Lali reveló el insólito requisito que debe cumplir una persona para ser su pareja: "¿Es mucho pedir?"

Después de un año lleno de idas y vueltas, amores y desamores, Lali Espósito volvió hablar del tema que siempre estuvo presente en su vida pero que últimamente le generó más dudas que otra cosa: el amor. Es que antes de que se fuera a hacer una gira por Europa con su nuevo álbum, en el cual estuvo casi tres meses por diferentes países, se encontraba sin ser formal, en una relación con el cantante Rels B. Pero cuando todo parecía marchar bien, confirmó que estuvo “dolida” y que la “decepcionaron”. En el medio, lanzó dos canciones hablando de lo propio y ahora, un video explicando qué espera de una relación.

Fue en julio del 2022 cuando se dio a conocer que la reina del pop argentino tenía una relación abierta y a la distancia con Rels B, cuando el cantante español lanzó una canción llamada “¿Cómo dormiste?” con un video sumamente particular: todas imágenes junto a Lali en un viaje que realizaron juntos en México, mostrándose como si estuviesen empezando un vínculo amoroso.

A partir de ahí se los vio en diversos lugares juntos. Nuevamente de viaje en México, juntos en Mendoza, él presenciando el show de ella en España, ambos cantando en el recital que llevó a cabo la ex Casi Ángeles en Vélez, y como si fuera poco, compartieron una cena en Madrid con Duki, Emilia Mernes, Nicki Nicole y otros artistas de la música urbana. La pareja se encontraba sumamente entrelazada, pero en ningún momento decidieron hablar en público sobre lo que les pasaba.

Incluso, en su nuevo álbum llamado “Lali” realizó una canción llamada “Incondicional” que habla por sí sola sobre un amor poliamoroso en su vida. El estribillo dice: “No me importan los de antes; Tampoco todo' lo' que vengan adelante; Un amor como el tuyo y mío; Atados con el mismo hilo (incondicional); Siempre voy a ser tu amante; Un amuleto en esta vida itinerante; Sin condiciones, tú conmigo; Sin condiciones, yo contigo (incondicional)”. Pareciera ser que fue dedicada específicamente a Rels B, pero al tiempo, todo se rompió.

Luego de eso nada más se supo de su posible relación. Mientras que antes interactuaban diariamente en redes sociales, la sorpresa de todos los fanáticos fue que ninguno de los dos volvió a comentar en los posteos, darse un “me gusta” ni compartir algo juntos. Sin dudas que lo que más llamó la atención fue la lejanía y que Lali optó por empezar a subir posteos de desamor y en el medio, tras finalizar su gira en Europa, posteó una foto en el cual decía que venía de sufrir momentos dañinos y hasta habló en una entrevista de una supuesta desilusión.

A raíz de ello, días más tarde, optó por descargar todo lo que siente dentro suyo de la manera más fácil y donde mejor se hace entender: mediante una canción. La ex novia de Peter Lanzani publicó un single llamado “1Amor”, que habla justamente de todo lo que quiere y necesita en una relación, como si estuviese en búsqueda de un nuevo vínculo amoroso.

En la misma, el estribillo repite en varias ocasiones cómo quieren que la quieran dentro de una relación amorosa: “Un amor que me quiera solo auténtica. Que no me haga trampa y nunca use tácticas. El que no me haga sentir problemática. Un amor para mí”. Y como si fuera poco, agregó: “Un amor, one love. Eso necesito yo. Me dejé malquerer, quiero que me quieran bien. Bienvenido a un amor nuevo que me quite el frío; sentir al fin qué es ser correspondido. Nada pido más de lo que yo doy. Sabes que yo estoy, pero no juegues con mi corazón”.

Si bien la pregunta que se puede hacer cualquier persona es “¿Cómo te atreves a romperle el corazón a la mismísima Lali?” es muy difícil que sea respondida, pero, la oriunda de Parque Patricios no le cierra las puertas a volver a enamorarse, a pesar de todas las decepciones vividas. Ahora, realizó un video en el cual explicó finalmente por qué se encuentra soltera hace tiempo.

Fue a raíz de una publicación que realizó en su cuenta oficial de Tik Tok en el cuál explicó por qué no tienen ningún compromiso y qué está esperando para que se vuelva a reencontrar con su etapa amorosa. “Quiero aclarar cosas porque a veces veo en la redes comentarios de por qué yo estoy soltera. ‘¿Por qué Lali decide estar soltera?’, dicen. Mucho se dice del amor libre, mucho se dice de que tengo el corazón roto por tal persona, mucho se dice de que hay gente que cree que ser bisexual significa que no podes estar de novio porque no te podes decidir”, empezó diciendo.

A la par, indicó que mucho se habla de su privacidad pero poco se sabe de lo que hace verdaderamente puertas adentro. “Hay gente que inventa parejas. ‘Parece que Lali estuvo con tal…’ y lo cierto es que no tienen ni idea de con quien estoy o dejo de estar. Digamos la verdad. De mi intimidad… ¿Qué se sabe? Nada. Nada se sabe. Por eso tomé la decisión de decir realmente el motivo por el cual no estoy de novia”.

De esa manera, dejó en claro qué es lo que espera de una persona para poder formar un vínculo donde prime el amor. “Yo estoy esperando que la vida me ponga adelante una novia o un novio que sea chef. Yo quiero estar de novia con un chef. Quiero comer increíble. Quiero otras cosas increíbles también. Pero sobre todo quiero comer increíble”, indicó.

Y agregó: “No quiero alguien que tenga gracia para cocinar, porque eso no es lo mismo. No es lo mismo el ‘me defiendo con dos cosas que tengo en la heladera y así le cocino algo a mi novia que no sabe cocinar, pobrecita’. No es eso. Quiero un chef. ¿Es mucho pedir? Un chef”. Ahora, solo resta saber si se abrirá una lista de candidatos y candidatas expertas en la cocina para poder conquistar el corazón de la creadora de “Disciplina”.