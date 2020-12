Las acusaciones de Iliana Calabró al jurado de MasterChef: "Está todo armado para..."

Iliana Calabró, eliminada del repechaje de MasterChef Celebrity en diciembre, criticó duramente al programa y habló de los supuestos favoritismos del jurado. Así, en diálogo con Intrusos, aseguró que "estaba todo armado para que te salgan mal los platos", ya que si el resultado de los platos era bueno "no tiene gracia".

"Tuve un problema con una receta en particular, que se lo planteé a la producción", explicó. "Vos me podés dar vuelta en un montón de cosas, pero si hay algo de lo que sé es de repostería Había algo puntual, que era el curd de limón, que se hace en otra masa y no se hace en la masa sableé que es la que me habían propuesto a mi. La masa sableé tiene un grado de dificultad un poco más alto que la masa hecha con galletitas aplastadas, pero esa masa de manteca con galletitas tiene otra resistencia en donde podés armar un flan arriba y no se te quema. Tuve la mala suerte que me tocó a mí, pero le podría haber tocado a cualquiera porque se sortean los platos".

Sin embargo, Iliana se mostró en contra de las versiones de que hay favoritismos en el certamen y defendió las polémicas al respecto que involucraron a Vicky Xipolitakis.

"El tema del gusto, si te gusta o no algo, es muy personal. A Betular por ejemplo no le gusta el ají morrón y en general es algo que uno usa mucho en la cocina, que te encanta. Tampoco son muy amantes de lo agridulce porque no hubo planteos en sí sobre el agridulce, que es algo que transito y me gusta. A otra gente no le gusta nada que tenga esa mezcla. Es algo personal que a cada uno le puede llegar o no", señaló.

Además, habló sobre su afecto por Martín "Mono" Fabio, el eliminado más reciente del certamen. "Lo queríamos al Mono, es un encanto seguirlo con su dulzura y su estilo tan particular. La manera en que se fue, todo un poema. Disfrutó mucho del certamen, de las dos etapas que estuvo allí", elogió.

Al mismo tiempo, ella misma se mostró agradecida por haber participado del certamen. "Nos reencontró con el público con un producto que llevó de vuelta a la familia a la cocina para compartir un plato", valoro. "Me parecía que era un delirio poder combinar tantos orígenes distintos, tantas idiosincrasias distintas y sin embargo fue un gol. El casting fue maravilloso".