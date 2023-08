LAM en llamas: Feudale se cruzó con "el Pelado" Trebucq por Milei y Yanina Latorre se descompensó

La división que generó el resultado de las PASO 2023, que dejó al liberal Javier Milei como el candidato más votado, parece haber dejado a la grieta entre kirchneristas y macristas como algo anticuado y demodé. Una nueva muestra de esto se vivió el último miércoles en LAM, donde Esteban Trebucq, el ex "pelado de Crónica", se cruzó con Marcela Feudale para defender las propuestas del candidato a presidente de La Libertad Avanza (LLA).

El periodista ya había comenzado su intervención en el programa de chimentos desde un pedestal, por haber sido uno de los que vaticinó el batacazo electoral. "No quiero ser petulante ni soberbio, yo no me sorprendí, no me imaginé que fuera a sacar tanta diferencia, pero entendía que iba a hacer una gran elección: lo habíamos dicho", aseguró y cuestionó: "Los analistas políticos tienen que salir de un tupper. Son analistas de un microclima, no políticos. Tuvieron un sesgo de confirmación propio, decían lo que querían que vaya a suceder. No salen a la calle. 'Dame el focus group'. Tomate el Roca".

"Milei viene a romper una suerte de narrativa de la decadencia. Desde hace muchos años Argentina asiste a una narrativa decadente. Hemos hecho de la vagancia un culto, y viene a romper un poco con ese paradigma", opinó Trebucq, una vez demostrando que también cuenta con su propio "sesgo de confirmación".

Allí fue cruzado por la locutora, que también quiso dejar su punto de vista sobre la mesa. "Desde la esperanza, no desde la propuesta. Porque si vos la analizás lentamente, algunas propuestas son como fuertes", lanzó.

"¿Qué propuestas?", quiso saber el periodista. "Lo de la Educación Pública es heavy", indicó la mujer. "Es disruptivo, te lo tomo", reconoció Trebucq. "Es inviable", lanzó desde el fondo Yanina Latorre. "Si ponemos la venta de órganos en el lugar que él lo puso, es medio complicado", siguió Feudale. "¿Está en la plataforma eso?", preguntó el conductor. "No, pero el discurso existe", remarcó la histórica locutora de Marcelo Tinelli.

En ese momento "La Enana" se metió en la plataforma de Milei y aseguró que la tendría que hacer pública, lo que motivó que Trebucq aproveche su error para cruzarla en defensa de su candidato: "No quiero confrontar con vos. Disculpame, te lo digo con respeto, no estás informada". "¿No estoy informada de un tipo que dijo que va a autorizar la venta de órganos?", cuestionó Feudale. "No quiero defender eso", reconoció el Pelado. "¿De un tipo que va a volar el Ministerio de Trabajo? ¿Con qué vamos a negociar nuestros salarios?", siguió la locutora. "Estás hablando de otra cosa. La plataforma está en todos lados. La hizo pública. Habló una hora. Informate", atacó Trebucq.

"¿Está en Internet? ¿La gente puede verla? No tengo por qué saberlo. Pero no seas maleducado, porque te estoy preguntando a vos que te dedicás al periodismo político", lo cruzó Feudale. "No soy maleducado. Vos estás haciendo una conjetura a partir de un dato falso. Estás diciendo que no explicitó la propuesta, y lo hizo. Vos no estás informada. Si no te gusta es válido, a mí también hay muchas cosas que no me gustan y por ahí estamos de acuerdo", disparó Trebucq.

"¿Es desde la esperanza? Porque desde la propuesta no parece que fuera", se defendió Feudale. "Un tercio de los argentinos opina distinto a vos", señaló el periodista. "Aun así, mirá el desmadre que se armó a partir del resultado", irrumpió Paula Trápani. "El desmadre se generó por un gobierno que ha hecho de la pedrada un culto. El peronismo ha hecho de la piedra un deporte, se ha reducido a tirar piedras, en la oralidad y en la oposición. Cuando es oposición tira piedras y cuando gobierna también", analizó Trebucq.

El clima en el estudio se puso denso a partir de eso, y más allá de que le preguntaron al cholulo periodista si le gustaba más Viviana Canosa que Yanina Latorre, con una confirmación de que prefiere a la angelita, y hubo otras intervenciones para bajarle el precio al debate cargado de desdén y animosidad ofensiva contra la locutora, la situación volvió distinta tras el cruce.

Menos de media hora después, a la vuelta de una tanda, Latorre ya no estaba en el programa, y su sillón había quedado vacío. "Le mandamos un beso a Yanina que se descompensó un poquito por eso está libre su sillón. Le bajó la presión", reveló Ángel de Brito. "Ella andaba mal del estómago, hace unos días que viene mal, y en el corte le bajó un poco la presión. Pepe la llevó a su casa. Pero está bien. Se sentía un poco mal y prefirió irse antes", detalló.