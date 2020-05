Lanata, arrepentido: "Fue un poco fuerte decirle 'pobre vieja enferma' a Cristina"

El conductor de Radio Mitre y El Trece, Jorge Lanata, se arrepintió por primera vez de haber llamado “pobre vieja enferma” a Cristina Fernández de Kirchner. En una entrevista con TN, el periodista sostuvo que fue una frase “un poco fuerte” y reconoció que a veces habla “de más”. Sin embargo, arremetió: “Cristina tiene un problema psicológico, es una persona que no está bien”.

Lanata había pronunciado la frase en 2016, durante la emisión de su programa Periodismo para Todos, de El Trece, luego de que la entonces expresidenta lo demandara por “difamación” y “falsedad ideológica”. Por esa causa se llevó a cabo una audiencia a la que se ausentó el periodista y unos días más tarde, disparó duras críticas al abogado de Cristina, Gregorio Dalbón, a quien tildó de “cerdo” y calificó como un “verdadero hijo de puta”. Luego se refirió a Cristina: “Yo viví sin nada gran parte de mi vida y siempre fui el mismo. Usted sin nada es sólo una pobre vieja enferma”.

Ahora, durante una entrevista con las periodistas Luciana Geuna y Maru Duffard en TN, Lanata sostuvo que se arrepiente de la frase de “pobre vieja enferma”. “Fue un poco fuerte, a veces hablo de más. Me arrepiento. Yo pienso que Cristina tiene un problema psicológico, me parece una persona que no está bien”, consideró. “Dicen que soy pedante, pero yo no me siento pedante”.

ACTUALIDAD POLÍTICA

Por otra parte, el conductor de radio y TV sostuvo que el gobierno de Mauricio Macri no lo decepcionó porque “no esperaba mucho de él”, y sostuvo que el 41 por ciento de los votos que obtuvo en las últimas elecciones “no es todo de él”.

Además, calificó al presidente Alberto Fernández como un “secretario” más que un estadista. “Está entre dos líneas que no maneja: la pandemia y la economía”, afirmó Lanata.

“Con respecto a cómo manejan la política, Macri y Alberto Fernández aumentaron los planes sociales, los subsidios. Macri no tuvo plan económico, este gobierno tampoco lo tiene. No son tan distintos, ¿qué me van a decir, que Alberto es Robin Hood y Macri un hijo de puta? No creo. En todo caso, creo que en el poder no hay boludos. Los boludos no llegan”.