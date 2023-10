Lali Espósito redobló la apuesta y celebró la derrota de Milei: "Argentina, te amo"

La frase que publicó Lali Espósito minutos después de que Javier Milei se coronara como el más votado de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) parecen haber quedado en el pasado. Y es que a más de dos meses de aquella frase que le valió a la artista una innumerable cantidad de críticas, la actriz y cantante volvió a acudir a sus redes sociales para celebrar la victoria de Sergio Massa a la espera de lo que ocurra en el próximo ballotage. "Argentina, te amo", escribió la artista junto a un par de banderas de la Argentina en clara referencia al triunfo de la Unión por la patria, no solo a nivel nacional, sino también en la provincia de Buenos Aires de la mano de Axel Kicillof.

Vale destacar que horas antes, Lali había usado su cuenta de Instagram para compartir una selfie junto al comprobante de voto y su DNI. “Viva la democracia, loco”, escribió junto a dos emojis de corazones blancos y uno de la bandera argentina en su cuenta de X (ex Twitter). A la salida del colegio donde le tocó votar, la cantante había dialogado con los periodistas presentes allí e intentó evitar todo tipo de conflicto. “Me siento bárbara, aguante la democracia”, respondió.

Además, evitó dar una opinión, como así lo había hecho durante las PASO: “Eso me lo dejo para mi charla con amigos en lo privado, pero feliz de votar, siempre es una alegría tener ese derecho”, dijo al ser consultada sobre el momento que está atravesando el país a nivel electoral. Luego, señaló que la gente debe "expresar su derecho" y concluyó afirmando que "si no tenemos esperanza, ¿Qué tenemos?".

Una vez finalizada las PASO, la cantante no había dudado en acudir a sus redes sociales para manifestar su malestar ante aquella victoria de Milei y señaló lo "peligroso" y "triste" que sería un país gobernado por el libertario. "No me pone para nada mal que me ´bardeen´ por considerar peligroso y triste que haya gente que vote a un ANTI-DERECHO. Del único bando que voy a estar siempre es del lado que no se caga en lo ganado en materia de derechos", escribió en aquella oportunidad.

Esto había generado que cierto grupo saliera a liquidarla, sobre todo los miembros de La Libertad Avanza (LLA). Primero fue el propio candidato a presidente, quien de forma poco poco grata optó por ningunearla: “Perdón, no, no sé quién es. Yo escucho los Rolling Stones u ópera, no soy muy idóneo en música popular”, fue la respuesta de Milei al ser consultado por los dichos de la actriz.

Luego fue el turno de David Adrián Martínez, más conocido por su alias de cantante cumbiero El Dipy, quien quedó segundo en La Matanza, uno de los bastiones históricos del peronismo, con el 22 por ciento de los votos para LLA y por debajo de Fernando Espinoza. “Más peligroso es tener el dólar a 760 hoy. Más peligroso es la muerte de Morena. Más peligrosa es la inseguridad de este país. Más peligroso es todo lo que está pasando con el hambre en la Argentina", había dicho.

Lo cierto es que el cantante de cumbia había sido mucho más duro que el candidato a presidente y acusó a Lali de llevarse "alguna platita del gobierno". Y en esa misma línea se ubicó Victoria Villarruel, candidata a vicepresidenta por La Libertad Avanza. “La conozco a Lali pero no la escucho, no me gusta mucho esa música”, fue lo primero que dijo la diputada nacional en sintonía con su compañero de fórmula.

Sin embargo, Villarruel fue mucho más allá y siguiendo la misma línea que El Dipy, había asegurado que la opinión de Lali "no es desinteresada”. “Lali, vos te llenás la billetera con el Estado. Puedo entender y es respetable tu opinión como ciudadana, pero desde el momento en que vos recibís dinero público por los recitales que das, lógicamente tenés interés en seguir sosteniéndote la billetera. No me parece un tema importante y menos cuando hay gente que la está pasando muy mal. Lali, saludos para vos y seguí haciendo discos, porque de política parece que no tenés mucho para decir”, sentenció en un móvil de Crónica.

Vale recordar que la actitud de Lali despertó un gran repudio dentro del anónimo mundo de las redes sociales, ya que cientos de internautas salieron a responder en su afán por defender a Milei. Lo llamativo, sin embargo, fue que también hubo algunos famosos y figuras del espectáculo local que no dudaron en aprovechar la situación para atacar a la cantante sin escrúpulos. Por ejemplo, Roberto Piazza, salió directamente a insultar a la ex Casi Ángeles. "Lali, lo triste es gente como vos. Ahora se te va a terminar tu éxito barato, soberbia de merde (sic)", escribió el diseñador que ya había decidido cuestionar a la artista en noviembre del año pasado por usar lenguaje inclusivo.