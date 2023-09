Lali, su rol como influencer, el trabajo infantil y la monogamia: "Estoy en otros entendimientos del amor"

Luego de entrevistar a Lionel Messi en su casa de Miami, Migue Granados recibió en vivo en Olga a Lali Espósito. "Quiero un aplauso para mi muy grande porque hay que bancarse un programa después de Messi. Todo es una mierda después de Messi", dijo la cantante, con el humor que la caracteriza, ante una multitud de personas que se acercaron a la esquina de Humboldt y Cabrera, Palermo.

Junto a su gran amiga, Gime Accardi, la también actriz habló de todo: el vínculo con sus padres y hermanos, la tantas veces mencionada "explotación infantil", su extensa trayectoria a pesar de ser muy joven, la "inconsciencia" de la juventud y el consejo que recibió de un Chamán. "Me dijo: ´vos te dedicás a la música y la música es vibración, desde que el mundo es mundo, los sonidos, llevan vibraciones que traen ángeles y demonios´", contó Lali.

Durante la entrevista, Lali habló sobre las presiones y las miradas de extraños que se posaron sobre ella desde muy chica a causa de su vocación. "Debo admitir que yo fui bastante inconsciente por la vida siempre porque me sentía con la energía suficiente para afrontar muchas cosas que tenían que ver con esa mirada de tanta gente y esa energía de tanta gente sobre vos y esa expectativa que hay sobre uno", dijo.

Y siguió: "Yo siempre iba inconsciente, me manejo como soy, tengo errores y debo admitir que en la adultez estoy conectando un poco con ´che, hay que cuidar un poquitito´. Tuve una charla con una chamana muy interesante hace un par de días y me dijo algo que uno cree que sabe, pero yo no lo tenía tan presente. Me dijo ´vos te dedicás a la música y la música es vibración, desde que el mundo es mundo, los sonidos, llevan vibraciones que traen ángeles y demonios´".

Según explicó Lali, esta persona le dijo que cuando hace un concierto despierta "todo lo luminoso y también se están despertando energías que no son tan luminosas". "Cuando uno se dedica a la música o a esas vibraciones tan fuertes, ese junto de tanta gente, me dijo, hay que hacer unas cuidaditas. Bajar después de tanta energía es siempre muy difícil. Empecé a notar que quedo realmente vacía porque es real que entregás un montón", detalló.

Sobre tu etapa como actriz, resaltó que durante los últimos dos años tuvo "vivencias" que la llevaron a "conectar con cosas". "Hay una pregunta que para mí es clave hacérsela cada un tiempo, porque te desconectás: ¿yo para qué hago esto?Como que ya a esta altura lo estoy haciendo para satisfacer a otros, lo estoy haciendo por ósmosis, lo estoy haciendo porque estoy empujada. Por costumbre", sumó.

Y agregó: "Lo estoy haciendo porque esta cuestión más de industria como de éxito te conecta con, ´che, no hay que bajarse nunca de ese ritmo´. Y la vida te pega un par de cachetazos personales, profesionales, cositas, no necesariamente malas, digo, entendimientos. Porque de chico es un juego el arte, ¿no? Como, no sé, yo me remito a mis momentos Cris Morena, re chica, empecé a los 10 años".

Hablándolo con sus amigos -contó- llegó a la conclusión de que a sus 10 años no sabía lo que estaba haciendo. "Vos vas a hacer esa actividad que te divierte, que te emociona, que... Que es un estímulo del juego. Yo hasta no entendía que eso salía por la tele. Después te das cuenta. Y decís: ´uh, no, claro. Viste, como ibas a grabar y ir a jugar, ir a teatro´. Después te das cuenta. Tipo, che, yo cobro por esto. Mira, puedo ayudar a mi familia. Mira, esto es un trabajo. Me están explotando. Guau, el trabajo infantil. No, cuando yo empecé a trabajar de chica no existía ni el horario. No existía respetar a los niños cuando empecé a trabajar. Era otro mundo".

En ese sentido, Lali remarcó que actualmente un niño filma cinco horas como tope, mientras que su jornada laboral era de 12 horas: "Hoy un niño filma, no sé, 5 horas como tope. Está perfecto. Nosotros filmábamos 12, como un adulto. Salías de la escuela, ibas a grabar y salías a la noche como cualquier adulto. El cámara terminaba su labor y vos también. Y tenías 11 años, ¿entendés? Ahora, eso con tus compañeritos de escuela o de lo que sea, era como un desfasaje total de vidas. El contexto de mi vida era totalmente contrario a lo que me pasaba con esa actividad. Pero creo que mi familia, yo, lo vivíamos con naturalidad. Mi hermano iba a la tarde a fútbol y era lo mismo lo mío. Lo mío no era más importante".

La artista destacó que sus padres nunca tuvieron favoritismo entre ella y sus dos hermanos mayores. "Había una fingidita de demencia en casa, un poco sana de... Bueno, ¿cómo te fue hijo en fútbol? Y vos, ¿cómo te fue? ¿Qué grabaste en Telefe? Mis hermanos creo que han tenido la inteligencia emocional también de saber acompañar eso porque es re bizarro. Vi niños que, te das cuenta, primero no querían estar ahí, que es una cosa bastante tremenda, pero cuando corrías el plano y veías al padre decías ´¡Ah, claro!´. O sea, este padre está viviendo su frustración personal, habrá querido ser actor o actriz", reveló Lali.

En otro tramo de la descontracturada entrevista, Lali fue consultada por el plano sentimental y las estrategias que suelen usar sus candidatos para conquistarla. "Yo soy copada, gaucha, yo te hago sentir bien. No te hago sentir nerviosa o nervioso. Todos queremos ser queridos, todos queremos amor...", dijo y cuando Accardi afirmó "¡Aguante la monogamia!", la cantante remató: "Habla por vos". "Yo creo que todo es lindo mientras vos vayas también sintiéndola. Digo, yo viví la monogamia. Probablemente me vuelva a conectar con eso en algún momento. Pero bueno, ahora estoy en otros entendimientos del amor. La soltería también te permite conectar con diferentes formas de vincularte", dijo.

Al final de la charla, Lali aseguró que no cree tener la responsabilidad de "explicar o enseñar" a pesar de su inmensa cantidad de seguidores. "No creo que sea así. Yo sigo artistas que me encantan y no siempre coincido con lo que piensan de la vida. Digo, escucho entrevistas de artistas que me copan y digo: ´ah, mirá lo que piensa de tal cosa´. Yo capaz nada que ver y me re sigue copando ese artista. No sé si me siento influenciada, entiendo el punto. Si yo empiezo a pensar que yo soy responsable de la construcción de otro ser humano que ni siquiera yo tengo al alcance de mi mano, ni conozco, ni... O sea, es raro. Yo soy una persona respetuosa por cómo soy, por cómo me criaron".

De acuerdo con Lali, su intención es dar una opinión desde el respeto sin pedirle a nadie que piense como ella. "Creo hablar de esa manera cuando doy una opinión sobre algo. Después, si esa persona siente que empatiza con algo de lo que estoy diciendo y lo toma para su vida, es un poco lo que genera el arte también. Vos escribís una canción de amor y hay gente que le toca por su propia historia de vida y vos no sabés, a la persona le está tocando por lo que sea que le está tocando. Cuando me preguntan algo, trato de ser siempre sincera en mi opinión porque si no me vuelvo un muñequito que todo el tiempo esté pensando: ´voy a tener cuidado con lo que digo´", concluyó.