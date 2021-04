Lanata explotó porque a su novia la trataron de “delirante” en la audiencia de Redrado y Luciana Salazar

La pelea judicial entre Luciana Salazar y Martín Redrado atraviesa su peor momento. Ninguno de los dos dará el brazo a torcer y esa batalla ya dejó algunos heridos. Esta vez, dos de ellos fueron Jorge Lanata y su novia Elba Marcovecchio.

La abogada que está en pareja con el periodista, estuvo presente en la mediación virtual entre el economista y la modelo, ya que se encuentra trabajando en la causa junto a Fernando Burlando, el letrado que representa a Redrado.

Según relató Marina Calabró en Lanata sin filtro, en Radio Mitre, en la mediación se produjo un cruce entre Marcovecchio y Mariano Cúneo Libarona, el abogado que eligió Luly para que la defendiera en la causa contra su ex pareja.

En un rincón cerca de la ventana estaban Redrado, Burlando y Elba; en el otro Salazar y Cúneo. Vale recordar que la mediación se dio porque el economista le inició a su ex una demanda por daños y perjuicios. Ni bien arrancó el encuentro, Cúneo tomó la palabra, pidió reconvenir y anunció que haría una contrademanda por violencia de género.

Al escuchar eso, Marcovecchio se opuso y pidió una “reparación económica" por los daños y perjuicios. Fue en ese momento cuando Libarona perdió su compostura y emitió un comentario que hizo enojar a los presentes.

"¿Por qué no querés reconvenir? Vos sos una delirante, Elba Marcovecchio", exclamó. Según Marina, lo hizo en un "tono enérgico y prepotente”. Tras escuchar como Calabró comentaba al aire este incidente en la mediación, Lanata opinó: "Es algo que no se hace. Un abogado no insulta a otro. Mariano Cúneo no tenía argumento".

Tanto Marina como Jorge destacaron que encima Cúneo Libarona le pidió solamente disculpas a Burlando, el letrado que no había recibido el agravio. Como dato de color, Marina aportó que Luciana se reía de los nervios y que Redrado casi no emitía sonido. "Fue un papelón", concluyó Lanata, molesto con el destrato que sufrió su pareja.

No hubo acuerdo, ni arreglo de ningún tipo entre las partes. Luly y el economista se verán de nuevo en otra audiencia y así hasta que lleguen a un acuerdo. En cuanto a la permanencia de Cúneo Libarona en la causa, Lanata especuló que tal vez no siga después de este incidente en la mediación.