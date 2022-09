Lali Espósito habló de la bisexualidad: “Me mentía un montón, no aceptaba que también me gustaban las minas”

Si hay una artista en Argentina que puede correr el velo de todo esa es Lali Espósito. Carisma, belleza, talento y compromiso social son algunas de las características de la estrella de la música que no duda ni un segundo en hablar de todo.

Hace pocas horas, durante una entrevista en el programa Nadie dice nada, de Luzu TV, la jurado de La Voz contó que, en el último tiempo, se dio cuenta que es bisexual y relató cómo fue el largo camino que debió sortear para aceptarse a sí misma antes de hacerlo público.

Al ser consultada sobre su relación con las mujeres, Lali dijo: "Fui, de manera inconsciente, compartiendo a través de mi música y con la gente, mi propio descubrimiento sexoafectivo, mi manera de sentir mi sexo, y de sentir amor en el formato que sea".

Y sumó sobre las relaciones que tuvo con diferentes chicas durante su estadía en España: "Mis experiencias reales del último tiempo me hicieron dar cuenta de mis propias hipocresías, conmigo misma, no para el afuera, me mentía un montón”. Y completó: “No aceptaba un montón de cosas que me gustaban, que quería... por ejemplo, que me gustaban las minas, o que tenía como una dualidad".

En ese sentido, habló de los noviazgos que tuvo con hombres y que nunca se atrevía a dar ese paso con mujeres. "Como que siempre separaba que me gustaba una chica, pero me ponía de novia con chabones”, explicó. Y sumó: “De manera inconsciente también, es que yo era la construcción de la chica de la tele, que era políticamente correcta... En los últimos años me di cuenta que en mi música yo necesitaba ser más franca".

Además, Espósito afirmó sobre la música y lo que su público necesita: "Sentía que hay un público que necesita representación. Yo lo hago a través de una canción; hago una canción como N5 y no tengo la necesidad de explicar si eso es real o no. Habla la canción... No sentí la necesidad de explicar demasiado".

Por último, dijo: "Porque aprendo mucho de la comunidad LGBTI y me siento muy agradecida. He tenido la suerte de estar rodeada siempre de personas que me han ido enseñando que existen otras maneras de vivir. Dado el lugar del que vengo, agradezco mucho tener un altavoz".