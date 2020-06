Lanata, Tinelli y la historia secreta de su enroscada relación: de los encuentros en Gardiner al feroz tiroteo público

En público se tiran carpetazos. En privado tienen una buena relación. Así es el vínculo entre el conductor Marcelo Tinelli y el periodista Jorge Lanata. El último cruce entre ambos sucedió el domingo en el regreso de Periodismo Para Todos (PPT), cuando Lanata mostró viejos tweets de Tinelli.

Es que el conductor durante la semana se había hecho eco de la denuncia de la interventora de la AFI contra el ex presidente Mauricio Macri y varios de sus ex funcionarios (entre ellos Gustavo Arribas y Silvia Majdalani) por espionaje ilegal.

"Te escuchaban los teléfonos, te leían los mails, te apretaban con la AFIP. Tenían un aparato del Estado, que pagábamos nosotros, para perseguir a los que pensábamos distinto o a los propios que pudieran descarriarse. #SiSePuede", tuiteó el conductor de Showmatch.

Mientras Tinelli hacía público que se encontraba viendo Bakeoff en la misma franja horaria de PPT, Lanata le dedicó un espacio en su programa para mostrar varias expresiones de cercanía que tuvo con Macri, como también algunas críticas hacia la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

En los tweets de 2014, 2016 y hasta 2017, Tinelli elogió no sólo a Macri, sino también a la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. Luego de la polémica alrededor de ambos, el periodista fue entrevistado ayer en el ciclo “Por si las Moscas” de la Radio de la Ciudad. "Siempre termina sorprendiéndome y esto no lo digo para bien. Siempre termino preguntándome cómo es, qué quiere. No sé”, dijo Lanata. “Realmente me pareció gracioso, después de todo lo que estuvo con Macri dice 'me espiaban, me mandaban la AFIP'. Por poco más dice 'me secuestraron'. ¡Marcelo, no jodas!”, agregó el periodista,

Ambos se conocen desde hace más de 30 años, cuando Lanata iba como invitado al programa del fallecido Juan Alberto Badia en Radio Rivadavia. Tinelli era uno de los columnistas deportivos de esa tira. Según explican desde sus respectivos entornos, Tinelli y Lanata solían coincidir los domingos en el restaurante Gardiner -antes de la cuarentena, claro-; en donde los comensales que suelen verlos se sorprenden por los saludos efusivos entre ambos.

Sin embargo esa buena relación en privado contrasta con los dardos que se tiran en público. Al margen de la competencia que supieron, y en cierto punto siguen teniendo, por el rating y el lugar dentro de la estructura de El Trece, cada uno tiene objetivos personales muy marcados.

Tinelli, que se acercó al peronismo el año pasado mediante el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, con quien tuvo que reconstruir una relación después de las fuertes peleas internas en San Lorenzo, después de las PASO. Una de las cuestiones que charló con autoridades nacionales es el protocolo de la vuelta de Showmatch con el que tiene un pequeño problema.

El gremio de actores, también muy ligado al oficialismo, mantiene una fuerte postura de no permitir grabaciones hasta que se termine la pandemia. En el momento que una persona hace de extra o pasa a hacer un sketch ya es considera actor. Por eso, Tinelli fue a buscar el guiño del Gobierno. Además ante la rara situación que tendrá el Bailando, se ensaya y se tendrá que bailar en espejo, el conductor busca también apostar a la parte humorística por la posibilidad de que no rinda en el rating.

Y en paralelo, como presidente de San Lorenzo, los dolores de cabeza financieros no dejan de aparecer. Es que después de la polémica de los cheques rechazados de Lammens el año pasado, Tinelli siguió con la misma prédica, según consta en los registros públicos, debido a que el club ya tiene en lo que va del año más de 100 cheques rechazados, casi diez veces más que el resto de los equipos grandes (Boca, River, Racing e Independiente).

Lanata por su parte también está en una encrucijada. La situación en el Grupo Clarín ya es conocida. La fuerte interna en los pasillos del El Trece y TN por la falta de rating y los terceros puestos contra C5N y A24 hicieron que desde varios sectores apunten contra el periodista y su equipo de colaboradores. Es que por pedido del propio Lanata empezaron a tener un rol preponderante en la señal de cable y hasta en Telenoche. Todo en detrimento del personal tradicional del canal.

En los pasillos del canal de Constitución sostienen que el motivo de la caída de los números se debe a que hay falta de credibilidad en muchos de los periodistas de la señal, pero sobre todo con los periodistas que comenzaron a trabajar en PPT por 2012 (primer año de su emisión).