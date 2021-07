Lali y la Sole se defendieron de las críticas y explicaron por qué elogian a los participantes que prefieren no elegir 

La Voz Argentina es el programa líder en términos de audiencia y pocos son los ciclos actuales, por no decir ninguno, que pueden hacerle frente. De hecho, el único que se asemeja al promedio de 20 puntos de rating que suele hacer el reality conducido por Marley es la serie Doctor Milagro, la cual es emitida por la misma señal: Telefe. De esta manera, el canal de las pelotas se posiciona con clara ventaja ante sus competidores.

En cada emisión, La Voz suele despertar la pasión de los televidentes que van desde el amor a un participante carismático a las críticas al jurado compuesto por Lali Espósito, Soledad Pastorutti, Ricardo Montaner y sus hijos, Mau y Ricky. Sin ir más lejos, son los coach los que reciben los cuestionamientos de los seguidores del programa por no aceptar a determinados concursantes.

La primera en enfrentar estas críticas fue Lali, quien explicó las razones por las que ella y sus compañeros elogian a los participantes que prefieren no elegir a partir de un tuit de Malena Guinzburg en el que dejaba bien clara su postura, asegurando: “Si no lo van a elegir, no me pongan la historia del padre porque nos hace mie…”. La cantante y actriz recogió el guante y le respondió: “Y nosotros que no lo sabemos… lo vemos aire todo… TERRIBLE”.

Con respecto a los elogios que le brindan a las personas que no logran convencerlos con su voz y ante la consulta de parte de una seguidora que le preguntó "¿por qué le dicen que la rompió y no dan vuelta?", Lali, se sinceró: “Hay que elegir 24 de cientos que escuchamos!!! Es tan jodido les juro”. Cabe recordar que la ex Esperanza Mía quedó la semana pasada en el centro de las críticas.

Muchos usuarios notaron un comentario que hizo la actriz en una de las devoluciones a un participante con información que él no había revelado: su ciudad natal. "Va a ser bonito elegir canciones bonitas para que te luzcas. Me encantaría que estés en el team Lali, podés hacer un super trabajo juntos. Si te interesa, Hernán de Tucumán, aquí está mi equipo”, dijo, aunque previamente el concursante solo había dado su nombre.

El otro jurado que rompió el silencio y habló de las críticas fue La Sole. “Quizás al principio mis compañeros me miraban a mí cuando alguien cantaba folklore. Obvio que quiero folklore. Pero quiero de todo, porque yo quiero ganar también. Y para llegar a la final hay que tener variedad en el equipo. Hubo un caso en el que me mataron, porque un participante cantó muy bien. Pero yo ya tenía uno que cantaba zambas en mi equipo”, señaló.

Invitada a Morfi, todos a la mesa ciclo que conduce junto a Jésica Cirio y Gerardo Rozín por la pantalla de Telefe, la artista coincidió con Lali y explicó que entre 200 voces solo tienen que elegir a 24. "Para llegar a la final hay que tener variedad en el equipo", dijo y aclaró que el jurado no sabe nada del participante, ni la edad, ni el sexo: "Lo vamos descubriendo. Eso quizás frente al espectador nos hace insensibles. Con muchos participantes me sorprendí después al conocerlos".

Ante el gran número de cuestionamientos que reciben, remarcó que escuchan a "más de 200 voces" y que solo tienen que elegir solo 24. "Es una presión. Cuando me faltan escuchar muchas voces, dudo si darme vuelta, porque mirá si me pierdo otra muy buena”, contó y detalló por qué su equipo no tiene tantas voces femeninas: “Se me acusó de eso. Yo me di vuelta con un montón de mujeres, pero las mujeres no me elegían a mí. Tuve mala suerte".

Y agregó: "Sé ve que los varones iban más para el lado de La Sole. No sé por qué”. Por último, la referente del Folklore se defendió de los atuendos repetidos, explicó que hay cuatro o cinco mudas idénticas y reveló que todo se debe a una orden de producción para editar los momentos según les parezca conveniente. "Siempre estamos igual porque se graba en muchos días y después eso se edita, se acomoda el orden”, concluyó.