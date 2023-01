Lali reveló lo que vivió antes de cantar el himno en la Final de Qatar: "Pensé en ir desnuda"

En la noche del martes, Lali Espósito estuvo invitada en El Hormiguero, programa de televisión español, ya que se encuentra en España en la previa a que se estrene una nueva temporada de la serie Sky Rojo en la que es protagonista. Al comenzar la charla, habitual a su estilo, la cantante argentina dijo: "Vengo a alardear". Es que si, Pablo Motos estaba junto a la mujer que cantó en la final de la Copa del Mundo.

El conductor le preguntó sobre la cronología de los sucesos para entender si había sido convocada o no con anterioridad para hacer semejante perfomance, pero ella le dijo que no. "Como si fuera una tontería... me avisaron 20 horas antes. Un calvario todo", contó un tanto afectada por la premura de la iniciativa. Hasta pensó seriamente en "salir desnuda, solo tapada con la bandera argentina", confesó.

A nada del domingo 18 de diciembre, muchas eran las dudas sobre cómo iban a ser los festejos anteriores a la final del Mundial de Qatar 2022 y tampoco se sabía si alguien estaría o no a cargo de entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino antes del cotejo entre la Selección Argentina y Francia. Por suerte, esa cuestión se logró despejar en las primeras horas de ese domingo cuando se la pudo ver a Lali haciendo prueba de sonido.

"Yo estaba disfrutando como una turista más, tenía la voz mal porque había salido de fiesta. Me llaman para decirme que tenía que cantar y yo me puse muy mal. Me puse a llorar. Dije que no podía hacerlo", recordó la cantante y actriz, y agregó que, para su consuelo, estaba con amigos que le empezaron a tirar buena onda para que no perdiera la oportunidad de brillar frente al seleccionado argentino en una final del mundo.

"'Dale, vos podes', me decían. Pero yo sentía que no tenía talento, que no podía y que no era digna de semejante oportunidad. Pasé muchos nervios en la previa pero me animé a las seis de la tarde salir a buscar un vestido que ponerme. Lloraba en todos los probadores porque no entendía nada. Es más, pensé seriamente cantar el himno argentino desnuda y solo tapada con la bandera argentina porque no tenía vestido, pero al final encontré este vestido. Ya eran las 10 de la noche", deslizó aún afectada por las emociones de ese entonces.

Lali contó también que tuvo otros problemas como fue el preparar la versión del himno que le quedara bien en base a su tonalidad, las complicaciones que tuvo al día siguiente cuando fue a hacer la prueba de sonido porque tuvo que cantar sobre la pista original y porque, hasta último momento, nunca supo cómo se iba a desarrollar su show de apertura de la final de la Scaloneta.

La cantante recordó que "casi se muere de los nervios" y que rezaba en el camarín para poder presentarse bien frente a millones de persona, al mismo tiempo que todavía no sabe aún hoy si cantó o no sobre la pista que armó con su productor a las 11 de la noche del sábado 17. No obstante, ella dijo feliz: "Salí entregada al destino. Pensaba en mi padre, en mis amigos con la cara pintada de los colores de Argentina mirando la tele y bueno.. todo se redujo a algo tan simple como: 'No sé como lo voy a cantar pero lo canto con el corazón que es lo que importa'".

Al final, todo salió bien, hoy festejamos que la Argentina salió campeón del mundo, Lionel Messi consiguió traer la tercera y Lali consiguió un vestido acorde a la situación y encima la rompió.