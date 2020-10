Lanata alert: MasterChef pasó los 20 puntos de rating y le ganó por goleada a PPT

Telefe venció en la competencia por el rating a El Trece, tal y como viene sucediendo todos los días. Ayer no sólo que no fue la excepción, sino que además MasterChef Celebrity alcanzó los 20 puntos de rating (el promedio estuvo más bajo, pero el pico fue de 20,2 puntos) cifra que hacía bastante que no se veía en la televisión argentina.

De la vereda de enfrente, el cuadro de situación no fue tan festejado. El Trece con Periodismo Para Todos Box, el programa que conduce el periodista Jorge Lanata, quedó segundo en la franja con 12 puntos, pero la diferencia toda la noche estuvo entre siete y ocho puntos.

El periodista ya tiene un historial con los programas de cocina, luego de que a mitad de año, cuando regresó con su periodístico semanal, tuvo que competir contra Bake Off (también en Telefe) y perdió todos los domingos.

“Nos hicieron 678, nos hicieron de todo Alfredo, me ponían un partido de Boca y uno de River cada fin de semana para ver si me ganaban, ¿te acordás?”, dijo Lanata cuando fue entrevistado por Alfredo Leuco en TN en donde además culpó a supuestos “Trolls K” por el éxito que tenía el programa de pastelería.

“Ahora los trolls k apoyan un programa de tortas para que no me vean a mí. Es ridículo y tonto. Volvieron peores. Volvió la sensación del es ahora o nunca”, agregó.

Toda esta situación hizo que al periodista le llovieran críticas de todos lados de la grieta, pero al final tuvo su revancha cuando se confirmó que Samanta Casais había omitido varios trabajos como pastelera para poder competir. Si bien las emisiones finales del programa le siguieron ganando a PPT Box, el periodista pudo desquitarse divirtiéndose con la “truchada” (término que utilizó él) de la final de Bake Off.

Los 20 puntos de rating de MasterChef no se veían hace meses en las pantallas de IBOPE. Ayer el certamen de cocina tuvo una nueva gala de eliminación en la que quedó afuera del programa la cantante Patricia Sosa. Pero esa distó de ser la única perlita de la noche.

Uno de los momentos de mayor rating, cuando se dio el pico en la medición, fue cuando la vedette Vicky Xipolitakis tuvo un intercambio “amoroso” con uno de los jurados, el chef Germán Martitegui. Es que en la semana la rubia le había dicho en una de las devoluciones que le daba la sensación de que el chef no paraba de “tirarle tiros”. Sin pelos en la boca, la griega preguntó al aire: “¿Germán me está tirando tiros?”.

Martitegui tuvo su revancha ayer cuando al momento de la devolución. “¿Otra vez estás haciendo puchero?”, le preguntó el chef para que, antes de que la rubia pueda contestar, Santiago del Moro la interrumpió con un “te bebotea”. Sin ponerse colorado, y sin salir de personaje, Martitegui lanzó un “vos re beboteas” lo que generó aplausos de todos los participantes. En el fuera de cámara, Vicky dejó solamente un guiño de ojo cómplice.

En cuanto a PPT Box, además del largo monólogo que hace Lanata, mostraron un informe sobre las tomas que realiza la comunidad Mapuche en diferente localidades del sur del país en donde se mostró la presunta complicidad de autoridades nacionales para que los mapuches ocupen terrenos privados e incluso, en un caso particular, un predio propiedad del Ejército.