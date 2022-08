Lali se enojó con la Justicia por la Violencia de Género: "Quienes tienen que cambiar esto no lo hacen"

Marco Díaz tiene 31 años, es oriundo de Monte Grande, Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires, y se animó a cantar anoche junto a su pintoresco compañero (el pollo Rogelio) uno de los temas más importantes y crudos que tiene en su haber Tiago PZK: "Sola". Para aquellos que no lo conozcan, Tiago es una de las revelaciones de la música urbana en el país. A sus 19 años, saltó a la fama en el mundo del freestyle.

Uno de sus últimos sencillos fue "Sola", una canción que narra el modo en el que su madre fue víctima de Violencia de Género por parte de su padre y que llegó a ser parte de una campaña de Naciones Unidas para visibilizar ese flagelo que padecen millones de mujeres en el mundo. "Mi madre se puso a llorar un montón. Porque ella no podía hablar de ese tema con nadie. Ni siquiera con su propia familia lo podía comentar. Y yo también me lo guardaba, porque también me daba como vergüenza. Cuando te pasa algo así, tenés miedo todo el tiempo, miedo de hablar y que te pase algo. Cuando dejé de tener ese miedo fue cuando escribí ese tema. Ella me dijo: 'Gracias por hacerlo por mí' ”, había contado el músico.

De acuerdo con Tiago, quien contó además que él también fue víctima de violencia a manos de su padre por querer defender a su madre, todos los días le llegan mensajes de gente contando su propia historia. "Creo que eso es revalorar, hablé y eso está bueno. Y hoy en día mucha gente se anima y no se queda callada. Con esto rompí cadenas, rompí cadenas, y hablo por mucha gente también con el tatuaje (que tiene en el cuello). Mi papá me cuenta que la gente le insulta cuando se enteran de que es mi papá. Pero bueno, él dice que no le importa eso mientras yo esté bien y me ayude a liberarme de todas las cosas malas que tenía en mi cabeza, él está contento", había detallado el artista.

Con la emoción a flor de piel tras haber escuchado el tema interpretado por Marco en el escenario del ciclo que conduce Marley por la pantalla de Telefe, Lali hizo un contundente descargo y apuntó contra la Justicia argentina por los casos de violencia de género -que en muchos de los casos termina en femicidios- que no son atendidos como corresponden. "La ventana de este programa y el trabajo que nosotros tenemos es reflejar lo que pasa en la sociedad y la calle, tal como lo hizo Marco. Poner un bálsamo a estas mierdas con música, o ponerle música atrás a las palabras que son duras de decir y que entren a muchos más oídos que hablando", señaló la coach.

Luego, sumó: "Más allá de las herramientas que tenemos desde el arte para hacer lo nuestro, recién decían 'qué increíble que sea este año y que tengamos que seguir hablando de esto'. El tema es que quienes tienen que cambiar esto no lo hacen. Y la mujer que sigue denunciando continúa teniendo todos los inconvenientes, todos los palos en la rueda para ser protegida. Ese es el problema. Nosotros desde el arte, con Marco trayendo esta canción y Sole haciendo que suene en su equipo, están sumando. El problema es que los que tienen que hacer lo que tienen que hacer, lo hagan. Que lo hagan por todas las mujeres que están sufriendo esta situación, la Justicia principalmente".

El primer semestre del 2022 registró entre 114 y 155 femicidios y trans-travesticidios en todo el país, según lo revelaron las estadísticas de cuatro observatorios (La Casa del Encuentro, el Observatorio Lucía Pérez, MuMaLá-Mujeres de la Matria Latinoamericana y Ahora que sí nos ven (AQSNV) ) que confeccionan sus propias mediciones de crímenes vinculados a la violencia de género en base a distintos protocolos para recopilar los casos. En tanto, el Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación contabilizó 130 crímenes motivados por el género desde comienzos del 2022, que incluyen 106 femicidios directos, 13 vinculados, 3 trans-travesticidios y 8 suicidios feminicidas.

El Observatorio Lucía Pérez, contabilizó 155 crímenes motivados por género en lo que va del 2021, mientras que MuMaLá-Mujeres de la Matria Latinoamericana afirmó que hubo 114 femicidios desde el comienzo del año. En tanto, la organización civil AQSNV registró 127 femicidios y 4 trans-travesticidios, sobre los cuales expresaron que es una "cifra que está subrrepresentada dado que nuestra fuente, los medios de comunicación, no lo consideran noticia relevante". De acuerdo al informe elaborado por La Casa del Encuentro sobre los hechos ocurridos entre el 1 de enero y el 30 de julio del 2022 se registraron 143 femicidios y 3 trans-travesticidios, lo cual refleja un promedio de un asesinato cada 30 horas.

El relevamiento de La Casa del Encuentro afirma que el 62 por ciento (91 casos) de los femicidios tuvo lugar en el domicilio de la víctima, a la vez que en el 58 por ciento de los casos (85) las mujeres fueron asesinadas por su pareja o expareja. Dentro de las características principales de las 146 víctimas, en lo que refiere al rango etario, 83 tenían entre 19 y 50 años, 41 superaban los 51 años, mientras que 17 no superaban la mayoría de edad.