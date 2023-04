Lali Gonzalez, la actriz que deslumbró en La 1-5/18 y tomó la posta de Peter Lanzani: "Este 2023 me desnudó”

En la cúspide de su carrera se encuentra la muy querida por todos los argentinos, Graciela Belén González Mendoza, conocida artísticamente como Lali González, la actriz de cine, teatro y televisión de nacionalidad paraguaya y quien saltó a la fama tras interpretar al personaje Liz en la multipremiada y taquillera película 7 Cajas.

Lali se destaca no solo por su carisma y hermosura, sino también por sus actuaciones en producciones de toda Latinoamérica, como Paraguay, Argentina o Colombia. De hecho, es una de las primeras actrices paraguayas en participar en un rol co-protagónico interpretando un papel que va de un acento extranjero a su acento nativo, en la película argentina El jugador, con la que se convirtió en la primera actriz del país vecino en participar en la plataforma de streaming Netflix.

En abril de 2022, se dio a conocer que Lali fue nominada a los premios Martín Fierro como mejor actriz en la categoría de actrices protagónicas de ficción, por su rol en La 1-5/18, la novela de El Trece. En 2023, condujo el programa ¿De qué signo sos? en las tardes de la misma señal. En un mano a mano con BigBang, Lali contó cómo fueron sus primeros pasos en esta vocación, dio detalles de su vida como "abogada" y reveló por qué decidió incursionar en el mundo de la actuación.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Hay que destacar que Lali se recibió de abogada con notas honoríficas. Sin embargo, le resaltó a este portal que parte de estudiar abogacía y tener las notas más altas de todo el curso se debía a las grandes expectativas que había puesto su familia sobre ella. Incluso, destacó que es una suerte de legado familiar tener una carrera y buenos promedios. Lali hoy elige satisfacer sus expectativas y hacer lo que más le gusta: actuar.

Tomó clases de actuación y se graduó en la Escuela de Teatro "El Estudio" en el año 2010. En ese mismo año en paralelo también se recibió como abogada en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Asunción. En la actualidad, se encuentra protagonizando la segunda temporada de Las cosas maravillosas, la obra de Duncan Macmillan y Jonny Donahoe que en 2022 estuvo protagonizada por Peter Lanzani y sorprendió al público.

Este año, el unipersonal es protagonizado por una lista de actores y actrices que harán temporadas limitadas de entre seis y doce semanas cada uno. Así, la experiencia tendrá una dinámica colectiva en la que cada artista aportará su propio color a esta historia. “Una lista de todas las cosas maravillosas que hay en el mundo. Todo aquello por lo que vale la pena vivir”. Esta es la misión del personaje que protagoniza la historia, con el objetivo de ayudar a su madre a salir de la depresión.

Entrevista a Lali gonzalez y Mey Scapola

¿De qué trata la obra “Las cosas maravillosas” ?

- Lali: Trata de las cosas maravillosas por las que vale la pena vivir, a una lista de las cosas que hay en el mundo desde los detalles más pequeños que a veces no tenemos en cuenta y lo importante que son para el día a día. Entonces invita a esa transformación de vivir lo que es el presente y la felicidad en los pequeños detalles que a veces ahí está la magia.

También trata de una madre y una hija ¿no?

- Mey: Si, la obra puede ser actuada por un hombre o una mujer, en este caso estrena Lali. Ahora es una mujer que comienza a contar desde que era muy chiquita la relación que tiene que la madre, es una obra que habla de la salud mental, habla del vínculo que tenemos con nuestros padres y de cómo ver una parte luminosa de la vida y también acompañar la parte que no es tan luminosa de la vida.

¿El mensaje va sobre la importancia de la salud mental?

- Mey: Si, la obra lo que tiene es que tiene un lugar muy luminoso. Muchas veces la salud mental está tratado desde un lugar taboo, aburrido, prejuicioso y en este caso es esto, la salud mental es todos nosotros, es nuestro asunto, aunque no te pase especialmente que tengas vos una depresión, un ataque de pánico, sentir que la salud mental es un tema de todos los días es ser empático, sensible; en este caso es una obra que tiene mucho humor, sensibilidad, melancolía también porque ella habla de su infancia y tiene algo súper luminoso.

¿Cuál fue tu desafío como directora?

- Mey: Una obra de teatro que no tiene escenografía, que es un unipersonal y que se cuenta con la gente ya es un desafío en sí, es un texto muy difícil, muy profundo, donde hay que hacer que el público se mantenga convocado todo el tiempo, te diría que mi máximo desafío es lograr que ella (Lali Gonzalez) esté maravillosa y va estar maravillosa porque es una gran actriz, pero sí que convoque a: te quiero contar una historia que es hermosa. Quiero que cuando la gente salga diga “la pase espectacular”.

¿Lali te inspiraste en alguien para el personaje?

- Lali: Primero quise concurrir a esos lugares cómodos donde los actores estamos acostumbrados para construir el personaje, hasta que por fin entendí unas semanas después que no es un personaje, es una persona que está narrando una verdad y también ir a la narración y dibujar, crear esas imágenes, esos lugares estando sola son elementos, vacío y sin escenografía. Es un laburazo.

Hay que crear una magia constante y para que esa magia suceda, uno tiene que pasar por esa magia y es un trabajo bastante difícil. En un momento comienzan a salir esas frustraciones que tenemos por dentro de que “no se puede” y cuando por fin “metemos el gol”, como dice la música de Fito Páez, es un viaje de ida; Yo recién ahora me estoy comenzando a relajar, recién ahora estoy comenzando a disfrutar. Yo estoy segura que no va a existir ningún espectador que no vaya a su casa con un “hilo” que le movimos, pero bien, feliz con una mariposa en el estómago porque es una comedia dramática que te invita a desdramatizar también en dolor a veces.

¿Me cuentas cómo fueron tus comienzos?

- Lali: Soy abogada egresada de la facultad de derecho en la Universidad Católica, me recibí con honores como mi mamá me lo pidió en esos momentos. Fui siempre una muy buena alumna, pero siempre muy mentirosita pues abogada, en el colegio también me recibí con un promedio alto pero sí, soy bastante “abogada” , recuerdo que en ese momento pensar en una profesión en Paraguay era complicado ya que estamos hablando de una industria más joven.

Era casi imposible y yo vengo de una familia tradicional en donde todos tenemos una carrera por llamarla así “normal”. Mi mamá quería que yo fuera contadora porque ella fue auditora y gerente de bancos, mi mamá era una “brava” . Mi papá es ingeniero civil, hace rutas. Tenía la vara alta y también siempre fui de esas hijas que siempre quiere cumplir las expectativas de la madre y creo que en un momento me decidí por cumplir también mis expectativas. Mi pareja en ese momento, que es mi marido hoy, era mi novio y me aseguró que a mí nunca me iba a faltar trabajo. Me dijo “anímate y hagámoslo”, y me motivo. Hoy puedo decir que esos sueños se cumplieron en realidad. Como mamá recién puedo entender a mi mamá y a mi papá, de querer lo mejor para nuestros hijos y también un camino de maduración y miedo.

Cuando se estrena 7 cajas es cuando yo decido, porque me abre las puertas a empezar a viajar por el mundo. Empiezo a ser la abanderada para ir a todos los festivales, porque, como siempre me gustó mucho la fiesta, era RRPP, tenía una noche con mucha movida. Era la movida de las compañeras, era la que movía el RRPP (Periodismo, Publicidad, y Relaciones Públicas), me enviaban y yo, chocha, venía con un nuevo grupo de amigos siempre de cada país. Y así se fueron uniendo los lazos de trabajar en otros países; así también presentaba las películas y fueron caminos hasta que me tocó hacer películas acá en Argentina, en el 2003, 2015, 2018.

Comencé hacerme mi camino, como una construcción de amigos y familia hasta que me tocó venir a vivir por la ficción y ahora de vuelta por la televisión siendo conductora. ¿Viste que esta vida es así loca?, quien iba a pensar...cuando me llamó Adrián le dije: No, que esperanza, yo conductora no, tengo que hacerme responsable de lo que hago, de lo que digo, como me visto, imagínate...y ahora más desnuda todavía. Como le decía a un periodista “ este 2023 me desnudó”. ¿Vos sabés lo que es estar sola en un escenario narrando? es como dice May, no es un personaje ¡es Lali contando desde otro lugar! y bueno se fue dando, este año dejé más las expectativas de lado y dejé que la vida me sorprenda más.

¿Tienen algún temor o miedo?

- Mey: Mi mayor virtud y mi mayor defecto te diría que es depende de las dos caras. Soy muy obsesiva, muy exigente, trato de rodearme de gente que me diga “pará”. Por ahí ensayo y trato de cuidarla lo mejor posible a ella, teníamos poco tiempo de ensayo, sabíamos que iba ser muy intenso, también teníamos que adaptarnos al horario que ella tiene en la tele. Como madre, esposa, a su vida también, si bien yo tengo muy claro que el teatro no es la vida y tiene que ser un lugar de disfrute, vamos lidiando con ser dos personas muy exigentes que sabemos que tenemos horas rarísimas para laburar y lo hicimos, pero si da y dio miedo.

¿Tienen el sueño de trabajar con alguien nacional o internacional?

- Lali: Yo ya soy internacional (risas)

- Mey: la verdad es que últimamente me pregunta si tv, teatro o alguien; yo elijo los proyectos sobre las personas. Este proyecto con Lali, de esta manera con esta obra es lo que quiero hacer ahora, no me pongo a pensar me gustaría… si digo me gustaría que esto que estamos haciendo hoy sea brillante, hermoso, empático, que ella esté maravillosa, soy más de pies sobre la tierra y vivir el monto que esto sea lo más luminoso posible, no puedo ni pensar más allá de 2 meses después.

Cuestionario Soñando

¿Qué poder les gustaría tener y por qué?

-Mey: Ser invisible, para ver cosas que nadie me cuenta.

- Lali: No tener culpa, hagas lo que hagas no tener culpa, todo el tiempo cargamos con culpas.

¿Proyecto por la persona o por el texto?

- Mey: En el proyecto siempre está involucrada la persona, yo cuando elijo un proyecto siempre pregunto ¿Quién está?, ¿Quién trabaja?, ¿Quién acompaña?, al día de hoy para mí, está rodeado de gente que me cuide y yo poder cuidar es más importante que la plata, cuando va durar, mis últimos 4 años te diría tengo la suerte de haber podido elegir proyectos de la gente que labura conmigo y me cambió la vida, para mí eso es un buen proyecto.

¿Películas o series?

- Mey: Depende del actor o actriz y mi actor favorito es Viggo Mortensen que me encanta.

- Lali: películas porque con el tiempo cuando uno es mamá ya ver una serie es un lujo, pero si me das a elegir, prefiero los culebrones, soy muy ochentona.