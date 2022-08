Lali chicaneó a una ex participante de La Voz: "Qué bueno que este año no fue '¿puedo decir algo?'"

La Voz Argentina parece haber aprendido de sus errores y esta vez, su actual temporada está marcada por el compromiso, la amistad y el compañerismo de sus concursantes, lejos quizás de los arrebatos, las críticas destructivas y la falta de camaradería que se registró en el reality musical el año pasado. Este cambio de actitud fue lo que resaltó y elogio la propia Lali Espósito durante el programa emitido este domingo.

Todo comenzó con la batalla de Yanela Toscano y Vanesa Henríquez, integrantes de su equipo, que realizaron una muy buena interpretación de Mafiosa, tema de Nathy Peluso. "¿Puedo decir algo?", preguntó Yanela. Y luego, agregó: "Destacar a Vanesa que fue una gran compañera, me ayudó muchísimo. La idea era brindarles un show y estoy contenta con mi compañera. Ojalá te vaya súper y te quiero mucho".

Mientras ambas participantes se abrazaban, Marley, conductor del ciclo, destacó que todos los integrantes del programa se llevan "perfecto" este año. Este comentario fue el puntapié para que Lali recordara un hecho ocurrido el año pasado y ke dedicara una curiosa chicana a una ex participante que fue el centro de todas las críticas por su mala actitud en el programa. "Ay sí. Que bueno que este año no fue '¿puedo decir algo?'", lanzó la cantante y actriz.

Como si esto fuera poco, levantó su mano e imitó el gesto de pedir la palabra en una clara referencia a Jéssica Amicucci que se convirtió ebn "meme" en las redes sociales por su pelea con Esperanza Careri durante las batallas de La Voz 2021. "Ella dijo '¿Puedo decir algo?' pero después dijo algo positivo", sumó Soledad Pastorutti, entre risas, sumándose a la chicana de Lali. "Dimos vuelta la frase", señaló Marley. "Reivindicamos la frase", sumó Ricky Montaner, entre risas.

A comienzos de agosto del año pasado, se había vivido el programa más tenso de lo que iba de La Voz Argentina. Y es que durante la etapa de los "duelos", Esperanza Careri y Amicucci no se lucieron, se ganaron las críticas de los coach y, como si esto fuera poco, se cruzaron en vivo con reproches. Las jóvenes de 21 y 31 años, respectivamente, habían llegado como integrantes del team Mau y Ricky, y se habían enfrentado en "Las Batallas" interpretando "Love on Top", tema de Beyoncé.

Sin embargo, la performance de ambas estuvo lejos de ser la ideal y la falta de conexión traspasó la pantalla chica. De hecho, los seguidores del reality de canto señalaban que a pesar de los ensayos, parecía que era la primera vez que cantaban juntas. Por esta razón, ambas recibieron las críticas de los coah, Lali Espósito, Soledad Pastorutti y Ricardo Montaner, antes de recibir la devolución de los hermanos venezolanos.

Pero lejos de reconocer su mala performance, Amicucci se excusó con su compañera y se ganó el mote de "La Buchona" en las redes sociales: "¿Puedo decir algo? Yo no estoy acostumbrada a cantar esa canción en esa tonalidad y fue muy duro trabajar. Voy a ser honesta, fue muy difícil trabajar juntas. Voy a ser honesta, hubo dos ensayos donde (Esperanza) no quiso cantar y yo aunque esté enferma canto igual", había dicho.

Claro está, Esperanza no se quedó callada, reveló que por temas de alergia se quedó sin voz al llegar a Buenos Aires y aclaró que la persona que se encarga de "entrenarlas" en La Voz Argentina le sugirió que no ensayara en dos ocasiones, pero que retomara luego, cosa que hizo. En el ínterin, le propuso a Amicucci repasar la letra vía Zoom, pero su compañera le dijo que no quería hablar con ella.

Finalmente, Mau y Ricky se habían decido por Esperanza: "No nos interesa trabajar con gente que no esta dispuesta a decir: 'Yo importa, yo hago lo que tengo que hacer', y no sentarte, hacer una perreta y decir: 'No, no es justo'". Y ya en el backstage, añadieron: "No necesariamente tengo algo bueno para decir. Algo bueno que rescato es que las dos son buenas".

Afortunadamente para Amicucci, Montaner sostuvo que creía en las "segundas oportunidades" y decidió darle una a la concursante, robándosela para la siguiente instancia. Pero durante la etapa de los "knock outs", el destino la cruzó con Jacinta Sandoval -a quien tildaron como "Calu" por su gran parecido con la actriz Carla Rivero- y, por elección del intérprete de "castillo azul", Amicucci quedó eliminada del certamen.

Según había trascendido, luego de las interpretaciones de ambas y de que Montaner se inclinara por Jacinta, Amicucci habría acusado detrás de cámara a su compañera de estar "acomodada" en la competencia por haber estado ligada a Stefi Roitman, pareja de Ricky Montaner y por entonces conductora de la edición digital del certamen de canto. Esto provocó la reacción de Jacinta y ambas intercambiaron hasta golpes de puños a la salida de La Voz.

Aquella versión fue cobrando fuerza con el correr de las horas en las redes sociales y si bien "Calu" logró superar los "play offs", fue uno de los integrantes del team Lali el encargado de confirmar que la información difundida por algunos usuarios era cierta. "Jéssica con Jacinta a la salida de La Voz Argentina", advierte un tweet de un usuario donde agregaba una imagen de dos mujeres peleándose en mitad de la calle.

A lo que Nicolás Olmedo respondió dándole un retweet: "Casi literal. 100 por ciento real no fake". Horas después, su mensaje fue eliminado, quizás a pedido de la producción de Telefe que, al ser consultados sobre estas versiones, decidieron hacer silencio y dar vuelta la página para no ocapar el éxito que viene teniendo el programa por términos de audiencia, siendo el líder indiscutible y por amplia diferencia.

Cabe recordar que Amicucci había quedado envuelta en otro escándalo, luego de que el periodista Pampito Perello Aciar compartiera a través de sus redes sociales capturas de pantalla con algunos comentarios en su cuenta privada de Instagram arremetiendo contra todos los miembros del programa, incluidos los hijos de Montaner. “Voy a ser honesta como lo fui desde el primer día. La pasé muy mal en esta etapa", había dicho.