"Lamento tener que...": el dramático mensaje de La Joaqui y la grave denuncia por extorsión

De un día para el otro, la cantante Joaquinha Lerena De La Riva, popularmente conocida como La Joaqui, sorprendió a todos sus seguidores cuando comenzó a eliminar fotos de su feed de Instagram, comunicó que decidía dar un paso al costado y alejarse de los escenarios. Pero en las últimas horas la artista reapareció con una contundente denuncia contra sus representantes.

"Lamento tener que comunicar que me han quitado el acceso a mi canal de YouTube. Cualquier contenido que se publique allí será sin mi consentimiento", publicó sorpresivamente la cantante en una historia de Instagram, alertando a sus seguidores.

Paralelamente, realizó su primer posteo tras eliminar sus antiguas fotografías y escribió: “No me rindo, ni me freno, ni me canso, ni me apago”. Lo cierto es que ahora trascendió que la amiga de El Noba habría quedado devastada luego de ser “estafada” por su propio representante.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

La información se dio a conocer en Intrusos. Allí señalaron que Delfi y majo, hermanas dedicadas a la representación musical de la marplatense, habrían recibido una enorme suma de dinero por las presentaciones de la artista que no habría quedado del todo claras, tal como lo alertó un grupo de la Asociación Argentina de Managers que se percató de la irregularidad.

Esto desencadenó una ola de especulaciones que se sumaron a las versiones que indican que la cantante habría sido víctima de maltrato psicológico. De hecho, son las personas del entorno de La Joaqui las que no dejan de difundir esa versión, a pesar de que en su momento se creyó que se trataba de un cuadro de agotamiento.

"Espero que todos estén bien. Hoy quiero compartirles una noticia personal”, comenzó diciendo. “Debido a motivos de estrés traumático, he decidido tomarme un tiempo para cuidar mi salud y bienestar”, había explicado la artista en sus redes sociales, dejando en claro que pondrá todas sus fuerzas en recuperarse.

Por último, la cantante remarcó que no estará al frente de los shows que tenía programados: “Por esta razón, lamentablemente, no podré realizar más shows hasta el nuevo aviso”. Si bien, no puntualizó en las razones por las cuáles está atravesando esta difícil situación, La Joaqui continúa padeciendo la pérdida de su mejor amigo “El Noba”, quien falleció en 2022 tras un accidente en su moto