Lali liquidó a su ex novio Rels B: "Podríamos ser nosotros pero no te dieron los huevos"

Hace casi un año que sin confirmar ningún tipo de relación, el cantante español Rels B lanzó una canción llamada “¿Cómo dormiste?” con un video sumamente particular: todas imágenes junto a Lali Espósito en un viaje que realizaron juntos en México, mostrándose como si estuviesen empezando un vínculo amoroso. Sin embargo, nunca hablaron de lo propio y en las últimas semanas tras notar la indiferencia del uno con el otro, la cantante dejó en evidencia con una historia en Instagram que él la defraudó.

La letra de la canción trata de dos personas que mantienen relaciones sexuales y que además de ello, también tienen sentimientos amorosos de por medio. Por eso mismo y encima sumado que el videoclip está integrado con fotos de los dos dándose besos y mostrándose juntos, fue todo lo que derivó para pensar que era el comienzo de una relación. Después de eso, sin dar testimonios al respecto, cada uno siguió con su vida.

Ambos se encontraban de viaje en viaje y de recital en recital siguiendo con su carrera artística pero, de vez en cuando, se los veía juntos en alguna escapada de vacaciones en diversos lugares paradisíacos. Aun así, las veces que a Lali se le consultó por un amor, aseguró que no se encontraba en ninguna relación sino que estaba en un momento en el cual sólo se encontraba pasándola bien.

Con el tiempo, él se hizo presente como espectador en diversos shows que brindó ella en España y también se subió al escenario en marzo, cuando la autora de “Disciplina” realizó un espectáculo en el estadio de Vélez. Ahí mismo se los vio acaramelados cantando la canción que los representa, pero no dieron lugar a las preguntas ni al confirmar nada nuevo. Aun así, semanas más tarde, sí se los vio juntos y a los besos en un boliche de Mendoza luego de un show que brindó en aquella provincia.

Pero en mayo volvieron a viajar a México para seguir apostando a ese amor que no tenía ningún tipo de título. Mismo yate, mismo lugar, misma playa y los dos juntos en una convivencia de vacaciones. Y aunque todo marchaba bien, la última vez que se los vio juntos fue a mediados de junio cuando compartieron una cena en Madrid con Duki, Emilia Mernes, Nicki Nicole y otros artistas mientras ella se encontraba de gira.

Luego de eso nada más se supo de su posible relación. Mientras que antes interactuaban diariamente en redes sociales, la sorpresa de todos los fanáticos fue que ninguno de los dos volvió a comentar en los posteos, darse un “me gusta” ni compartir algo juntos. Sin dudas que lo que más llamó la atención fue la lejanía y que Lali optó por empezar a subir posteos de desamor.

Y un año después de haber lanzado esa particular canción y de haber reconocido que se conocieron en Madrid y que tuvieron una gran conexión que los unió, la ex pareja de Peter Lanzani publicó una historia en su cuenta oficial de Instagram con un video de una pareja de mayor edad bailando de manera muy cercana, hot y acaramelada. A eso, le escribió: “Podríamos ser nosotros pero no te dieron los huevos…”, dando a entender que fue Rels B quien optó por finalizar con el vínculo que mantenían.

No obstante, en los últimos días a la ex Casi Ángeles se la vinculó con un nuevo amor: Ross Lynch. El músico estadounidense es el líder de la banda musical The Driver Era, tuvo un papel protagónico en una serie de Disney llamada Austin & Alli y protagonizó varias películas, entre ellas Teen Beach Movie y My Friend Dahmer. Ahora, mientras que ambos se encuentran de gira por Europa, coincidieron en un recital y todo parece indicar que es el comienzo de un nuevo amor.

Abriendo la puerta a lo nuevo, según quedó en evidencia por las redes sociales, se conocieron en un recital y ambos comenzaron a seguirse en sus cuentas de Instagram. Tras intercambiar likes, la prueba contundente de que algo sucede entre ellos fue que hace tan sólo cuatro días ella le comentó en un posteo que realizó él de su estadía, “That’s my technique…” que significa “Esa es mi técnica”.

Ahora, en cada publicación que realiza él o que hace ella, están todos los fanáticos pendientes comentándoles que aclaren la situación en la que se encuentran y a la vez, también esperan por ver cada vez más interacciones entre ambos y así poder generar pruebas de que es un amor real. En definitiva, la gira por Europa con su “Disciplina Tour” a Lali parece que le dejó además de miles de recuerdos y anécdotas, un nuevo amor.