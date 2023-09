La polémica reacción de Lali Espósito con una fan: "Ya te escuché”

Lali Espósito es una de las cantantes argentinas que no se queda callada y opina abiertamente tanto de su sexualidad como de su ideología, ya sea política o social. Desde las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), la artista compartió su postura sobre los resultados y principalmente apuntó contra del candidato libertario Javier Milei. Desde entonces, no sólo no dejó de ser el centro de polémicas, sino que se convirtió en el blanco de las furiosas críticas de un puñado de internautas.

“Que peligroso. Que triste”, había comentado la cantante el 13 de agosto desatando un revuelo entre sus seguidores, los cuales opinaban distinto. Ante la catarata de mensajes deseándole hasta la muerte o tildándola de antidemocrática, Lali se defendió en las redes sociales: “No me pone para nada mal que me ‘bardeen’ por considerar peligroso y triste que haya gente que vote a un ANTI-DERECHO. La violencia con la que bardean y los argumentos son un reflejo de lo que votan justamente”.

“Nos mal acostumbramos a considerar que si alguien opina de una manera es porque está del ‘otro bando’ y del único bando que voy a estar siempre (dentro del panorama decadente político y económico argentino) es del lado que no se caga en lo ganado en materia de derechos. Aunque sea eso me queda como votante joven argentina responsable, que no piensa en su ombligo únicamente”, afirmó la actriz por aquel entonces.

Sin embargo, a pesar de aclarar la situación, el mensaje no pasó desapercibido y en el programa de stream de Olga, en diálogo con Migue Granados, volvió a referirse al tema y afirmó que le es “imposible” no hablar sobre la coyuntura del país: “Hay gente quizás muy enojada, y gente que piensa parecido, pero entiendo a la gente que está enojada. El que me está puteando, en el fondo no me está puteando a mí, pero yo no lo siento personal, están puteando algo por lo que están atravesando, como las broncas, que es real”.

Y continuó: “No me vas a ver contestando. Hay gente que dice cosas tremendas ante una opinión que no es como la de ésa persona, y ahí tenemos que aprender como sociedad, como seres humanos, que no se me ocurriría bardear a alguien con ese nivel de violencia. Y lo que deja entrever ese nivel de violencia, es que debemos analizar que pasa que la gente no puede soportar una opinión contraria. Entiendo a esa persona, pero nunca le contestaría a alguien ‘ojalá te mueras”.

“Uno es la historia que tiene, y yo en algún punto crecí en una casa donde la historia de nuestro país, y lo que pasó en nuestro país es heavy, entonces para mí es imposible no expresarme como ser social, en un tuit o ahora que estamos hablando de esto. Podría no hacerlo, obvio, estaría relajadísima durmiendo la siesta, pero la verdad es que en mi caso no soy así, soy muy respetuosa y pido el mismo respeto de cualquiera”, finalizó la artista.

Como era de esperarse, todos sus fanáticos se amontonaron en la salida del programa esperando alguna foto o autógrafo, y la artista protagonizó un particular momento con una de las seguidoras que no paraba de gritarle: “¡Lali, vine desde Perú!”. La cantante no dudó y le respondió: “Amor, ya te escuché. Estoy acá, no me fui, te juro”. El video se viralizó en las redes sociales y los fanáticos se dividieron en dos bandos: aquellos que defendían a Lali y otros que criticaban su actitud.

“Pensé que no la toleraba, ahora confirmo que me cae bien como el orto… pero quien carajo es para responderle así a alguien? Por favor, que se baje…”, escribió una usuaria. Mientras que otra le respondió: “¿Los que dicen que le hablo mal qué onda? La mina está rodeada de gente que se le viene encima y no paran de gritar. Poner un poco de límites no es hablar mal. Encima fue súper educada”.

Sin embargo, la fanática logró conseguir lo que esperaba y la secuencia terminó en un final feliz. La joven aclaró: “Gente, primero, sorry a Lali porque sí estaba hinchando pero porque yo no la veía ni la escuchaba, pensé que se iba, mido 1.50, para mí no me hablo mal... me dijo ´Amor´ y ´tranquila estoy aquí´ porque ella tampoco me veía así que me quedo con esto, me dio la manito y todo. Hace 5 años no la tenía al frente”.