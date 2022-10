Lali Espósito y las distintas maneras "de vibrar en la sexualidad": "Me obsesiona la diversidad"

Cantante, bailarina, actriz, humilde, graciosa, carismática, talentosa, apasionada y libre. Estas son solo algunas de las palabras que describen a Lali Espósito, una de las mujeres argentinas más hipnóticas que recorren el mundo con su arte.

Foto: Ana Ruiz

Lali está por estrenar la nueva serie en la que será protagonista, "El fin del amor", basada en el best seller de Tamara Tenembaum. Se trata de una ficción que promete emocionar y divertir a quienes tienen ganas de salir de lo convencional. De escuchar, de ver y de interpretar diversas problemáticas que atraviesan a la juventud, y que se ven plasmados con mucho fuego por parte de todo el elenco.

La cantante realizó una entrevista para la revista española Esquire, en la cual no solo abrió su corazón, sino que también demostró la apertura mental que tiene. "En mi adultez me obsesiona vivir el presente, estar lo más cerca posible del ahora, por más difícil que sea. Lo que me regala un show en vivo, lo que lo hace incomparable a nada en el mundo, es esa sensación de presencia, de entender por ende que estoy viva", comenzó relatando la nueva reina del pop.

Foto: Ana Ruiz

En los últimos años la cantante utilizó la visibilidad que tiene, debido a la creciente fama por su talento, y fue la pionera en hablar sobre diversidad sexual. No solo para contar sobre sus preferencias y su forma de pensar en su vida privada, sino también para concientizar. Para que sus seguidores y quienes la consuman entiendan su discurso. Para que sepan que no hay algo que está bien y algo que está mal. Que cada uno es libre de poder vivir, y elegir sus gustos y deseos sin tener que explicarle nada a nadie.

"Otro gran tema que me obsesiona es la diversidad de maneras de entender el amor, como puedes ver en mis letras. El concepto de la libertad espiritual y física, de cómo vibrar en la sexualidad, lo sexoafectivo", relató la joven de 31 años haciendo referencia a su canción "Dos son tres", en la cual describe que "le aburre el singular", y que "si estamos todos de acuerdo nos ponemos bien perversos".

Una de las preguntas más relevantes de esta entrevista, fue la de que opinaba ella sobre la postura de sus fans cuando ella cambia de opinión y sobre la posibilidad de que no la apoyen. Aunque no se esperaba menos, la respuesta de Lali es simplemente una lección de vida. "Sería muy frustrante que tu público considere que debes ser siempre la misma. Y muy hipócrita por mi parte. Algunas cosas que pensaba y escribía hace diez años me siguen interpelando, pero otras no", comenzó respondiendo.

Foto: Ana Ruiz

"Tengo otros miedos, otros entornos, también otro nivel de hipocresía conmigo misma. Si en diez años no has cambiado nada, tienes un gran problema. Ahí pasa algo muy malo. Yo siento que el hecho de contradecirte habla de inteligencia emocional. Yo reabrazo la contradicción, hago cosas todo el tiempo desde ese lugar", reveló sobre el tema. Con respecto a su estadía en España y a los vínculos que enlazó allí, Lali se mostró muy a gusto y feliz de sentirlo como su segunda casa.

"¿Sientes que España es ya tu segunda base?" fue la pregunta disparadora, a la cual la cantante respondió: "Sí, y me gustaría que esa sensación fuera cada vez mayor. Estoy planeando el año que viene con mi mánager y ya he querido marcar los meses que vamos a estar acá". Con respecto a lo personal, la artista remarcó que España es un lugar que la conecta con algo inspirador y que le da una perspectiva diferente a cuando está en su casa de Buenos Aires.

"El cine argentino está atravesado por el español y lo mismo pasa con la música. Para Serrat, ir a tocar a Argentina siempre ha sido vital. Es una unión hipernatural que va más allá del idioma: hay un gusto, una manera de escribir poesía. Fíjate que yo soy latina y hermana de un colombiano, pero seguramente mi manera de escribir, mi poesía, no tiene tanto en común con Colombia como con España. Y también es por algo que se llamó colonización, claro, la historia de Argentina está atravesada por España. La ‘madre patria’, como se la llama, ha transformado nuestras generaciones", finalizó Lali.

Si bien ella trata siempre de estar al cien por ciento y darle a sus fans lo mejor que tiene y le sale, ésta semana tuvo que cancelar sus shows en Neuquén y en Trelew, debido a una fuerte gripe que la tiene en cama y es "irremable". La mediática atraviesa un cuadro de mucha tos, y fiebre, pero reprogramó los recitales que tienen una duración de dos horas, para la primer y segunda semana de noviembre.