Lali se sumó a la ola de críticas contra Azzaro y lo trató de burro: "Que no esté en TV"

Las críticas contra el periodista Flavio Azzaro no dejan de llover después de una serie de comentarios homofóbicos que hizo ante el ataque que sufrió un conocido bar de la comunidad LGBTIQ+ en el barrio porteño de Palermo. Desde personalidades de diferentes colectivos, periodistas, actrices y hasta celebridades como Lali Espósito pusieron el ojo en sus despectivos comentarios.

Justamente la crítica de la cantante fue la que mayor masividad tuvo. Entre otras cosas, en sus redes sociales compartió un mensaje en donde pidió que las autoridades de Crónica TV dejen de darle espacio en los medios al periodista.

“Un pibe que piensa y se expresa de esa manera. Burro, incapaz, desagradable e ignorante... ¿Qué hace ocupando un espacio en el mundo de la comunicación? Que piense como quiera. Me cago en él y en los que son como él..pero por lo menos que no esté en TV”, escribió.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

La situación por los comentarios de Azzaro escaló a tal punto que los directivos del canal le pidieron que haga un descargo en el programa de mayor rating de la señal, el que conduce el periodista Esteban Trebucq. Allí, en un extenso reportaje, dejó varias cuestiones entre las que se autodenominó como una persona que hace comentarios machistas y homofóbicos.

“Luego lo evalué mucho, cuando te pasan estas cosas te ponés a pensar en un montón de situaciones y te replanteás ciertas posturas porque te das cuenta que hay temas que quizá para vos no son tan sensibles y para otros sí”, dijo. “A mí particularmente no son temas que me sensibilizan las cuestiones de género, pero quizá porque yo no tengo ningún cercano que lo haya sufrido”, remarcó.

“Eso es lo primero que uno tiene que tener, empatía. No importa si es un bar LGBTIQ+ o no”, puntualizó en uno de sus argumentos en el que buscaba salir ser la antesala a una explicación un poco complicada. “Pero después, lo que quise plantear y no sé si fue el momento es ¿Por qué tiene que existir un bar LGBTIQ+? Para mí cualquiera debería poder ir a cualquier lado. ¿Por qué tiene que haber un lugar donde la etiqueta sea que solo pueden entrar los LGBTIQ+? ¿Y yo que soy heterosexual por qué no puedo? Y después lo que entendí es que sí, ¿cómo no voy a poder ir? Pasa que como nunca fui, hablé desde un lugar medio ignorante”, sostuvo.

“Lo que se me juega mucho por la cabeza es que me parece que a veces ciertas personas, no todas, se victimizan y no creo que sean víctimas. El simple hecho de tener una condición sexual en este caso diferente a la mía no es que son víctimas. En algún casos lo son, si por el hecho de ser trans en este país hay gente que te mata obvio que esa gente es víctima. Pero después hay un montón que no me parece que sean víctimas”, afirmó Azzaro en otro de los pasajes de su descargo.

Tras su primer descargo, recién ahí vino el primer pedido de disculpas. “No estuve bien, en líneas generales me parece que lo tendría que haber dicho de otra manera y en otro contexto. ¿Tengo a veces conductas homofóbicas? Sí, puede ser. ¿Tengo conductas machistas? Sí, puede ser. No soy un tipo que me crea que soy 100 por ciento de avanzada en algunas cosas”, reconoció.

Según él, haber vivido esto lo hizo darse cuenta de que tiene que instruirme. "Así como me siento que soy un tipo que en algunas cosas estoy instruido, en otras no. Y estando en un noticiero tenés que estar más preparado. Me tendré que preparar más para ciertos temas, que no significa que tenga que tener cuidado con lo que diga”, concluyó.

La polémica se generó después de que la fachada de un comercio gastronómico que es un símbolo de la diversidad sexual en la ciudad de Buenos Aires quedara envuelta en llamas tras un feroz ataque. Ante esto, Azzaro bromeó por lo sucedido e ironizó acerca de si él no puede ir porque es heterosexual.