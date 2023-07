Lanata intentó romper el silencio, pero desbarrancó: cuestionó a Wanda y le "bajó el precio"

Pasaron sólo seis días desde que Jorge Lanata confirmó desde su programa de Radio Mitre el diagnóstico de Wanda Nara. Desde entonces, el periodista recibió fuertes cuestionamientos por su decisión e incluso la empresaria le dedicó varias críticas por elevación en el posteo en el que habló por primera vez de su cuadro de salud. De cómo chequeó la información, a las críticas a la conductora de Masterchef y su bronca con Ángel De Brito.

Lanata visitó el ciclo de Mariana Fabbiani en América, que en su primera semana no logra instalarse en la franja y pierde por goleada contra Verónica Lozano. "Mi plan para esta semana era sentarme a escribir. No iba a ir a la radio y quiero aclarar que yo laburo en Mandarina Contenidos, así que esto ya estaba previsto", procuró aclarar el periodista al inicio del mano a mano, dando a entender que no buscaba limpiar su imagen con la entrevista, tal y como sostuvieron algunos de sus colegas.

"¿Que no fueras a la radio?", preguntó desorientada la conductora. "No, no", respondió de inmediato Lanata, en un intento por cuidar a la poco aceitada Fabbiani. "Estaba previsto que no fuera a la radio y que además viniera acá. No es que se arregló ahora", resistió. "Claro, no es que estás viniendo por esto", sumó la conductora, exponiendo que recién en ese momento había entendido de lo que hablaba su entrevistado.

Antes de abordar el tema central de la entrevista, Lanata le bajó el precio a las críticas que recibió por haber confirmado el diagnóstico de la conductora: "Va a sonar canchero, pero nosotros nos peleamos con los presidentes de la Argentina desde hace años. Hemos tirado a varios ministros. Esta pelea es una peleita, ni siquiera una pelea".

Luego, el conductor de Periodismo Para Todos aprovechó para explicar cómo había confirmado la información. "Todas las mañanas hablo con Andrea Rodríguez, que es mi productora en la radio y en la tele. 'Está también el tema Wanda, pero Marina (Calabró) no lo quiere contar', me dijo, y le pregunté por qué no lo quería contar. 'Porque dice que con eso no se va a meter', me respondió. Entonces le pregunte: '¿A vos qué te dicen?'. Y me cuenta que se lo había confirmado una fuente. 'Bueno, dame diez minutos que hago un par de llamados'. Una de las fuentes ya estaba chequeada por Andrea, que es mi productora desde hace treinta años. Terminé de confirmarlo y dije: 'Bueno, lo digo'. Eso fue todo y mirá el quilombo que se armó".

"Lo dije porque estaba enojado con lo políticamente correcto. No lo decían, pero todo el mundo lo tenía en la punta de la lengua. Hablaban del bazo, de los glóbulos blancos, de Fundaleu. Yo lo único que hice fue ponerle nombre, nada más", se excusó, al tiempo que aprovechó el aire para responderle al conductor de Bendita: "Escuché que Beto Casella decía en su programa: 'Cómo Jorge con tantos años de profesión no sabe que está prohibido por ley'. Beto, no está prohibido por ley. La única enfermedad que está prohibida por ley es el sida e igual creo que eso ya quedó anacrónico. Hay una confidencialidad entre médico y paciente, pero son dos cosas distintas. No soy médico, ni paciente".

Luego de atender a Casella, Lanata cantó retruco y fue por Wanda Nara. Consultado por el duro posteo que la conductora de Masterchef publicó después de que él confirmara su diagnóstico, el periodista volvió a bajarle el precio a la empresaria: "Wanda habla como si sus hijos vivieran en un termo, en el cual no veían, ni escuchaban nada de lo que se estaba diciendo. Esto llevaba varios días y todo el periodismo lo estaba diciendo. No creo que sus hijos no le hayan preguntado antes".

Nota al lector: Nara se interó el miércoles por la noche y la información recién se conoció el jueves por la mañana. Lanata confirmó el diagnóstico el viernes por la mañana.

Atento al descargo de la empresaria, quien lo acusó de haberle confirmado la información a sus hijos antes de que ella pudiera o quisiera hacerlo, Lanata insistió: "¿Qué nene de diez años escucha una AM?". "Todos me critican, pero todos me repiten. Si se enteró por una repetición, podrían haber evitado mi tape. ¿Por qué lo pusieron? Digan: 'Lanata dijo una barbaridad', y no me pongan al aire".

El periodista también aprovechó el mano a mano con Fabbiani para responderle a Elizabeth "la Negra" Vernaci, quien días atrás lo aniquiló desde su programa. "¿Qué dijo el gordo ridículo? Me gusta utilizar la palabra gordo, no estoy deconstruida; la uso muchas veces desde un lugar peyorativo para hablar de lo que hizo este hombre con la salud de Wanda Nara. El periodista argentino devenido en chusma de radio, Jorge Lanata. Él dice que no cree que haya hecho algo malo. En vez de decir: 'Se me escapó, estuve mal'. Pero cuando levanta el dedito para acusar al resto, ¿uno no puede tener autocrítica? Hay que ser muy vanidoso para creer que vos no provocás nada más que admiración".

Atento al lapidario análisis de Vernaci, Lanata salió al cruce y apeló también a la gordofobia para responderle, sin acusar recibo de ninguna de los otros señalamientos que elevó la conductora. "Me banco que digan de mí cualquier cosa. Me pareció gracioso que Vernaci diga que soy un gordo ridículo, pero no por eso; porque ella cree que está flaca. Debe creer eso, porque dice eso de otra persona", intentó chicanearla pero, por primera y última vez en el mano a mano, Fabbiani se puso el traje de conductora y lo frenó: "No, por ahí no".

Nota al lector: pese al mano a mano, Fabbiani no logró repuntar el rating. Promedió 3.9 puntos, mientras Cortá por Lozano se mantuvo durante toda la franja arriba de los 7 puntos, incluso con la conductora de vacaciones.

Negado a la idea de pedirle disculpas a Nara, el periodista dio por terminado el tema: "No quise provocarle dolor a nadie. La enfermedad de Wanda me conmueve, como me conmueve cualquier enfermedad. Conozco la enfermedad desde cerca. No hay mayor distancia que la que va de la mesa de uz a la cama de un enfermo. Sé lo que es. No quise con esto agregarle más sufrimiento a un mundo que es bastante de mierda. Esto sí. Ahora, reaccioné como periodista. Y respecto de la dicotomía que planteaba Tenembaum periodista o persona, las dos cosas: soy las dos cosas. Veo la enfermedad, incluso la propia,