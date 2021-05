Lanata se vacunó en Miami y se burló de su país: "En Argentina iba a esperar la segunda dosis durante seis años"

En diálogo con Mariana Fabbiani, y aunque en principio se negó a revelarlo, Jorge Lanata finalmente contó que se vacunó en Miami, ciudad donde se encuentra trabajando.

Lanata se burló de Argentina por las vacunas contra el coronavirus.

"¿Y vos te vacunaste?", preguntó la presentadora de Lo de Mariana. "No. Me voy a vacunar en Argentina y voy a esperar seis años a que me den la segunda dosis", respondió, con ironía, el periodista.

"¿Por qué decidiste eso y no lo hiciste allá que tenés más fácil acceso a la vacuna? Escuché que el ex presidente Mauricio Macri se vacunó en la farmacia", continuó indagando ella. "Ya sé. Sí, me vacuné", confesó Jorge.

Lanata fue vacunado en Miami.

"Cuando llegamos acá la empresa nos pide una semana de cuarentena antes de grabar y en el rodaje tenemos un 'covid controller'. Todo el mundo esta laburando con mascarilla y barbijo y te toman la temperatura", explicó el periodista quien se encuentra trabajando para la productora Disney. "En el medio del laburo hice eso porque es lo que había que hacer", agregó en relación a la vacuna.

Lanata agregó que en la ciudad norteamericana "no hay restricciones" y "en la calle el 90 por ciento de la gente no usa barbijo, hay mucha gente vacunada".

Así, se unió al ex presidente Mauricio Macri y a algunos famosos argentinos que se vacunaron en Miami. Uno de ellos fue Ángel de Brito, que tuvo la mala fortuna de dar positivo en un hisopado de rutina luego de recibir su dosis.

"El sábado me dio positivo y por suerte estoy bien. No siento nada raro, la estoy pasando bien dentro de la angustia que te da y la preocupación. Más estando lejos", explicó. "Sólo tuve 38 de fiebre, pensé que era un cansancio normal de estar acá y de hacer cosas que en Buenos Aires no hacés".

El periodista trabaja en Estados Unidos.

La abogada Ana Rosenfeld también fue una de las que recibió su vacuna en la ciudad norteamericana en el marco del viaje que hizo para conocer a su nieto.

"Yo siempre quise darme la vacuna. Si hubiera tenido la posibilidad de hacerlo en la Argentina, lo hubiera hecho, pero las primeras llegaron para el personal esencial y esta oportunidad surgió porque estoy acá", le señaló a Teleshow.