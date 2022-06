Las andanzas de Piqué: revelaron la estrategia que usaba el futbolista para engañar a Shakira

La separación de Gerard Piqué y de Shakira fue un baldazo de agua fría en pleno invierno para el mundo del espectáculo. La pareja era una de las más queridas por el público y el intempestivo final del amor fue una desagradable sorpresa. Lo llamativo fue la velocidad con la que los protagonistas le hicieron frente a los rumores y confirmaron el divorcio.

Fue a través de un comunicado de prensa como la colombiana y el español explicaron los motivos del final de su pareja: “Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión". Pero, con el correr de los días, se supo la verdad. El defensor de Barcelona habría engañado en incontables oportunidades a la cantante, que se enteró y le puso un final a la pareja.

Primero se habló de una modelo de 20 años que habría mantenido un romance breve con el incansable Gerard. También se habló de la mamá de Pablo Gavi, un compañero del plantel de Barcelona. Luego se sumó Susy Cortez, más conocida como Miss BumBum, que confirmó que Piqué le mandaba mensajes, fotos y videos sexuales para conquistarla. Ahora la prensa de España asegura que la amante de Piqué es una joven de 22 años que conoció en el bar La Traviesa, el preferido del jugador.

Claro que el defensor catalán por ahora mantiene el bajo perfil y se dedica a aprovechar las vacaciones para mantenerse lejos de la prensa. Mientras Shakira se dedica a su familia y se encuentra acompañada por su hijos Milan y Sasha, con quienes planea dejar Barcelona para mudarse a otra ciudad del mundo, los rumores siguen creciendo.

La última vez que la colombiana y el futbolista se cruzaron fue pocos días después de afirmar que estaba separados. Fue en un viaje a República Checa, adonde sus hijos debieron viajar por compromisos deportivos. Durante esos días, casi no se vieron y por supuesto, ni se hablaron. Él vio la competencia de sus hijos, estuvo con ellos durante un par de horas y voló de vuelta a Barcelona, donde se instaló en un piso de una lujosa zona en la ciudad, donde sigue de fiesta con mujeres y amigos.

En ese contexto, Miss BumBum, mediática brasileña que se hizo conocida por intentar seducir a Messi, afirmó que Piqué es “un conquistador serial” y “adicto al sexo”. Por ese motivo, la modelo explicó que el final de la relación estaba cantado. “Piqué es un adicto al sexo. Por eso Shakira lo dejó. Estaba cansado de los engaños”, relató en una entrevista.

BumBum también contó que Piqué intentó conquistarla y le envió fotos desnudo: “Yo era amiga del expresidente del Barcelona, Sandro Rosell. Cuando Piqué se enteró, pidió mi número y me mandó un mensaje. Me escribía por Instagram todos los días preguntándome cuándo regresaría a Europa, cuánto medía mi trasero y diciendo que estaba celoso de mis homenajes a Messi”.

Y agregó: “Me mandó fotos que no abrí, pero pude ver que estaba desnudo. Shakira no se lo merecía. Pero yo sé que él es adicto al sexo. Quiere tenerlo con todas y todo el tiempo. Por ese motivo, Shakira decidió finalizar su matrimonio. Más allá de que lo descubrió engañándola, Shakira lo dejó porque él es adicto al sexo”.

Además, Miss BumBum relató que Piqué le tenía celos a Messi por el fanatismo de ella. “Quería que me declarara fan suya y que posara con su camiseta. También me pidió las medidas exactas de mi cola. Nunca he dicho esto por respeto a Shakira, pero ahora ha llegado el momento de contar todo lo que sé y todo lo que me pasó a mí”, afirmó.

Por otra parte, el periodista español Javier Hoyos había contado que las historias de infidelida de de Gerard son muchísimas más de las que ya se conocen: “Están diciendo que, al parecer, no habría solamente una chica con la que Piqué podría haberle sido infiel, sino que hay más. Incluso el hermano de Shakira lo sabría, porque la prensa se lo habría trasladado a él durante los últimos años. Porque en España no se dice que esto haya sido algo reciente…”.

En los últimos días, la revista Socialité de España sacó a la luz las andanzas nocturnas de Piqué y cuál era la estrategia para conquistar a decenas de mujeres a escondidas de Shakira y de los ojos de los paparazzis. Luego de los partidos de La Liga o si no tenía compromisos por la Champions League, Gerard se había convertido en habitué de un bar de Barcelona.

En ese lugar le había armado un salón privado al cual ingresaban las mujeres que él quería. Para llegar al lugar, Piqué pedía un taxi que le enviaban sus amigos y usaba gorra y anteojos oscuros. Para ingresar al lugar, utilizaba una puerta lateral que da a un callejón. Para ingresar utilizaba una palabra en código. Lo mismo hacían algunas de sus amantes. La palabra era elegida por el propio futbolista.

Una vez que ingresaba al salón privado, Gerard tenía vista al resto del bar sin ser visto. Así podía ver si alguna de las mujeres presentes le gustaba, si era así, le pedía a uno de sus amigos que la llamara y si ella aceptaba, pasaba al salón para conocerlo. Según Socialité, el salón estaba adornado con cortinas rojas, sin ventanas al exterior y unas escaleras que llevaban a un piso superior. En ese lugar, había habitaciones con camas que Piqué utilizaba para mantener intimidad con las jóvenes.

La influencer ecuatoriana Luciana Guschmer, hija del presentador Andrés Guschmer, contó que una conocida que estuvo en una de esas fiestas le describió cómo era todo. A través de su cuenta de TikTok, Luciana afirmó: “Una amiga me dice: ‘vamos a salir a un lugar donde no podemos llevar los celulares... que nos lo van a quitar a la entrada’. No acepté ir porque me dio miedo que nos secuestren”.

“La fiesta era en un reservado de un bar conocido de Barcelona. Ahí no te encuentras al resto de personas comúnmente. Me contó las razones por las cuales no dejaban que uses el celular en estos lugares, porque había muchos jugadores que iban y se drogaban o consumían demasiado alcohol y si eso se hacía viral podía ser una repercusión para el club. A parte de todo esto es que había muchos jugadores que estaban allí con modelos, y estos jugadores eran casados. Y bueno, de entre estos jugadores que nombraron a Piqué”.