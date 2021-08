Lali habló sobre las acusaciones de plagio: "Yo no haría ciertas cosas, pero no juzgo"

La Voz Argentina ya nos ha regalado momentos de felicidad, tristeza, enojo y, claro está, polémica en lo va de esta nueva temporada. El programa que conduce Marley por la pantalla de Telefe es un rotundo éxito que supera los 20 puntos de rating y genera diariamente gran expectativa diariamente en las redes sociales. Pero como todo reality, el ciclo no está exento de la polémica.

Por ejemplo, semanas atrás se animaron a afirmar que existió una suerte de "fraude" a partir de la aparición en escena de participantes que previamente habían sido parte de otros concursos televisivos. El caso de Abigail Ledesma -ya eliminada del concurso- fue el más resonante por haber sido la ganadora de otro reality emitido por El Nueve. Pero existió un escándalo dentro del programa que fue aún más allá.

Y es que después de las fuertes críticas por los famosos que lograron sortear las preselecciones, se había sumado la presentación de Anna Paula Rodríguez, cantante que años atrás denunció públicamente a Lali Espósito por plagio. Todo ocurrió en abril de 2016, cuando Lali lanzaba su segundo disco solista, "Soy". Según la ahora participante de La Voz, Lali le robó el nombre del disco. "El mío lo saqué en 2013 (tres años antes) y estuvo nominado a los Premios Gardel", había explicado.

De hecho, Anna Paula estuvo en el programa de Marcelo Tinelli en 2013 para presentar su disco llamado "SOY", por eso se sorprendió cuando vio que Lali utilizó el mismo nombre para su nuevo sencillo. Cabe destacar que según las "reglas oficiales", ninguno de los jurados sabe quién es el que está cantando mientras ellos sólo escuchan la voz de espaldas. De acuerdo a si les gusta o no, se dan vuelta y ahí le proponen al participante sumarse a su equipo.

Por esta razón, muchos apuntaron contra la producción del programa de Telefe, acusándolos de querer buscar "roña" a costa de Lali. Lo cierto es que la ex Esperanza Mía se refirió al tema a través de un vivo que realizó en su cuenta de Instagram ante más de 40 mil seguidores durante la pausa publicitaria del reality y allí, no ajena a las críticas, realizó una suerte de descargo frente a las acusaciones por plagio que viene recibiendo desde hace más de cinco años.

Vale destacar que anoche, Anna Paula venció en los Knock outs a Agustina Abregú y pasó a la siguiente instancia del certamen. "No sé qué esperan que diga. Yo disfruto mucho de ver a la gente avanzar, que puede tener segundas oportunidades y esta profesión es muy difícil. Yo nunca he necesitado hacer nada para lograr ciertos objetivos. No juzgo. Yo no haría ciertas cosas, pero no juzgo", comenzó diciendo la actriz.

Y es que consultada por sus seguidores sobre los dichos de la concursante, Lali señaló que prefiere siempre "tirar la mejor" onda antes que provocar una disputa en vivo. "Hay que tirar la mejor. De verdad. No soy el Ravi Shankar. Tengo mi carácter. Solo que de verdad pienso así. Pienso que hay que ser un poco más amorosos, dentro de lo que se pueda. Es más lindo lo que vuelve", señaló.

Lo cierto es que el miércoles, Lali se olvidó de aquella acusación por supuesto "plagio", dejó de lado cualquier tipo de rencor y volvió a elogiar la voz de Anna Paula. "Las dos han tenido avances respecto a la etapa anterior, pero creo que Ana Paula estuvo clavadísima. Y más allá de la parte vocal, estuve en el sentimiento con ella mientras cantaba esta canción. La sentí mucho más dubitativa a Agustina, y creo que Ana Pau, si de knockout se trata, se lo lleva", concluyó.