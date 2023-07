Lali y la verdad sobre el final de su "relación abierta" con David Victori: “Hubo una mentira”

A pesar de que Lali Espósito no haya blanqueado la relación con el director de Sky Rojo, David Victori, y solo se catalogaban como “amigos”, recientemente se publicó un fragmento de un podcast, grabado en mayo de este año, en el que aclaró la razón de su distanciamiento.

“Hace un tiempo tuve un vínculo, que si hay que ponerle un título, cosa que me molesta, para que se entienda mejor, era como un amor libre, en el que yo no tengo que rendir cuentas de lo que me pasa a mí en la intimidad, pero compartimos intimidad, entonces, como nos relacionamos”, afirmó la cantante.

Y continuó: “Haber vivido ese vínculo, al principio estaba cagada en las patas porque era algo nuevo, pero a la vez, lo que tiene eso, es de las sensaciones más antiguas de la antigüedad que es el miedo a estar solo. Un vínculo así lo viví realmente con alegría y ¿sabes cuándo se terminó? Cuando hubo mentira, al final, que es lo más irónico porque la intención del vínculo era que eso no exista”.

Lali, conocida a nivel nacional e internacional, como cantante, pudo desplegar su talento en la actuación participando en la serie Sky Rojo en donde personificó a Wendy, una mujer desafiante que ingresa al Club para ejercer la prostitución son darse cuenta que formará parte de un secuestro.

Fue justamente en las grabaciones de dicha producción, a principios del 2021, que conoció a Victori y que distintos medios los vincularon en una relación amorosa. Incluso, compartieron un viaje a las Cataratas del Iguazú.

La cantante siempre se definió con “libertad” y alegando que le molestaban los títulos en las relaciones. La artista, en el programa de La Voz Argentina, se refirió a su vínculo junto al director. “Somos amigos, amigos de verdad de verdad”. Y añadió: “Está bueno ser amigos, amigos con derecho con los que te vas a Las Cataratas”. Sin embargo, las amigas de la cantante afirmaron que “ya no estaban bien y pensaba en cortar”.

En dicho viaje, el director se instaló en la casa de Lali, que tiene en un country en zona norte. “Él se hizo amigo de los amigos de ella, pero nada prosperó como quería David. Ahora, cuando ella regrese a España, se van a volver a ver, pero no como novios”, sumaron las amigas.

Tras varios meses juntos sin blanquear la relación, uno de los primeros indicios de su fin fue que los amigos de Lali dejaron de seguirlo en sus redes sociales. Además, otro motivo fue que la cantante descubrió que David tenía varias “amigas con derechos”.

Después de unos meses de que haya trascendido la separación, el director publicó una romántica foto con la actriz española, Milena Smit, por su cumpleaños. Quien era amiga de Lali, ya que la cantante se mostró bastante cercana en varias fotos que publicaron en redes sociales. Por otra parte, en la actualidad, se rumorea que la cantante tiene un vínculo amoroso con Rels B, el rapero, cantante y productor musical español.