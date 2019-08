Laport habló de la denuncia por violencia de género: "A mí me pegaron una trompada en la cara"

El martes último, Alejandra Camargo, la dueña del bar al que asistió Osvaldo Laport y sus compañeros de la obra Rotos de Amor en San Luis, acusó al actor de no pagar la cuenta de lo que consumió, de tomarla del brazo y de agredirla luego de una discusión entre ambos.

"El actor se encontraba en el local se acercaba gente y le pedía si se podían sacar fotos con él. Aparentemente el actor accede al pedido de la gente y en el transcurso de una hora, este pide la cuenta y le dice al mozo si le podían hacer un descuento", reza la denuncia.

Camargo explicó que Laport había tomado whisky y que pretendía un descuento por haberse sacado fotos. Sin embargo, aclaró que se puso agresivo y directamente aseguró que no iba a pagar la cuenta. "Me agarró del brazo y dijo que no iba a pagar porque tenía los huevos bien grandes".

Pero luego de varias inconsistencias y contradicciones de parte de su abogado, Héctor Licciardi, Laport decidió romper el silencio y aclaró lo ocurrido. "No hay ninguna denuncia sobre violencia de género porque no existió. Es una brutalidad todo eso”, explicó el actor.

Además, en diálogo con Los Ángeles a la mañana sostuvo que ya se puso a “disposición de la Justicia” y aclaró: “¡Qué tremendo tener que decir esto! ¿Si me pegó una trompada en la cara el esposo de la dueña? Sí, pero igual no puedo hablar mucho porque además hay muchas contradicciones en estas personas", sentenció y agregó: "Fuimos cinco víctimas".

Los compañeros de Laport que estuvieron en el bar, aseguran que la agresión vino por parte de la gente del lugar, y que cuando pasen el video completo de las cámaras de seguridad, se aclarará todo. "Yo entiendo que quieren defender y limpiar la imagen de Osvaldo. Pero los hechos son como los conté. Yo estoy tranquila con todo lo que conté”, explicó Camargo.

“Yo a él no lo conocía y me sorprendió. Él fue violento. Yo soy muy amable con todo el mundo, soy muy correcta, muy discreta. Este es nuestro trabajo. Yo soy igual siempre. No bajé con ningún personal de seguridad”, había aclarado la dueña del local.

Al mismo tiempo, hizo foco en el argumento que esgrimió el actor: como le habían solicitado varias fotos (incluso una con Camargo), dio por abonado el importe, a modo de canje. De los 3.500 pesos originales, pasó a 1.500 tras pedir un descuento. Pero –según la dueña- Laport se negó a pagar.

Es el abogado de la mujer, Alfonso Verges, se basa en las imágenes tomadas por las cámaras de seguridad del negocio –la cual es difusa y en blanco y negro- para introducir la figura de violencia de género. Allí efectivamente se observa a Laport tomándola del brazo.