Lali Espósito recordó uno por uno a sus novios: el lapidario mensaje a Mariano Martínez tras el "nefasta-gate"

Después del desopilante live con Peter Lanzani -y de haber surfeado la polémica que se desató tras haber revelado la pelea entre la "China" Suárez con Amaia Montero-, Lali Espósito retomó sus lives de Instagram y en esta oportunidad protagonizó un divertido ida y vuelta con Cris Morena. En el mano a mano, la cantante y actriz hizo un repaso por su pasado amoroso, recordó a cada uno de sus ex y volvió a apuntar contra Mariano Martínez.

Quien sacó el tema fue la productora. "Me piden que te haga preguntas comprometidas, pero no hay ninguna porque Lali está enamorada", arrancó Morena. "Estoy perdidamente enamorada", reforzó Espósito, quien de inmediato le preguntó: "¿Vos conocés a mi chico, Cris?". "¿Cómo no lo voy a conocer a tu chico? ¡Dejate de joder! ¿Seguís con el mismo chico o cambiaste de chico?", indagó. "No, no cambié de chico. Estoy hace cuatro años, destacó".

Morena se deshizo en elogios a la hora de hablar de Santiago Mocorrea, el ex productor musical con el que Lali está de novia desde el 2016. "Ese chico alto, espléndido, buenmozo, divino; que te acompaña y que es increíble", detalló, aunque reconoció: "Primero sufrí un poco". Atenta a la confesión, Espósito le preguntó el motivo. "Vos sabés que amé a tus novios anteriores", advirtió la productora, en alusión a Peter Lanzani y Benjamín Amadeo; ambos actores que participaron de su proyecto Casi Ángeles.

Cris hizo alusión al modo en el que se terminó la relación entre Lali y Amadeo. En efecto, el actor reconoció en vivo en su paso por el ciclo de Mirtha Legrand que Lali le había sido infiel con Mariano Martínez, su por entonces compañero de elenco en Esperanza mía. Rápida de reflejos, Lali intentó no recordar esa anécdota y le espetó a Cris: "No amaste a todos mis novios". La alusión a Martínez, de quien se separó en muy malos términos en abril del 2016, después de sólo cinco meses de romance público (se especula que mantuvieron al menos tres meses su relación en secreto antes de blanquear).

"Te hago una pregunta que al público le va a gustar. ¿Vos qué pensabas cuando nos poníamos de novios entre compañeros en tus series? Que pasó siempre, porque era el único lugar en el que estábamos", desvió Lali. "¿Cómo no va a pasar? Me parecía algo maravilloso. Además, las parejas que se armaron fueron alucinantes. Lali tiene varias en su haber. ¡Es imposible no enamorarse del mismo elenco que vos!", retrucó Morena.

La actriz le aclaró de inmediato que sólo había tenido dos relaciones en los casi diez años que trabajó en la productora de Morena. "¡En tantos años! Tuve un par", resistió Lali. De inmediato, Cris se sacó una duda: "¿Fue tu primer novio Peter? Esa parte no me la acuerdo?". "¡Sí! Había tenido noviecitos, pero como novio, novio fue Peter. ¡Estuvimos cuatro años de novios! Un montón".

"Lloramos de risa el otro día con el vivo que hicimos porque es tan gracioso encontrarse casi a los treinta años, con tanto vivido. Aparte, hay mucho cariño de verdad; de familia, de amigos. Adoración. Peter es un ser espectacular. Es muy lindo verse tantos años después", destacó Espósito.

Después de enumerar todas las actrices del elenco de Casi Ángeles que hoy son madres, Lali elogió el tema Cambiar de aire que cantaba su ex novio (Amadeo) con la "China" Suárez. "El personaje de Benja fue impresionante en un momento. Ahí te enamoraste", le espetó Cris de inmediato. "¡Cris!", la frenó la cantante. "¿Vas a negarlo a Benja?", resistió Morena. "¡Cómo lo voy a negar! Estuve cinco años con ese ser. ¡Es lo más del mundo!".

"Mirá, mis dos novios más importantes han sido actores tuyos también y los conocí ahí", destacó, en alusión directa a Peter y Amadeo. "¿Sólo dos?", preguntó con sorpresa Cris. "Sí, no me dieron los años. No me daba la vida", esquivó rápida Espósito. El silencio de Morena se sintió en el vivo. Del otro lado, Lali hacía malabares para no hablar de Martínez. "Bueno, pero después tuviste otro que también fue actor mío, pero que no lo vamos a nombrar", resaltó Morena.

En efecto, Mariano Martínez participó en el año 2006 en la ficción Alma Pirata, la última tira de Morena antes de lanzar Casi Ángeles, que empezó a salir al aire por Telefe justo un año después. "A ese no lo vamos a nombrar", la atajó rápido Morena, quien advirtió la incomodidad de Lali. "Ese es el ego ego que no lo vamos a nombrar", sumó Cris. "Ese no nos divierte tanto, por eso no lo vamos a nombrar. Le mandamos un saludo, un caluroso abrazo desde acá. Desde el eter del Internet".

Mientras Lali le dedicaba un frío mensaje a Martínez (a quien en ningún momento mencionaron durante todo el live que duró más de dos horas), Cris se puso a leer algunos de los comentarios, que insistían en que revelaran la identidad del "novio". "¡No hay ningún otro novio! Ah, es el que acabamos de decir. Bueno, dicen que hay uno que no lo queremos nombrar", resistió la productora.

"Bueno, qué va a ser... la vida. Vos también debés tener algún novio que no querés nombrar, Cris", respondió con honestidad Espósito. "¡Varios, pero hay uno en especial que no lo quiero mencionar! Pero por suerte tengo un perfil bien bajo, así que casi que no se han enterado. El tuyo (perfil) es más alto", la respaldó Morena.

La maternidad: "No tengo muchas ganas de ser madre"

En el mano a mano, Morena no sólo reconoció que tuvo un perfil más bajo que el de Lali, sino que a esa edad ya estaba teniendo hijos. Lo que dio lugar a la charla sobre maternidad. "Hablando de eso", arrancó Morena. Lali se quedó callada, pero puso una cara divertida. "¿Qué vas a preguntar?", disparó de inmediato. "¿Qué hacés esa cara? Puede pasar que tengas muchas ganas de pronto...", reforzó la productora.

"No, que tenga muchas ganas (de ser madre) no pasa. Que pueda pasar sí. Me da un poco de pánico la idea. Estas semanas lo hablé mucho con amigos, con mi familia. Como que hay algo. Acepto que tengo una suerte de inmadurez y de terror con la maternidad", reveló Espósito.

Atenta al diálogo, Cris intercedió: "¿En serio? Yo creo que serías una madre maravillosa". "¿Decís? Amorosa por supuesto", respondió Lali. El vivo se cortó por el sonido de un teléfono de línea de fondo. Era el de Morena. "¿Vos sabés que me está sonando el teléfono de línea? Debe ser algo gravísimo", se sorprendió la productora, al tiempo que retomó: "¿No será ese novio que nos quiere asesinar?".