Lali Espósito, Messi y la historia detrás del follow que le dio vergüenza: "Leo te juro que..."

Mientras se prepara para presentar su nueva canción, Lali Espósito permanece en España promocionando su carrera y participó de una delirante entrevista en el programa El Hormiguero, de Antena 3. Y es que durante el mano a mano, la cantante y actriz reveló no sólo que Lionel Messi la sigue en Instagram, sino que además vivió un momento incómodo cuando decidió agregarlo para que pudiera ver las historias a las que sólo acceden los usuarios que ella sindica como "mejores amigos".

"Me pasó algo tremendo: estoy exagerando, pero para mí fue un poco fuerte. ¿Vieron que en Instagram tenemos la opción de 'Mejores amigos' en las historias? Tenés contenido que ve todo el mundo y otro que ve la gente vos elegís que vea", arrancó sin filtros la actriz de Sky Rojo.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Cabe destacar que Lali tiene más de diez millones de seguidores en la red social, entre los cuales se encuentran sus amigos más íntimos. "Yo tengo 'mejores amigos', porque tengo un humor ácido y a veces jodo con cosas que digo: 'Entre diez millones de personas no quiero ofender a nadie, ni que nadie diga, ¿qué le pasa a esta loca?'", explicó.

"Entonces, subí algo bizarro y gracioso de mi vida, jodiendo con un amigo. Y de pronto veo que la había visto Leo Messi. Me dio un poco de cosa que vea mi cara social con amigos, gritando", reconoció entre risas, ante la atenta mirada del conductor del ciclo, Pablo Motos Burgos, quien no titubeó a la hora de preguntarle si se encontraba alcoholizada al momento de grabar la historia. "No iba en pedo, pero parece que voy en pedo todo el rato", reconoció con humor Lali.

Atenta a la repercusión que iban a tener sus palabras tanto en España, como en la Argentina, Lali aprovechó la oportunidad para dirigirse directo al capitán de la Selección: "¡Leo te juro que no soy así todo el rato, te quiero!".

"Yo lo agregué porque dije: '¿Cómo no voy a tener en mejores amigos a mi compatriota y número uno del mundo?'. Leo, si pensás que no estoy bien; tenés razón, pero no me dejes de seguir en Instagram", cerró con humor la argentina.