LAM en guerra con Magaldi por el uso de barbijos al aire: "Dejen de sacarse fotos y úsenlo"

Los casos de coronavirus en la televisión son cada vez más altos. A partir del fallecimiento de Mauro Viale y a causa de los positivos de Claudia Villafañe, Rodolfo Barilli, Horacio Cabak, La China Suárez, Cande Tinelli, Coti Sorokin y Dady Brieva, entre varios otros, Nicolás Magaldi lanzó una fuerte campaña en redes sociales para que los conductores utilicen barbijo para concientizar.

Magaldi indignado con las panelistas.

El periodista recibió gran apoyo de algunos de sus colegas para incentivar a la población a que no abandone las medidas de cuidado contra el coronavirus, mientras que otros decidieron oponerse a esta medida. “¡Te banco! ¡Me parece una excelente propuesta!”, sostuvo en Twitter Karina Iavícoli, razón por la cual decidió utilizar todo el tiempo el tapabocas durante su estadía en Los ángeles de la mañana.

Sin embargo, esto no fue tomado de buena manera por sus ex compañeras que la tildaron a ella y a quienes se sumaron a la medida de “demagogos”. Cabe remarcar que el conductor del ciclo de El Trece, Ángel de Brito, fue aislado después de haber estado en contacto estrecho con una persona que había contraído coronavirus. Mariana Brey había dado positivo en el test de COVID-19 y el conductor decidió aislarse hasta someterse a un test de PCR.

Latorre tildó de "demagogos" a los que usan barbijos en TV:

Al mismo tiempo, en LAM no se suelen respetar los protocolos establecidos para combatir los elevados contagios. Por ejemplo, Pía Shaw, que suplantó a De Brito en la conducción, publicó a través de las redes sociales una serie de imágenes en las que se la puede ver junto a las "angelitas" posando ante las cámaras, sin respetar el distanciamiento social o, al menos, el uso del barbijo.

Por esta razón, molesto al ser tratado de "demagogo", Magaldi decidió responderles a las panelistas de LAM: “No somos una casta superior. Somos lo mismo que otra persona, somos laburantes. No es una cuestión de atacarnos entre nosotros, es protegernos, dar un buen mensaje. Hay que dejar de vivir la tele como una careta y vivirla como realmente somos. No puede ser que se sienten sobre su verdad y cuestionen absolutamente todo", sostuvo.

Las panelistas de LAM no respetan los protocolos.

Y en diálogo con La Once Diez, les pidió: "Dejen de sacarse fotos en los cortes y usen el barbijo”. "¿Hablar de demagogia? Demagogia sería vestirme con una escafandra, yo lo que digo es que no me estoy salvado del covid por usar tapabocas. Pienso en mi hermano que es médico y trabaja 12 horas, la gente a veces es demasiado copetuda y miran a todos por arriba como diciendo ‘me voy a Miami y me vacuno allá’", disparó, en clara referencia a Yanina Latorre.

Y continuó: "Yo tengo otra visión, si puedo sumar un poco más ¿por qué no? Acá no hay publicidad mala, ¿quién te puede negar que usar un tapabocas está mal? Nadie. En algún punto me sentí molesto por la crítica de los que se creen más especialistas que los especialistas. Todo lo que decís hace ruido, me hace acordar a la etapa de C5N, ojalá más canales se sumen, más conductores lo puedan hacer, no es demagogia, es acompañar un mensaje".

Cinthia y Pía sin distanciamiento social.

Cinthia Fernández, quien mantiene una disputa con el conductor desde hace tiempo, tomó el guante y usó sus redes sociales para responderle: “Ah, y como seguro preparás rutina de tu gran éxito en tv no los podés mirar, pero tranqui que preguntamos a los médicos en vivo tema foto siga con el éxito señor cariño angelical”.

Cinthia Fernández enojada desde las redes.

En algunos programas de la Televisión Pública, El Nueve, América e IP, las personas que aparecen delante de cámaras comenzaron a utilizar el tapabocas como una suerte de mensaje y prevención ante el elevado número de casos diarios de COVID-19 en el país. El martes, esto fue tema de debate en LAM: “Que ayer después de la muerte de Mauro salgan todos a ponerse el barbijo en un acto de demagogia... ¡Son comunicadores!”, dijo, indignada, Yanina Latorre.

Mariana Brey coincidió con su compañera y advirtió que están trabajando en la televisión con la distancia correspondiente. Mientras que Maite Peñoñori sostuvo que el uso de tapabocas al aire sería generarle dificultades a la gente con problemas de audición que lee labios. En ese momento se encontraba como invitada Iavícoli, quien se rehusó a sacarse el barbijo durante el programa.

Karina Iavícoli usó tapabocas en LAM y la sacaron del aire.

La periodista defendió el uso del tapabocas y, tras un corte publicitario, fue “limpiada” debido a que no quiso dejar de usar el barbijo al aire. Según rumores, tras un corte publicitario, la producción del programa de De Brito le pidió a la periodista que se retirase del programa: “Me parece que poniéndomelo me cuido yo y las cuido a ustedes. No soy parte de esta burbuja, estoy bien, pero me parece que es una cuestión de responsabilidad y creo que los que están adelante de cámara tienen la responsabilidad de mostrarlo”, había dicho, antes de que la sacaran del aire.