Lalo Maradona en terapia intensiva tras contraer coronavirus: "El cuadro se complicó"

Raúl “Lalo” Maradona estuvo en boca de todos a principios de esta semana, luego de que Matías Morla revelara que Diego tenía dudas sobre la paternidad de Junior. “Diego Junior me parece un chico que sufrió, que le costó el reconocimiento. Tuvo muchas dudas sobre la paternidad. Diego se lo dijo a Junior adelante mío. Le dijo: ‘Mirá, yo sé que tu mamá también estuvo con otros hermanos míos, yo no sé’. Y después quedó como una relación”, había dicho el abogado.

Lalo está en terapia intensiva.

Para calmar las aguas, la mamá de Diego Junior, Cristiana Sinagra, rompió el silencio, remarcó que existen las pruebas con pasajes aéreos que demostrarían que jamás conoció a los hermanos de Maradona y aclaró que era su hermana la que salía con Lalo, hermano de Diego, y no ella. "Quiero decir que Diego jamás ha dudado de su paternidad conmigo, jamás, ni estando en Nápoles, ni antes, ni después, puedo contar tantas cosas”, afirmó la mujer.

En medio de este nuevo escándalo, se supo que Lalo contrajo coronavirus, en medio del brote que hay en Independiente, donde es director técnico de las inferiores, y debido a una complicación, debió ser internado y luego trasladado a una sala de terapia intensiva. La noticia fue dada por el periodista y amigo, Martín Arévalo: “Un gran tipo, está en terapia intensiva en la clínica Adventista de Belgrano. Arrancó con covid-19 y el cuadro se complicó".

Lalo Maradona en el homenaje a su hermano.

Y agregó: "Ojalá que los médicos, si es necesario, le puedan aplicar plasma para que pueda recuperarse". Debido a la gravedad de la enfermedad, Arévalo le pidió "a todos los que crean, rezar mucho" por el menor de los hermanos del Diez, de 54 años. Hace dos semanas, precisamente el 25 de marzo, Lalo usó las redes sociales para homenajear a su hermano a cuatro meses del fallecimiento. A una foto de Diego abrazándolo de un lado a él y del otro a Hugo, le agregó la palabra “Extrañar”.

Desde que falleció el Diez, Lalo comparte en sus redes sociales fotos del ídolo en varios de sus grandes momentos. “Hermano querido. Conquistador de sueños. Pelu. Jamás iba a imaginar tanta tristeza junta. Me llevaste de la mano de chiquito, me enseñaste a creer que nada es imposible. En ese momento decía que ‘vos eras de otro planeta’, con el transcurso de los años lo confirmé y ahora pude ver a tu país y al mundo entero despedirte, recordando tu magia", escribió.

Y agregó, en su conmovedora despedida días después de la muerte de Diego: "Siempre sentí orgullo de ser tu sangre. Este gran dolor que siento no se va a ir nunca. Tu familia siempre va a estar abrazada a vos y tus hijas son puro amor y coraje. Te pido que abraces a mamá y papá y no los sueltes. Que digo de soltar, si jamás nos soltaste. Creía que los duelos se tratan de soltar, pero a vos no te suelta nadie. Te amo hoy y siempre”.

El posteo en homenaje a Diego Maradona.

Al igual que su hermano, Lalo jugó al fútbol en varios clubes de la Argentina, como Argentinos Juniors y Boca. También fue figura del equipo de Granada, en España, y el último club en que jugó fue Deportivo Municipal, en Perú, en 1998. Actualmente es director técnico de las inferiores de Independiente.