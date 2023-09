Lali reveló que sufrió el acoso de un fan: “Se había tatuado mi cara y escribió ‘Sos mía’"

Desde muy pequeña, Lali Espósito sabe lo que es la fama. Las giras, las grabaciones, los shows y el amor de los fanáticos fueron parte de su vida desde que irrumpió en la televisión cuando apenas era una nena. Pero todo explotó cuando se convirtió en la protagonista de Casi Ángeles. La tira infanto juvenil causó un boom en varios países y los fanáticos se multiplicaron.

En una entrevista con las chicas del podcast de México, Poderosas, la actriz relató lo que vivió hace 14 años, cuando protagonizaba la tira junto Eugenia Suárez, entre otros: “La serie despertaba fanatismo en gente muy joven. Entonces, todos los días donde rodábamos la serie, en los estudios había filas de gente cortando las calles. Todos los días, de lunes a viernes que rodábamos, muchísima gente en la puerta nos esperaba para vernos entrar y salir”.

Un día, uno de los productores le contó que uno de los fans que la esperaba todos los días era “peligroso”. Ella no pensó que fuera para tanto. Él le repetía: “Cuidado que hay un chico que te va a no sé qué...”. Y agregó: “Yo no medía el factor de peligro, podía ser medio loco, pero siempre había amor, era el fan que te quería abrazar, esto de la seguridad no existía”.

Y continuó: “Un día llego a rodar y veo que hay todo un ambiente raro. Los técnicos estaban nerviosos, los productores también, había pasado algo pero yo no sabía qué… Resulta que esa mañana, esa madrugada, se había metido alguien a los estudios. O sea piensen esto: se metió a los estudios, de madrugada, por los techos, y escribió en la escenografía ‘Lali, sos mía’, ‘Lali, te amo’ y cosas de Lali”.

En ese punto, la situación era terrible. Lali recordó: “Cuando llegan a las seis de la mañana el equipo a trabajar y ve todo eso, era una locura. Se entera la gente de arte, que estaba todo pintado así con aerosol, y teníamos que rodar la serie… ¿Qué pasó? Resulta que el pibe para escaparse, porque lo persiguió la seguridad del lugar, saltó un techo, se quebró la pierna, y ahí justo salimos todos con mis compañeros para ver qué estaba pasando. Había un chico en el piso, agarrado por la seguridad, y tenía una musculosa puesta… y se le veía en el omóplato un pedazo del tatuaje, que era mi cara gigante”.

Y agregó: “Él era un pibe grandote, de gimnasio… era grande. Y tenía mi cara gigante. No lo podía creer. En el medio de esa situación, gritaba ¡Lali! ¡Lali!... fue durísimo. Después de todo eso, tuve que pedir una orden de restricción, estuvo la Policía para que no se acercara porque tenía que mantener cierta distancia de donde yo estaba. Hubo una denuncia. Fue horrible todo. Después a mí me dieron una foto del chico por si lo veía. Si pasaba eso, no podía parar a saludar a nadie. Fue muy feo”.

Por último, afirmó: “Siendo adolescente yo decía ‘¿qué es esto?’. Lo que a mí me pasa es que muchas veces excedía a mi familia porque nadie está preparado para algo así. Yo creo que a estas alturas ya pasaron muchos años. No sé si sigo tatuada en su espalda, nunca más lo volví a ver”. Hace pocos días, la artista tuvo un cruce con una fan cuando salía de una entrevista con Migue Granados. El video de esa situación se viralizó por la reacción de la actriz. Mientras ella saludaba a varias fans, se escuchaba a una que decía: “¡Lali por fa, vine desde Perú! Solamente quiero pedirte...”. Lo repitió tantas veces, que en un momento, Lali la miró y le dijo: “¡Amor ya te escuché, ya te escuché, estoy acá, te juro, no me fui!”.