pintamos el cielo de rojo. La nueva serie de Álex Pina, el creador de 'La Casa de Papel', se llama 'Sky Rojo' y está protagonizada por Verónica Sánchez, Miguel Ángel Silvestre, Asier Etxeandia, Lali Espósito, Yany Prado y Enric Auquer. pic.twitter.com/una7cJ2xs6 — Netflix España (@NetflixES) November 14, 2019

La serie contará de dos temporadas, con ocho episodios de 25 minutos cada una. Será mucho más fluida que “La Casa de Papel” y se centrará en la historia de tres prostitutas que se dan a la fuga después de librarse, a puro golpe, del cafishio que las regentaba. El elenco se completa con Verónica Sánchez, Miguel Ángel Silvestre, Asier Etxeandia, Yany Prado y Enric Auquer; las grabaciones empezaran la semana que viene.

Espósito buscará seguir los pasos de Juanita Viale y de Rodrigo de la Serna, que en los últimos años apostaron a producciones en Netflix, pero cada uno tuvo resultados diferentes. La nieta de Mirtha lideró la primera producción argentina en la plataforma, Edha, que fue destrozada por la crítica; mientras que el actor participó con un rol protagónico en la tercera temporada de “La Casa de Papel” que se estrenó este año.

Lali hace tiempo comenzó a focalizarse en su trabajo fuera de los límites de Argentina con apuesta en México y España. El estreno de la serie en Netflix será un capítulo más de ese plan que incluyó hits musicales a dúo con Thalia y con el grupo de reggaetón CNCO.

Es por eso que el nuevo disco que prepara, y del cual ya lanzó dos singles, tiene colaboraciones con varios artistas de otros países. "El disco viene con influencias de muchos sonidos y ritmos", afirmó Lali durante la presentación del material. "Es muy ecléctico, como siempre me ha gustado, pero ahora traigo una mayor apertura. Soy fiel de disco a disco a cómo me voy sintiendo. No le temo a la evolución y al cambio", agregó.