Lali se hartó de que la comparen con Tini: "Aquel que me quiera que deje de poner energía en esas cosas"

En todos los estilos de música suele suceder que cada artista cuenta con una serie de fanáticos los cuales son defendidos a rajatabla sin importar lo que pase. Sin embargo, en la música urbana, se pusieron de moda los “fandoms” que muchas veces sobrepasan al artista y, con tal de defenderlos y llevar su imagen lo más alta posible, interpelan a otros músicos y hasta generan un estilo de competencia entre ellos.

Hoy en día, son muchos más los artistas urbanos que manejan la tendencia de la música en cuanto a las plataformas digitales y aun así, a la vez, son ellos mismos los que aclaran que no se trata de competir contra el otro a ver quién genera la canción más escuchada, sino más bien se trata de producir algo que a la gente le guste.

A pesar de ello, muchos de los fanáticos elijen crear una competencia principalmente entre las mujeres que lideran los rankings como las más oídas. Si las casualidades demuestran que, justo dos artistas mujeres estrenaron un nuevo álbum, por parte de cada uno de sus fanáticos estarán las críticas hacia la otra y la comparación de cuál está mejor, de manera dañina.

Es por eso mismo que, a raíz del hartazgo de tener que medirse todo el tiempo con una colega, sin tener necesidad de hacerlo, fue Lali Espósito quien decidió el lunes al mediodía, mostrarse en contra de todos aquellos a través de su Twitter.

“Aprovecho que paso por acá para pedirle a todo aquel que me quiera y se sienta parte de mi vida y de mi fandom que dejen de pelearse y de hacer comparaciones y poner su energía en esas cosas. Sé que defienden por el amor pero no lo necesito ni me representa. Disfrutemos lo lindo”, aseguró.

En esta ocasión, la creadora de “Disciplina”, hizo hincapié a todos aquellos que la comparan con Tini Stoessel, en una pelea diría que sólo los fanáticos la viven hace años, mientras que las dos cantantes se mostraron juntas y amables en varias ocasiones.

Fue hace 10 años cuando Tini comenzó una relación amorosa con Peter Lanzani, ex pareja de Lali y ahí se creó una competencia entre las dos. Después, cada una continuó su camino artístico de diferentes maneras y nunca quedaban atrás las miradas sobre qué hacía una que la otra no. A pesar de que ambas se mostraron juntas y que declararon no tener ningún problema, sus fans decidieron seguir aportando a la grieta que ellos mismos crearon.

Asimismo, dio la casualidad de que las dos sacaron a la vez su último álbum. Por un lado, la ex Disney creó “Cupido” y por el otro, su quinto disco llamado “Lali”. En ello, cayeron las diferencias entre una y otra: el estilo de música y hasta el color de pelo fueron las comparaciones que recibieron.

De esa manera, la ex Casi Ángeles le dejó un claro mensaje a sus seguidores para que dejen de lado las peleas absurdas y se dediquen a dar más amor y respeto hacia el otro. “Tantos años tantas cosas increíble tantos momentos megas. Eso es lo que vale! Seamos amorosos y respetuosos y a quienes no lo sean simplemente cantémosle quienes son… o boomerang jaja lxs amo”, escribió.

En la misma línea, aprovechó para hacer hincapié hacia aquellas personas que la critican por su música, por las letras y por su forma de ser, por lo cual aconsejó dedicarle dos canciones que realizó: quienes son y boomerang. Ambas hablan del karma, las vueltas que da la vida y la envidia de la gente, que no les suma, sino más bien les resta.

De igual modo, no fue la única de mostrarse en contra de esa rivalidad creada por los fanáticos. Quienes también siguieron su línea fueron Tiago PZK y María Becerra, a días de haber lanzado una canción en conjunto con Emilia Mernes, Duki, Lit Killah, FMK y Rusherking.

Hace 12 días, todos los traperos estrenaron una canción llamada “Los del Espacio”, como se hacen llamar ellos, y muchas de las opiniones recayeron en la competencia entre Emilia Mernes y María Becerra. Quién cantó más, quién se vistió mejor y quién de las dos es mejor cantante. Es por eso que Tiago decidió manifestarse a través de su cuenta oficial en Twitter, en contra de la competencia que generan los fanáticos entre las mujeres en vez de disfrutarlas a todas por su talento.

“No entiendo a las rivalidades que la gente crea entre artistas, pero sobre todo los fandoms de nuestras exponentes, en vez de disfrutar la música que hacen las mujeres que nos hacen a tener tanta relevancia a nivel mundial se ponen a comparar rescátense”, redactó el cantante.

De la misma manera lo hizo la ex novia de Rusherking, en su cuenta de Twitter, cuando hace un mes twiteó: “No me gusta que anden hablando mal de otros artistas con los que colaboro… no se dan una idea de la clase de personas que son y de cuanto talento tienen y eso es lo que vale, dejen de guiarse por otras bobadas”.